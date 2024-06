A döntetlennel mindkét csapat nyerne

Ikszre játszanak? Miközben a román labdarúgás minden fontos szereplője igyekszik cáfolni, hogy a válogatott „stratégiai mérkőzésre” készül szerdán Szlovákia ellen, a fél ország megtette már a döntetlent a fogadóirodákban. Az E-csoportban mind a négy csapat 3-3 ponttal vág neki az utolsó fordulónak, és a legjobb gólkülönbség miatt Románia számára egyetlen kedvezőtlen kimenetel létezik: ha kikap Szlovákiától és Ukrajna legyőzi Belgiumot. Döntetlent játszva másodiknál rosszabb már nem lehet Edward Iordanescu szövetségi kapitány csapata, és Szlovákiát is továbbviszi a harmadik helyen, de a nyilatkozatok szintjén a játékosok fejében kizárólag a győzelem forog.

„Nem a döntetlen gondolatával lépünk pályára. Nem akarok másféle számításokat, a saját játékunkat kell játszanunk és győzelemért mennünk!” – mondta játékosainak a román edző a Gazeta Sporturilor sportportál szerint.

Ugyanígy vélekedik Valentin Mihaila is, aki szerint hiba lenne csupán az egy pontot megcélozni.

„Tartod a nulla nullát, aztán a 91. percben… Igen, a döntetlen mindkét csapatot továbbviszi, de nem akarok számolgatni. A győzelemre kell gondolnunk, és azt hiszem, képesek is vagyunk megszerezni” – mondta a Parma szélsője.

A román csapat alapemberei közül a tavasszal sokáig sérült Andrei Burca középhátvéd, valamint Florin Nita kapus is csak könnyített edzéseket végzett a Belgium elleni találkozó óta, de utóbbi mindenképpen pályára lép, előbbit pedig az NB I-ben is megfordult Adrian Rus helyettesítheti szükség esetén. Sajtóértesülések szerint a bal szélen újra Florinel Coman kezd Mihaila helyett, és Iordanescu a középcsatár posztján is változtathat: itt elsősorban Denis Alibec jöhet szóba a kedden a Trabzonsporhoz igazoló Denis Dragus helyett. A török klub sajtóhírek szerint 1.7 millió eurót fizet a Standard Liége-nek a 24 éves támadóért, aki kölcsönjátékosként már ebben az idényben is a török élvonalban játszott, 14 gólt szerezve a Gaziantep színeiben.

A pénteki Ukrajna elleni vereséget (1–2) a szlovákok gyorsan elfelejtették. Tudják, a sorsuk a saját kezükben van, és jó hangulatban készülnek Románia ellen.

„Stanislav Lobotka még énekelt is nekünk egy negyedórát, el tudják képzelni a reakciókat – nevetett a Nemzeti Sport és a szlovák média képviselői előtt a szlovákok kapusa Martin Dúbravka, aki ezután már komolyra fordította a szót. – Románia nagyon kemény ellenfél lesz, az utolsó pillanatig küzd. Ami a továbbjutást illeti, nem számolgatunk. Hiba lenne, ha spekulálni kezdenénk. Győzni szeretnénk, irányítani a mérkőzést, a saját játékunkat játszani.”

Stanislav Lobotka is úgy vélte, nagy hiba lenne az első perctől kezdve döntetlenre játszani.

„Az megbosszulhatná magát – jelentette ki. – Le szeretnék győzni Romániát és akkor esélyünk lenne csoportgyőztesként végezni. A mester minden meccs előtt úgy küld ki minket a pályára, hogy győzzünk, mindegy, ki az ellenfél.”

Francesco Calzona, a szlovákok szövetségi kapitánya sem foglalkozik azokkal az információkkal, amely szerint szerdán minkét csapatnak megfelelő lenne a döntetlen: „Profik vagyunk, nyerni szeretnénk. A csapatunknak megvan a stílusa, amelyről elismerően beszélnek az európai szakemberek. Folytatni szeretnénk a jó játékot, célunk a három pont megszerzése lesz.” D. T. Francesco Calzona: Profik vagyunk, nyerni szeretnénk

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG, CSOPORTKÖR

E-CSOPORT, 3. FORDULÓ

18.00: Szlovákia–Románia, Frankfurt (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

18.00: Ukrajna–Belgium, Stuttgart (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

1. Románia 2 1 – 1 3–2 +1 3 2. Belgium 2 1 – 1 2–1 +1 3 3. Szlovákia 2 1 – 1 2–2 0 3 4. Ukrajna 2 1 – 1 2–4 –2 3 az e-csoport állása

E-CSOPORT

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

München: Románia–Ukrajna 3–0

Frankfurt: Belgium–Szlovákia 0–1

JÚNIUS 21., PÉNTEK

Düsseldorf: Szlovákia–Ukrajna 1–2

JÚNIUS 22., SZOMBAT

Köln: Belgium–Románia 2–0

JÚNIUS 26., SZERDA

18.00, Frankfurt: Szlovákia–Románia

18.00, Stuttgart: Ukrajna–Belgium