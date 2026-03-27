A Mercedes tökéletes formában kezdett Japánban; Albon Pérezzel ütközött a nyitányon

H. L.H. L.
2026.03.27. 04:52
George Russell volt a leggyorsabb a szuzukai nyitányon (Fotó: AFP)
szabadedzés Kimi Antonelli George Russell Mercedes Japán Nagydíj
George Russell vezérletével a Mercedes kettőse zárt az élen a Formula–1-es Japán Nagydíj első szabadedzésén. A harmadik-negyedik helyet Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben a két McLaren foglalta el, míg az első ötös sorát Charles Leclerc (Ferrari) tette teljessé.

Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság, a mezőny Sanghaj után Szuzuka felé vette az irányt, ahol közép-európai idő szerint péntek hajnali fél négykor váltott zöldre a bokszutca végi lámpa, amivel kezdetét vette a Japán Nagydíj első szabadedzése. A bajnokságot vezető Mercedes egyértelmű favoritként érkezett meg az év harmadik állomására is, de előzetesen arra lehetett számítani, hogy a Ferrari akár közelebb férkőzhet hozzá, miközben a McLaren és a Red Bull is javítani kívánt a rossz szezonkezdet után. 

A mezőny nem volt teljes a nyitányon, az Aston Martinnál Jak Crawford foglalta el Fernando Alonso helyét, aki családi okok miatt nem vett részt a csütörtöki sajtónapon, melyen Max Verstappen szolgáltatta a legforróbb témát. Miközben a pilóták szinte azonnal birtokukba vették az ikonikus pályát, Alonso mosolyogva, friss édesapaként jelent meg a paddockban. A többség a kemény keveréken  kezdte meg a körözést, a kivételt a McLaren és a Red Bull párosa, illetve Carlos Sainz Jr., Pierre Gasly és Sergio Pérez jelentette, ők a közepes gumin fogtak munkához. 

Míg a kezdeti szakaszban, a Mercedes megérkezéséig Oscar Piastri állt az élen, a címvédő Lando Norris egyetlen installációs kör után eltűnt a garázsban, ahonnan csak bő húsz perc elteltével bújt elő újra. Ekkor Charles Leclerc nevével kezdődött még az időlista, ám amint előkerült a lágy Pirelli, a Mercedes kettőse foglalta el az első két pozíciót, amit már nem is engedett ki a kezei közül.

Az egyéni összetett négy ponttal vezető George Russell 26 ezreddel előzte meg az előző futamhétvégén pályafutása első pole pozícióját és győzelmét szerző Andrea Kimi Antonellit, míg a gyakorlás végén javító Norris 132 ezred hátrányt szedett össze. A regnáló bajnokot a csapattársa, Piastri követte, így a két McLaren végzett a harmadik-negyedik helyen, míg az első ötös sorát Leclerc zárta a Ferrarival. A monacói lemaradása már közel 3, míg hatodik Lewis Hamiltoné már a 4 tized körül mozgott.

A Mercedes, McLaren, Ferrari triót már nagyobb hátránnyal követte a Red Bull: a hetedik Verstappen szűk 8 tizedet kapott, míg a tizenharmadik helyre visszaszoruló Isack Hadjar már több mint egy másodperces lemaradással érkezett. A „vörös bikák" kettősét Liam Lawson, Esteban Ocon, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, illetve Nico Hülkenberg választotta szét egymástól. 

Az első tréningen Alexander Albon borzolta nemegyszer a kedélyeket: először a kavicságyat járta meg a Williamsszel, majd Pérezzel találkozott össze a pályán. A thaiföldi és a mexikói összeért egymással, és utóbbi megpördült, miközben némi törmeléket is hagyott maga mögött a pályán. Az esetet a sportfelügyelők vizsgálják a két gyakorlás között.

Folytatás 7 órakor a második szabadedzéssel. 

1.George RussellbritMercedes1:31.666átlag: 228.058 km/ó26 kör
2.Kimi AntonelliolaszMercedes1:31.6920.026 mp h.26
3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:31.7980.13220
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:31.8650.19923
5.Charles LeclercmonacóiFerrari1:31.9550.28925
6.Lewis HamiltonbritFerrari1:32.0400.37423
7.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:32.4570.79127
8.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:32.5290.86327
9.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:32.6010.93523
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:32.6650.99929
11.Gabriel BortoletobrazilAudi1:32.7591.09327
12.Nico HülkenbergnémetAudi1:32.7981.13226
13.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:32.8031.13727
14.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:32.9001.23427
15.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:32.9781.31225
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:33.3611.69524
17.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:33.3831.71726
18.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:33.6972.03122
19.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:34.2212.55518
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:34.4902.82424
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:35.2943.62821
22.Jak CrawfordamerikaiAston Martin-Honda1:36.3624.69611
JAPÁN NAGYDÍJ, 1. SZABADEDZÉS
40. JAPÁN NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:31.666
2. szabadedzés7.00–8.00
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés3.30–4.30
Időmérő7.00–8.00
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja7.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00

 

 

szabadedzés Kimi Antonelli George Russell Mercedes Japán Nagydíj
Legfrissebb hírek

Őrségváltás az élen: Piastri volt a leggyorsabb a második szuzukai edzésen

F1
24 perce

A Ferrari meglepheti a Mercedest a Japán Nagydíjon?

F1
15 órája

Toto Wolff új gyémántja – sztárportré Kimi Antonelliről

Képes Sport
18 órája

„Menj ki!” – Max Verstappen kitessékelt egy újságírót a Japán Nagydíj sajtónapján

F1
20 órája

F1: Alonso késve utazik Szuzukába, mert apuka lesz

F1
2026.03.25. 15:50

Godzilla is ott lesz a Japán Nagydíjon: különleges autófényezést mutatott be a Haas – képek

F1
2026.03.24. 13:11

A Racing Bulls egyedi dizájnt használ a Japán Nagydíjon – képek

F1
2026.03.21. 15:07

Antonelli bravúrja – 87 éve nem látott ilyet a Grand Prix-versenyzés

F1
2026.03.17. 14:04
Ezek is érdekelhetik