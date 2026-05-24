Verstappen kemény üzenetet küldött az F1-nek: változás nélkül nincs maradás
Max Verstappen a Telegraafon szombat reggel megjelent interjújában még úgy fogalmazott: megerősítheti, marad a Formula–1-ben. A Kanadai Nagydíj időmérőjét követően ugyanakkor már arról beszélt, hogy elképzelhetetlennek tartja a folytatást, ha a sportág nem változtat a szabályokon 2027-re.
Az ellentmondás azonban csak látszólagos. Montrealban ugyanis megjelentek olyan hírek, hogy a 2027-re tervezett változtatások – melyekről korábban elvi megállapodás született – akár meg is hiúsulhatnak, miután egyes gyártók késleltetni próbálják a bevezetésüket. Az értesülések szerint a Red Bull-lal együttműködő Ford támogatók csoportjába tartozik, de ez nem elég.
„Annyit mondhatok, ha minden így marad, akkor… hosszú lesz a következő év. És én ezt nem akarom. Mentálisan egyszerűen nem tudnám ezt így tovább csinálni. Egyáltalán nem. Ez a Formula–1. Egyszerűen ilyen ez a sportág. Kicsi sajnálatos a helyzet, de maradjunk pozitívak. Azt hiszem, még mindig abba az irányba haladunk, hogy végig visszük ezeket a változtatásokat. Természetesen azok, akik jelenleg talán előnyben vannak, megpróbálják megnehezíteni a dolgokat. De az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség) és az F1 (FOM) vezetése elég határozott, akkor egyszerűen meg kell lépnünk.”
Verstappen nem gondolkodik azon, hogy kihagy egy évet, ha elköszön, az végleges. „Nem, sok más élvezetes dolgot lehet csinálni.”
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:12.965
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
|Időmérő
|1. Russell 1:12.578
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja
|22.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00