Egy korai és egy kései gól a belgáktól: 2–0-ra legyőzték Romániát

ONLIVE SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS A MECCSRŐL!

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

E-CSOPORT, 2. FORDULÓ

BELGIUM–ROMÁNIA 2–0 (1–0)

Köln, Rhein Energie Stadion. V.: S. Marciniak (lengyel)

BELGIUM: Casteels – Castagne, Faes, Vertonghen – Doku (Carrasco, 72.), Tielemans (Mangala, 72.), Onana, De Bruyne, Theate (Debast, 77.) – Lukaku, Lukebakio (Trossard, 56.). Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco

ROMÁNIA: Nita – Ratiu (Sorescu, 90.), Dragusin, Burca, Bancu – M. Marin (Olaru, 68.) – Man, R. Marin, Stanciu, Mihaila (Hagi, 68.) – Dragus (Alibec, 81.). Szövetségi kapitány: Edward Iordanescu

Sárga lap: Bancu (60.) , M. Marin (65.)

Gólszerző: Tielemans (2.), De Bruyne (80.)

Négy helyen változtatott Domenico Tedesco, a belga válogatott szövetségi kapitánya a Szlovákia ellen (0–1) pályára küldött kezdőcsapathoz képest. Jan Vertonghen, Youri Tielemans, Arthur Theate és Dodi Lukébakio is bekerült a Románia elleni együttesbe, amelyen nagy volt a nyomás, újabb botlás nem férhetett bele. Romelu Lukaku 14 góllal a selejtezősorozat legeredményesebb futballistája volt, Szlovákia ellen viszont joggal lehetett bosszús, két gólját is érvénytelenítették. Az elsőt les miatt, a másikat pedig azért, mert a gól előtt Lois Openda kézzel ért a labdába.

Ha gólt nem is, gólpasszt már a második percben elkönyvelhetett, a belgák rögtön az elején megszerezték a vezetést, igaz, az első öt percben a románoknak is volt egy nagy helyzetük. Nem panaszkodhattak a szurkolók, kiváló iramban és hangulatban kezdődött az összecsapás. A folytatásban már a belgák akarata érvényesült, sokkal többet birtokolták a labdát, a román védők nem tudtak mit kezdeni a szélvészgyors Jérémy Dokuvel.

A második félidőt a románok kezdték jobban, kisvártatva Kevin De Bruyne tekert a kapu mellé, majd néhány perccel később megint az ő lövésénél kellett védenie Florin Nitának. Belgium szerette volna minél hamarabb megszerezni a második gólt, és ezzel végleg eldönteni a mérkőzést. Romelu Lukaku viszont hiába talált be ismét, les miatt ezt a gólt is elvették. Pedig három góllal vezethetné is a góllövőlistát… A belgák a hajrában csak megszerezték a második gólt De Bruyne révén, aki ezzel feltette a koronát ragyogó teljesítményére.

Négy hárompontos válogatott várja a csoportkör utolsó fordulóját!

1. Románia 2 1 – 1 3–2 +1 3 2. Belgium 2 1 – 1 2–1 +1 3 3. Szlovákia 2 1 – 1 2–2 0 3 4. Ukrajna 2 1 – 1 2–4 –2 3 az e-csoport állása

E-CSOPORT

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

München: Románia–Ukrajna 3–0

Frankfurt: Belgium–Szlovákia 0–1

JÚNIUS 21., PÉNTEK

Düsseldorf: Szlovákia–Ukrajna 1–2

JÚNIUS 22., SZOMBAT

Köln: Belgium–Románia 2–0

JÚNIUS 26., SZERDA

18.00, Frankfurt: Szlovákia–Románia

18.00, Stuttgart: Ukrajna–Belgium

BELGIUM

Kapusok: 1 – Koen Casteels (Wolfsburg – Németország), 13 – Mats Sels (Nottingham Forest – Anglia), 12 – Thomas Kaminski (Luton Town – Anglia)

Védők: 21 – Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 – Maxim De Cuyper (FC Bruges), 4 – Wout Faes (Leicester City – Anglia), 15 – Thomas Meunier (Trabzonspor – Törökország), 3 – Arthur Theate (Rennes – Franciaország), 5 – Jan Vertonghen (Anderlecht), 2 – Zeno Debast (Anderlecht)

Középpályások: 7 – Kevin De Bruyne (Manchester City – Anglia), 18 – Orel Mangala (Lyon –Franciaország), 24 – Amadou Onana (Everton – Anglia), 8 – Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 23 – Arthur Vermeeren (Atlético Madrid – Spanyolország), 6 – Axel Witsel (Atlético Madrid – Spanyolország), 16 – Aster Vranckx (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 19 – Johan Bakayoko (PSV – Hollandia), 11 – Yannick Carrasco (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), 17 – Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 22 – Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 10 – Romelu Lukaku (AS Roma – Olaszország), 14 – Dodi Lukebakio (Sevilla – Spanyolország), 20 – Lois Openda (RB Leipzig – Németország), 9 – Leandro Trossard (Arsenal – Anglia)

Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco (olasz)

ROMÁNIA

Kapusok: 12 – Horatiu Moldovan (Atlético Madrid – Spanyolország), 1 – Florin Nita (Gaziantep – Törökország), 16 – Stefan Tarnovanu (FCSB)

Védők: 11 – Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), 15 – Andrei Burca (Al-Ahdud – Szaúd-Arábia), 3 – Radu Dragusin (Tottenham – Anglia), 22 – Vasile Mogos (CFR), 5 – Ionut Nedelcearu (Palermo – Olaszország), 24 – Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa – Lengyelország), 2 – Andrei Ratiu (Rayo Vallecano – Spanyolország), 4 – Adrian Rus (Pafosz – Ciprus)

Középpályások: 8 – Alexandru Cicaldau (Konyaspor – Törökország), 17 – Florinel Coman (FCSB), 10 – Ianis Hagi (Alavés – Spanyolország), 20 – Dennis Man (Parma – Olaszország), 6 – Marius Marin (Pisa – Olaszország), 18 – Razvan Marin (Empoli – Olaszország), 13 – Valentin Mihaila (Parma – Olaszország), 14 – Darius Olaru (FCSB), 23 – Deian Sorescu (Gaziantep – Törökország), 21 – Nicolae Stanciu (Damak – Szaúd-Arábia), 26 – Adrian Sut (FCSB)

Támadók: 7 – Denis Alibec (Muaiter – Katar), 25 – Daniel Birligea (CFR), 19 – Denis Dragus (Gaziantep – Törökország), 9 – George Puscas (Bari – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Edward Iordanescu