A Mercedes állva hagyta a mezőnyt a szuzukai időmérő előtt

Noha Oscar Piastri révén a McLaren szállította a Japán Nagydíj nyitó napjának leggyorsabb körét, és a favoritnak tartott Mercedes figyelmét is magukra vonta, a címvédő csapat igyekezett lehűteni a kedélyeket, és jelezte, szombatra nemcsak az „ezüstnyilakat”, hanem a Ferrarit is maga elé várja. Noha az kétségtelen volt, hogy Andrea Kimi Antonelli és George Russell elmondása alapján sem volt optimális a Mercedes kezdése, más csapatok és versenyzők is szenvedtek azzal, hogy kihozzák magukból a maximumot.

A Ferrarinál különösen Lewis Hamilton küszködött, nem érezte magabiztosan magát a volán mögött, a McLarennél Lando Norris, az Audinál Gabriel Bortoleto, a Racing Bullsnál Arvid Lindblad, míg a Cadillacnél Sergio Pérez vesztett pályaidőt, és került lépéshátrányba, míg a Red Bull hirtelen a középmezőnyben találta magát a hozott fejlesztések ellenére is. Ilyen előzmények után érdekes volt látni, hogyan alakulnak a különbségek az élcsapatok között az időmérő előtt, és hogy a „vörös bikáknak” sikerül-e visszazárkóznia.

Meglehetősen döcögősen kezdődött az utolsó gyakorlás, a versenyzők komótosan vették birtokukba az ikonikus pályát, amit jól mutatott, hogy tizenöt perc elteltével csak a mezőny fele rendelkezett mért körrel. Bár ekkor Hamilton nevével kezdődött az időlista, ahogyan egyre több versenyzőtárs kezdte meg a munkát, úgy esett egyre hátrébb. Először a csapattársa, Leclerc előzte meg, aki ezt követően éles csatát vívott a Mercedes kettősével az elsőségért, majd a pénteki nap leggyorsabb pilótája, Piastri is jobb időt ért el nála, s egy ideig még az egyik Audi is gyorsabb volt nála.

Míg a Red Bull eleinte továbbra is inkább a középmezőnyhöz tartozott a köridők tekintetében, a regnáló bajnok, Norris megint a garázsban vesztegelt. Az első két tréningen már értékes időt vesztő brit a harmadikat is késve kezdte meg, a jelentkező akkumulátor hiba miatt csak bő húsz perccel a vége előtt foghatott munkához. Bár a címvédő azonnal megérkezett az első ötösre, egyértelmű, hogy nem ilyen felvezetésben reménykedett az időmérő előtt, hiszen nem igazán volt lehetősége sok kört futni a nagy kihívást jelentő és magabiztosságot igénylő szuzukai nyomvonalon.

Ami az időeredményeket illeti, Leclerc hiába tartotta a lépést a gyakorlás egy szakaszában a Mercedesszel, az „ezüstnyilak” a végén tempót növeltek, és közel 9 tizeddel előzték meg a harmadik helyre visszaszoruló monacóit. Az élen a remek formában lévő Antonelli zárt, az olasz két és fél tizeddel bizonyult jobbnak az egyéni összetettet vezető Russellnél, miközben a negyedik Piastri hátránya már az egy másodpercet is meghaladta. Ötödikként Hamilton érkezett, majd Norris, Nico Hülkenberg, Verstappen, Bortoleto és Pierre Gasly zárta az első tízest, amelyet összességében 1.7 szekundum választott el.

Isack Hadjar a tizenegyedik pozícióba lépett előre a másik Red Bull-lal, őt a két Racing Bulls-pilóta követte, majd a Haas sorakozott a top 15-ben. A sor végén a Cadillac és az Aston Martin kettőse kullogott. Pályaelhagyás és megcsúszás a harmadik edzésre is jutott: Pérez a kavicságyon szántott át, míg Oliver Bearman megforgással vonta magára a figyelmet, miközben többek köridejét is törölték.

Folytatás 7 órakor az időmérővel.



JAPÁN NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:29.362 átlag: 233.938 km/ó 18 kör 2. George Russell brit Mercedes 1:29.616 0.254 mp h. 18 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:30.229 0.867 20 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:30.364 1.002 19 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:30.383 1.021 23 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:30.600 1.238 13 7. Nico Hülkenberg német Audi 1:30.658 1.296 21 8. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:30.910 1.548 22 9. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:31.000 1.638 21 10. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:31.082 1.720 20 11. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:31.094 1.732 21 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:31.097 1.735 21 13. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:31.288 1.926 17 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:31.326 1.964 22 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:31.558 2.196 18 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:31.733 2.371 20 17. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:31.759 2.397 25 18. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:31.829 2.467 26 19. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:32.503 3.141 20 20. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:32.540 3.178 18 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:33.485 4.123 19 22. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:33.529 4.167 14