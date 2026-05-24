Verstappen kemény üzenetet küldött az F1-nek: változás nélkül nincs maradás

Max Verstappen a Telegraafon szombat reggel megjelent interjújában még úgy fogalmazott: megerősítheti, marad a Formula–1-ben. A Kanadai Nagydíj időmérőjét követően ugyanakkor már arról beszélt, hogy elképzelhetetlennek tartja a folytatást, ha a sportág nem változtat a szabályokon 2027-re.

Az ellentmondás azonban csak látszólagos. Montrealban ugyanis megjelentek olyan hírek, hogy a 2027-re tervezett változtatások – melyekről korábban elvi megállapodás született – akár meg is hiúsulhatnak, miután egyes gyártók késleltetni próbálják a bevezetésüket. Az értesülések szerint a Red Bull-lal együttműködő Ford támogatók csoportjába tartozik, de ez nem elég.

„Annyit mondhatok, ha minden így marad, akkor… hosszú lesz a következő év. És én ezt nem akarom. Mentálisan egyszerűen nem tudnám ezt így tovább csinálni. Egyáltalán nem. Ez a Formula–1. Egyszerűen ilyen ez a sportág. Kicsi sajnálatos a helyzet, de maradjunk pozitívak. Azt hiszem, még mindig abba az irányba haladunk, hogy végig visszük ezeket a változtatásokat. Természetesen azok, akik jelenleg talán előnyben vannak, megpróbálják megnehezíteni a dolgokat. De az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség) és az F1 (FOM) vezetése elég határozott, akkor egyszerűen meg kell lépnünk.”

Verstappen nem gondolkodik azon, hogy kihagy egy évet, ha elköszön, az végleges. „Nem, sok más élvezetes dolgot lehet csinálni.”