A Mercedes tökéletes formában kezdett Japánban; Albon Pérezzel ütközött a nyitányon
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság, a mezőny Sanghaj után Szuzuka felé vette az irányt, ahol közép-európai idő szerint péntek hajnali fél négykor váltott zöldre a bokszutca végi lámpa, amivel kezdetét vette a Japán Nagydíj első szabadedzése. A bajnokságot vezető Mercedes egyértelmű favoritként érkezett meg az év harmadik állomására is, de előzetesen arra lehetett számítani, hogy a Ferrari akár közelebb férkőzhet hozzá, miközben a McLaren és a Red Bull is javítani kívánt a rossz szezonkezdet után.
A mezőny nem volt teljes a nyitányon, az Aston Martinnál Jak Crawford foglalta el Fernando Alonso helyét, aki családi okok miatt nem vett részt a csütörtöki sajtónapon, melyen Max Verstappen szolgáltatta a legforróbb témát. Miközben a pilóták szinte azonnal birtokukba vették az ikonikus pályát, Alonso mosolyogva, friss édesapaként jelent meg a paddockban. A többség a kemény keveréken kezdte meg a körözést, a kivételt a McLaren és a Red Bull párosa, illetve Carlos Sainz Jr., Pierre Gasly és Sergio Pérez jelentette, ők a közepes gumin fogtak munkához.
Míg a kezdeti szakaszban, a Mercedes megérkezéséig Oscar Piastri állt az élen, a címvédő Lando Norris egyetlen installációs kör után eltűnt a garázsban, ahonnan csak bő húsz perc elteltével bújt elő újra. Ekkor Charles Leclerc nevével kezdődött még az időlista, ám amint előkerült a lágy Pirelli, a Mercedes kettőse foglalta el az első két pozíciót, amit már nem is engedett ki a kezei közül.
Az egyéni összetett négy ponttal vezető George Russell 26 ezreddel előzte meg az előző futamhétvégén pályafutása első pole pozícióját és győzelmét szerző Andrea Kimi Antonellit, míg a gyakorlás végén javító Norris 132 ezred hátrányt szedett össze. A regnáló bajnokot a csapattársa, Piastri követte, így a két McLaren végzett a harmadik-negyedik helyen, míg az első ötös sorát Leclerc zárta a Ferrarival. A monacói lemaradása már közel 3, míg hatodik Lewis Hamiltoné már a 4 tized körül mozgott.
A Mercedes, McLaren, Ferrari triót már nagyobb hátránnyal követte a Red Bull: a hetedik Verstappen szűk 8 tizedet kapott, míg a tizenharmadik helyre visszaszoruló Isack Hadjar már több mint egy másodperces lemaradással érkezett. A „vörös bikák" kettősét Liam Lawson, Esteban Ocon, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, illetve Nico Hülkenberg választotta szét egymástól.
Az első tréningen Alexander Albon borzolta nemegyszer a kedélyeket: először a kavicságyat járta meg a Williamsszel, majd Pérezzel találkozott össze a pályán. A thaiföldi és a mexikói összeért egymással, és utóbbi megpördült, miközben némi törmeléket is hagyott maga mögött a pályán. Az esetet a sportfelügyelők vizsgálják a két gyakorlás között.
Folytatás 7 órakor a második szabadedzéssel.
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:31.666
|átlag: 228.058 km/ó
|26 kör
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:31.692
|0.026 mp h.
|26
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:31.798
|0.132
|20
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:31.865
|0.199
|23
|5.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:31.955
|0.289
|25
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:32.040
|0.374
|23
|7.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:32.457
|0.791
|27
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:32.529
|0.863
|27
|9.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:32.601
|0.935
|23
|10.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:32.665
|0.999
|29
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:32.759
|1.093
|27
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:32.798
|1.132
|26
|13.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:32.803
|1.137
|27
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:32.900
|1.234
|27
|15.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:32.978
|1.312
|25
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:33.361
|1.695
|24
|17.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:33.383
|1.717
|26
|18.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:33.697
|2.031
|22
|19.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:34.221
|2.555
|18
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:34.490
|2.824
|24
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:35.294
|3.628
|21
|22.
|Jak Crawford
|amerikai
|Aston Martin-Honda
|1:36.362
|4.696
|11
|40. JAPÁN NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:31.666
|2. szabadedzés
|7.00–8.00
|MÁRCIUS 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|3.30–4.30
|Időmérő
|7.00–8.00
|MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
|A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja
|7.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Miami Nagydíj, Miami
|május 3., 22.00
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00