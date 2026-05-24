Verstappen kemény üzenetet küldött az F1-nek: változás nélkül nincs maradás

2026.05.24. 11:34
Verstappen ultimátumot adott a sportági vezetőknek (Fotó: AFP)
F1 Max Verstappen Red Bull Formula–1 Kanadai Nagydíj FIA
A Formula–1-es Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen ultimátumot adott a sportági vezetőknek: ha nem változnak a szabályok 2027-re, akkor visszavonul.

Max Verstappen a Telegraafon szombat reggel megjelent interjújában még úgy fogalmazott: megerősítheti, marad a Formula–1-ben. A Kanadai Nagydíj időmérőjét követően ugyanakkor már arról beszélt, hogy elképzelhetetlennek tartja a folytatást, ha a sportág nem változtat a szabályokon 2027-re.

Az ellentmondás azonban csak látszólagos. Montrealban ugyanis megjelentek olyan hírek, hogy a 2027-re tervezett változtatások – melyekről korábban elvi megállapodás született – akár meg is hiúsulhatnak, miután egyes gyártók késleltetni próbálják a bevezetésüket. Az értesülések szerint a Red Bull-lal együttműködő Ford támogatók csoportjába tartozik, de ez nem elég.

„Annyit mondhatok, ha minden így marad, akkor… hosszú lesz a következő év. És én ezt nem akarom. Mentálisan egyszerűen nem tudnám ezt így tovább csinálni. Egyáltalán nem. Ez a Formula–1. Egyszerűen ilyen ez a sportág. Kicsi sajnálatos a helyzet, de maradjunk  pozitívak. Azt hiszem, még mindig abba az irányba haladunk, hogy végig visszük ezeket a változtatásokat. Természetesen azok, akik jelenleg talán előnyben vannak, megpróbálják megnehezíteni a dolgokat. De az FIA (Nemzetközi Automobil-szövetség) és az F1 (FOM) vezetése elég határozott, akkor egyszerűen meg kell lépnünk.”

Verstappen nem gondolkodik azon, hogy kihagy egy évet, ha elköszön, az végleges. „Nem, sok más élvezetes dolgot lehet csinálni.”

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
Időmérő1. Russell 1:12.578
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00


 

