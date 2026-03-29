„Figyelmeztettük az FIA-t” – a versenyzők változtatást követelnek Bearman óriási bukása után
A versenyzők a kezdetek óta sok kritikával illetik az új szabályrendszert, és többen, köztük a regnáló világbajnok Lando Norris is arra hívta fel a figyelmet még a idénynyitó melbourne-i futamhétvégén, hogy az energia menedzselése miatt óriási tempókülönbségek alakulhatnak ki, ami súlyos balesetekhez is vezethet.
Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a FOM és a résztvevők között elindult a párbeszéd az esetleges változtatások kapcsán, a szövetség már Ausztráliában is a magas előzési számmal védte az új regulákat, majd az eseménydús Kínai Nagydíj után a csapatvezetők is úgy döntöttek, nem kell elsietni a módosításokat.
Az FIA nem sokkal később már arról tett bejelentést, az elsődleges területként az időmérők minőségének javítását jelöli meg, és ennek jegyében már a Japán GP előtt előírta, hogy a 9 helyett 8 MJ energiát lehet maximálisan visszanyerni egy kvalifikációs körön, amivel azt szerette volna elérni, hogy a pilóták jobban feszegethessék a határokat, és kevésbé kelljen az energia menedzselésével bajlódniuk.
A versenyzők érdekvédelmi szövetségének (GPDA) egyik igazgatója, Carlos Sainz Jr. úgy érzi, ez hibás döntés volt, hiszen nemcsak az időmérőkkel van probléma, a versenyeken is módosítani kell. A Williams-pilóta szerint Oliver Bearman szuzukai versenyen történt óriási bukása is megmutatta, ez így nem mehet tovább, és arra szólította fel a szövetséget, hogy avatkozzon be, máskülönben Azerbajdzsánban vagy épp Las Vegasban, ahol sokkal kevesebb a menekülési lehetőség, még komolyabb következményei lehetnek egy Bearmanéhez hasonló balesetnek.
A Haas brit pilótája ugyanis hatalmas sebességkülönbséggel érkezett meg a kissé balra is mozduló Franco Colapintóra, és nem tehetett mást, félre kellett rántania a kormányt, a fűre kényszerült, majd nagy tempóval, irányíthatatlanul száguldott a gumifal felé. A becsapódás 50 G erőhatású volt, és a pilóta nem is úszta meg teljesen sértetlenül: a lábát fájlalta, és mint utóbb, az orvosi központban elvégzett vizsgálatok után kiderült, megzúzódott a térde.
„Érdeklődve várom, mivel áll elő az FOM és az FIA az új szabályrendszer vonatkozásában, remélem, Ollie mai balesetét látva már Miamira kitalálnak valami jobbat. Figyelmeztettük őket, hogy ilyesmi fog történni, hogy ilyen közeledési sebességekkel előbb-utóbb balesetek lesznek. Egyáltalán nem vagyok elégedett az eddigi lépésekkel, és bízom benne, hogy jobb megoldást találunk, ami nem eredményez ilyen óriási közeledési sebességeket, és ezáltal biztonságosabbá tehetjük a versenyzést.”
„Nagyon meglepődtem, amikor azt mondták, az időmérőre keresnek válaszokat, és nem nyúlnak a versenyhez, mert izgalmas, mivel versenyzőként rendkívül hangosak voltunk annak kapcsán, hogy nemcsak a kvalifikációval, hanem a versenyzéssel is probléma van. Felhívtuk rá a figyelmet, hogy ilyen balesetek következhetnek be. Még szerencse, hogy itt volt bukótér. Most képzeljük el, milyen baleseteket eredményezhet ez a tempókülönbség a falak közelsége mellett Azerbajdzsánban, Szingapúrban vagy Las Vegasban. A versenyzők érdekvédelmi szövetsége figyelmeztette az FIA-t, hogy ilyen balesetek fognak történni az új szabályozás miatt, és hamar be kell avatkozni, ha nem szeretnék, hogy ez bekövetkezzen.”
„Ez 50 G-s becsapódás volt, nagyobb, mint az én oroszországi ütközésem volt 2015-ben, az 46 G volt. Most képzeljünk el egy ilyen incidenst Bakiban vagy Las Vegasban. Remélem, ez példaként szolgál, és a vezetők a pilótákra fognak hallgatni, nem a csapatokra és más emberekre, akik szerint a versenyzés rendben van. Mert a versenyzés nincs rendben.”
BEARMAN JÓL VAN, ÉS SAJNÁLJA A CSAPATÁT
„Először is: minden rendben van, teljesen jól vagyok. Ijesztő volt, ami történt, de minden oké, és ez a legfontosabb. Az autót kissé jobban megviselte, de most egy teljes hónap áll a rendelkezésünkre, hogy rendbe hozzuk, és visszatérjünk. Nagyon sajnálom a csapatot, mert ez rengeteg munkát jelent a számukra” – mondta Bearman, aki ezt követően részletesen is beszámolt a balesetről, valamint az aggályairól.
„Hatalmas volt a tempókülönbség, 50 km/ó, ami komoly. Ez az új szabályozáshoz tartozik hozzá, és úgy hiszem, ehhez hozzá kell szoknunk. De egyúttal azt is érzem, hogy tekintve a nagy sebességbeli különbséget, nem hagytak nekem elég helyet. Ez már pénteken is szóba jött a versenyzők és a sportfelügyelők között, hogy engedékenyebbnek kell lennünk, és jobban fel kell készülnünk ezekre a helyzetekre. Úgy gondolom, figyelmeztettük az FIA-t, hogy mi történhet, és ez sajnálatos következménye annak az óriási sebességkülönbségnek, amellyel az új szabályok bevezetése előtt nem találkoztunk a sportágban.”
Az új szabályrendszeres egyik leghangosabb kritikusa, Max Verstappen szerint Bearman balesete megmutatta, hogy biztonsági kérdést jelent az új szabályozás, és ennél fogva sokkal nagyobb a tér a módosításra is. „Alapvetően ezt kapod az ilyen dolgok mellett: az egyik versenyző beragad, erő nélkül marad, míg a másik épp gombaüzemmódban van. Akár 50-60 km/órás differenciák is kialakulhatnak, ami óriási. Átéltem pár meleg pillanatot én is, de nagyon erőteljesen gyorsítottam, és elköteleztem magam az egyik irány mellett. Nagyon veszélyes, olyan, mint amikor a fékezési zónában hirtelen bemozogsz, vagy amikor váratlanul gyorsítasz, nagy baleset lehet a vége. Ha biztonsági kérdés, akkor könnyű megoldani a dolgokat. A biztonság kifejezést sok mindenre fel lehet használni, szóval talán ezt kellene kihasználni arra, hogy végre változás legyen.”
Colapinto tehetetlennek érezte magát. „Őszintén szólva, nagyon furcsa volt, szinte tehetetlen voltam. Óriási sebességkülönbség volt. Majdnem olyan volt, mintha én kivezető körön lennék, miközben a másik gyors körön. Rendkívül szokatlan. Ez egy olyan kanyar, amit padlógázon teljesítünk, de 50 km/ó-val volt gyorsabb nálam. Még pörögve is megelőzött, szóval képzeljék el, milyen nagy volt a differencia. Bizonyos helyzetekben ez nagyon veszélyessé válik. Örülök, hogy jól van. Láttam a paddockban, és úgy tűnik, rendben van.”
Nem kellett sokat várni az FIA reakciójára sem, a szövetség hivatalos közleményben tudatta, az áprilisi szünetben összeülnek valamennyi résztvevővel, és jelezte, számára továbbra is a biztonság az elsődleges. „Oliver Bearman Japán Nagydíjon történt balesete, valamint az abban szerepet játszó nagy tempókülönbség vonatkozásában az FIA az alábbiakat kívánja megosztani. A 2026-os szabályok a bevezetésük óta folyamatos megbeszélések tárgyát képezi az FIA, az FOM, a csapatok, a motorgyártók és a versenyzők között. Ezek a szabályok a jellegükből adódóan számos változtatható paramétert foglalnak magukban, különösen az energiamenedzsment terén, ami lehetővé teszi a valós adatok alapján történő optimalizálást.”
„Valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy a szezon kezdeti szakasza után strukturált felülvizsgálatra kerül sor, hogy kellő mennyiségű adat álljon a rendelkezésre. Ennek megfelelően áprilisban számos találkozót beütemezünk, hogy kiértékeljük a szabályokat, és eldöntsük, szükség van-e a változtatásra. Bármilyen módosítás, különös tekintettel az energia menedzselését vonatkozóan, alapos szimulációt és részletes elemzést igényel.”
„Az FIA továbbra is szorosan együttműködik valamennyi résztvevővel annak érdekében, hogy a sport szempontjából a lehető legjobb megoldás szülessen, miközben a biztonság változatlanul az FIA küldetésének alapját képezi. Ezen a ponton még korai lenne minden találgatás az esetleges változtatások jellegét illetően. A további fejleményekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.”
JAPÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:28:03.403
|2.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|13.722 mp h.
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|15.270 mp h.
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|15.754 mp h.
|5.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|23.479 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|25.037 mp h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|32.340 mp h.
|8.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|32.677 mp h.
|9.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|50.180 mp h.
|10.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|51.216 mp h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|52.280 mp h.
|12.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|56.154 mp h.
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|59.078 mp h.
|14.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|59.848 mp h.
|15.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:05.008 p h.
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:05.773 p h.
|17.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:32.453 p h.
|18.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|19.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|20.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|30
|feladta
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|20
|baleset
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|2
|3
|4
|72
|2.
|George Russell
|1
|2
|4
|63
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|4
|49
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|4
|41
|5.
|Lando Norris
|–
|–
|3
|25
|6.
|Oscar Piastri
|–
|1
|2
|21
|7.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|8.
|Pierre Gasly
|–
|–
|3
|15
|9.
|Max Verstappen
|–
|–
|2
|12
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|11.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|13.
|Carlos Sainz
|–
|–
|1
|2
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|15.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|16.
|Franco Colapinto
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|135
|2.
|Ferrari
|90
|3.
|McLaren-Mercedes
|46
|4.
|Haas-Ferrari
|18
|5.
|Alpine-Mercedes
|16
|6.
|Red Bull-Ford
|16
|7.
|Racing Bulls-Ford
|14
|8.
|Williams-Mercedes
|2
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|40. JAPÁN NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:31.666
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:30.133
|MÁRCIUS 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:29.362
|Időmérő
|1. Antonelli 1:28.778
|MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Piastri, 3. Russell
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Miami Nagydíj, Miami
|május 3., 22.00
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00