„Figyelmeztettük az FIA-t” – a versenyzők változtatást követelnek Bearman óriási bukása után

Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a FOM és a résztvevők között elindult a párbeszéd az esetleges változtatások kapcsán, a szövetség már Ausztráliában is a magas előzési számmal védte az új regulákat, majd az eseménydús Kínai Nagydíj után a csapatvezetők is úgy döntöttek, nem kell elsietni a módosításokat.

Az FIA nem sokkal később már arról tett bejelentést, az elsődleges területként az időmérők minőségének javítását jelöli meg, és ennek jegyében már a Japán GP előtt előírta, hogy a 9 helyett 8 MJ energiát lehet maximálisan visszanyerni egy kvalifikációs körön, amivel azt szerette volna elérni, hogy a pilóták jobban feszegethessék a határokat, és kevésbé kelljen az energia menedzselésével bajlódniuk.

A versenyzők érdekvédelmi szövetségének (GPDA) egyik igazgatója, Carlos Sainz Jr. úgy érzi, ez hibás döntés volt, hiszen nemcsak az időmérőkkel van probléma, a versenyeken is módosítani kell. A Williams-pilóta szerint Oliver Bearman szuzukai versenyen történt óriási bukása is megmutatta, ez így nem mehet tovább, és arra szólította fel a szövetséget, hogy avatkozzon be, máskülönben Azerbajdzsánban vagy épp Las Vegasban, ahol sokkal kevesebb a menekülési lehetőség, még komolyabb következményei lehetnek egy Bearmanéhez hasonló balesetnek.

A Haas brit pilótája ugyanis hatalmas sebességkülönbséggel érkezett meg a kissé balra is mozduló Franco Colapintóra, és nem tehetett mást, félre kellett rántania a kormányt, a fűre kényszerült, majd nagy tempóval, irányíthatatlanul száguldott a gumifal felé. A becsapódás 50 G erőhatású volt, és a pilóta nem is úszta meg teljesen sértetlenül: a lábát fájlalta, és mint utóbb, az orvosi központban elvégzett vizsgálatok után kiderült, megzúzódott a térde.

„Érdeklődve várom, mivel áll elő az FOM és az FIA az új szabályrendszer vonatkozásában, remélem, Ollie mai balesetét látva már Miamira kitalálnak valami jobbat. Figyelmeztettük őket, hogy ilyesmi fog történni, hogy ilyen közeledési sebességekkel előbb-utóbb balesetek lesznek. Egyáltalán nem vagyok elégedett az eddigi lépésekkel, és bízom benne, hogy jobb megoldást találunk, ami nem eredményez ilyen óriási közeledési sebességeket, és ezáltal biztonságosabbá tehetjük a versenyzést.”

„Nagyon meglepődtem, amikor azt mondták, az időmérőre keresnek válaszokat, és nem nyúlnak a versenyhez, mert izgalmas, mivel versenyzőként rendkívül hangosak voltunk annak kapcsán, hogy nemcsak a kvalifikációval, hanem a versenyzéssel is probléma van. Felhívtuk rá a figyelmet, hogy ilyen balesetek következhetnek be. Még szerencse, hogy itt volt bukótér. Most képzeljük el, milyen baleseteket eredményezhet ez a tempókülönbség a falak közelsége mellett Azerbajdzsánban, Szingapúrban vagy Las Vegasban. A versenyzők érdekvédelmi szövetsége figyelmeztette az FIA-t, hogy ilyen balesetek fognak történni az új szabályozás miatt, és hamar be kell avatkozni, ha nem szeretnék, hogy ez bekövetkezzen.”

„Ez 50 G-s becsapódás volt, nagyobb, mint az én oroszországi ütközésem volt 2015-ben, az 46 G volt. Most képzeljünk el egy ilyen incidenst Bakiban vagy Las Vegasban. Remélem, ez példaként szolgál, és a vezetők a pilótákra fognak hallgatni, nem a csapatokra és más emberekre, akik szerint a versenyzés rendben van. Mert a versenyzés nincs rendben.”



BEARMAN JÓL VAN, ÉS SAJNÁLJA A CSAPATÁT „Először is: minden rendben van, teljesen jól vagyok. Ijesztő volt, ami történt, de minden oké, és ez a legfontosabb. Az autót kissé jobban megviselte, de most egy teljes hónap áll a rendelkezésünkre, hogy rendbe hozzuk, és visszatérjünk. Nagyon sajnálom a csapatot, mert ez rengeteg munkát jelent a számukra” – mondta Bearman, aki ezt követően részletesen is beszámolt a balesetről, valamint az aggályairól. „Hatalmas volt a tempókülönbség, 50 km/ó, ami komoly. Ez az új szabályozáshoz tartozik hozzá, és úgy hiszem, ehhez hozzá kell szoknunk. De egyúttal azt is érzem, hogy tekintve a nagy sebességbeli különbséget, nem hagytak nekem elég helyet. Ez már pénteken is szóba jött a versenyzők és a sportfelügyelők között, hogy engedékenyebbnek kell lennünk, és jobban fel kell készülnünk ezekre a helyzetekre. Úgy gondolom, figyelmeztettük az FIA-t, hogy mi történhet, és ez sajnálatos következménye annak az óriási sebességkülönbségnek, amellyel az új szabályok bevezetése előtt nem találkoztunk a sportágban.”

Az új szabályrendszeres egyik leghangosabb kritikusa, Max Verstappen szerint Bearman balesete megmutatta, hogy biztonsági kérdést jelent az új szabályozás, és ennél fogva sokkal nagyobb a tér a módosításra is. „Alapvetően ezt kapod az ilyen dolgok mellett: az egyik versenyző beragad, erő nélkül marad, míg a másik épp gombaüzemmódban van. Akár 50-60 km/órás differenciák is kialakulhatnak, ami óriási. Átéltem pár meleg pillanatot én is, de nagyon erőteljesen gyorsítottam, és elköteleztem magam az egyik irány mellett. Nagyon veszélyes, olyan, mint amikor a fékezési zónában hirtelen bemozogsz, vagy amikor váratlanul gyorsítasz, nagy baleset lehet a vége. Ha biztonsági kérdés, akkor könnyű megoldani a dolgokat. A biztonság kifejezést sok mindenre fel lehet használni, szóval talán ezt kellene kihasználni arra, hogy végre változás legyen.”