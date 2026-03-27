A Mercedes tökéletes formában kezdett Japánban; Albon Pérezzel ütközött a nyitányon

Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság, a mezőny Sanghaj után Szuzuka felé vette az irányt, ahol közép-európai idő szerint péntek hajnali fél négykor váltott zöldre a bokszutca végi lámpa, amivel kezdetét vette a Japán Nagydíj első szabadedzése. A bajnokságot vezető Mercedes egyértelmű favoritként érkezett meg az év harmadik állomására is, de előzetesen arra lehetett számítani, hogy a Ferrari akár közelebb férkőzhet hozzá, miközben a McLaren és a Red Bull is javítani kívánt a rossz szezonkezdet után.

A mezőny nem volt teljes a nyitányon, az Aston Martinnál Jak Crawford foglalta el Fernando Alonso helyét, aki családi okok miatt nem vett részt a csütörtöki sajtónapon, melyen Max Verstappen szolgáltatta a legforróbb témát. Miközben a pilóták szinte azonnal birtokukba vették az ikonikus pályát, Alonso mosolyogva, friss édesapaként jelent meg a paddockban. A többség a kemény keveréken kezdte meg a körözést, a kivételt a McLaren és a Red Bull párosa, illetve Carlos Sainz Jr., Pierre Gasly és Sergio Pérez jelentette, ők a közepes gumin fogtak munkához.

Míg a kezdeti szakaszban, a Mercedes megérkezéséig Oscar Piastri állt az élen, a címvédő Lando Norris egyetlen installációs kör után eltűnt a garázsban, ahonnan csak bő húsz perc elteltével bújt elő újra. Ekkor Charles Leclerc nevével kezdődött még az időlista, ám amint előkerült a lágy Pirelli, a Mercedes kettőse foglalta el az első két pozíciót, amit már nem is engedett ki a kezei közül.

Az egyéni összetett négy ponttal vezető George Russell 26 ezreddel előzte meg az előző futamhétvégén pályafutása első pole pozícióját és győzelmét szerző Andrea Kimi Antonellit, míg a gyakorlás végén javító Norris 132 ezred hátrányt szedett össze. A regnáló bajnokot a csapattársa, Piastri követte, így a két McLaren végzett a harmadik-negyedik helyen, míg az első ötös sorát Leclerc zárta a Ferrarival. A monacói lemaradása már közel 3, míg hatodik Lewis Hamiltoné már a 4 tized körül mozgott.

A Mercedes, McLaren, Ferrari triót már nagyobb hátránnyal követte a Red Bull: a hetedik Verstappen szűk 8 tizedet kapott, míg a tizenharmadik helyre visszaszoruló Isack Hadjar már több mint egy másodperces lemaradással érkezett. A „vörös bikák" kettősét Liam Lawson, Esteban Ocon, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, illetve Nico Hülkenberg választotta szét egymástól.

Az első tréningen Alexander Albon borzolta nemegyszer a kedélyeket: először a kavicságyat járta meg a Williamsszel, majd Pérezzel találkozott össze a pályán. A thaiföldi és a mexikói összeért egymással, és utóbbi megpördült, miközben némi törmeléket is hagyott maga mögött a pályán. Az esetet a sportfelügyelők vizsgálják a két gyakorlás között.

Folytatás 7 órakor a második szabadedzéssel.

1. George Russell brit Mercedes 1:31.666 átlag: 228.058 km/ó 26 kör 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:31.692 0.026 mp h. 26 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:31.798 0.132 20 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:31.865 0.199 23 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:31.955 0.289 25 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:32.040 0.374 23 7. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:32.457 0.791 27 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:32.529 0.863 27 9. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:32.601 0.935 23 10. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:32.665 0.999 29 11. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:32.759 1.093 27 12. Nico Hülkenberg német Audi 1:32.798 1.132 26 13. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:32.803 1.137 27 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:32.900 1.234 27 15. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:32.978 1.312 25 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:33.361 1.695 24 17. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:33.383 1.717 26 18. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:33.697 2.031 22 19. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:34.221 2.555 18 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:34.490 2.824 24 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:35.294 3.628 21 22. Jak Crawford amerikai Aston Martin-Honda 1:36.362 4.696 11 JAPÁN NAGYDÍJ, 1. SZABADEDZÉS