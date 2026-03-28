A Mercedes állva hagyta a mezőnyt a szuzukai időmérő előtt

2026.03.28. 04:40
A Mercedes rendkívül magabiztosan készülhet az év harmadik időmérőjére (Fotó: AFP)
szabadedzés F1 Formula–1 Japán Nagydíj
Andrea Kimi Antonelli vezérletével a Mercedes versenyzőpárosa zárt az élen a Formula–1-es Japán Nagydíj harmadik szabadedzésén. Míg az olasz előnye két és fél tized volt csapattársa, George Russell előtt, a harmadik Charles Leclerc (Ferrari) hátránya már közel 9 tized volt, míg a negyedik Oscar Piastri (McLaren) egy másodpercen belülre sem tudott kerülni. Az első ötöst Lewis Hamilton (Ferrari) tette teljessé.

Noha Oscar Piastri révén a McLaren szállította a Japán Nagydíj nyitó napjának leggyorsabb körét, és a favoritnak tartott Mercedes figyelmét is magukra vonta, a címvédő csapat igyekezett lehűteni a kedélyeket, és jelezte, szombatra nemcsak az „ezüstnyilakat”, hanem a Ferrarit is maga elé várja. Noha az kétségtelen volt, hogy Andrea Kimi Antonelli és George Russell elmondása alapján sem volt optimális a Mercedes kezdése, más csapatok és versenyzők is szenvedtek azzal, hogy kihozzák magukból a maximumot.

A Ferrarinál különösen Lewis Hamilton küszködött, nem érezte magabiztosan magát a volán mögött, a McLarennél Lando Norris, az Audinál Gabriel Bortoleto, a Racing Bullsnál Arvid Lindblad, míg a Cadillacnél Sergio Pérez vesztett pályaidőt, és került lépéshátrányba, míg a Red Bull hirtelen a középmezőnyben találta magát a hozott fejlesztések ellenére is. Ilyen előzmények után érdekes volt látni, hogyan alakulnak a különbségek az élcsapatok között az időmérő előtt, és hogy a „vörös bikáknak” sikerül-e visszazárkóznia.

Meglehetősen döcögősen kezdődött az utolsó gyakorlás, a versenyzők komótosan vették birtokukba az ikonikus pályát, amit jól mutatott, hogy tizenöt perc elteltével csak a mezőny fele rendelkezett mért körrel. Bár ekkor Hamilton nevével kezdődött az időlista, ahogyan egyre több versenyzőtárs kezdte meg a munkát, úgy esett egyre hátrébb. Először a csapattársa, Leclerc előzte meg, aki ezt követően éles csatát vívott a Mercedes kettősével az elsőségért, majd a pénteki nap leggyorsabb pilótája, Piastri is jobb időt ért el nála, s egy ideig még az egyik Audi is gyorsabb volt nála.  

Míg a Red Bull eleinte továbbra is inkább a középmezőnyhöz tartozott a köridők tekintetében, a regnáló bajnok, Norris megint a garázsban vesztegelt. Az első két tréningen már értékes időt vesztő brit a harmadikat is késve kezdte meg, a jelentkező akkumulátor hiba miatt csak bő húsz perccel a vége előtt foghatott munkához. Bár a címvédő azonnal megérkezett az első ötösre, egyértelmű, hogy nem ilyen felvezetésben reménykedett az időmérő előtt, hiszen nem igazán volt lehetősége sok kört futni a nagy kihívást jelentő és magabiztosságot igénylő szuzukai nyomvonalon.

Ami az időeredményeket illeti, Leclerc hiába tartotta a lépést a gyakorlás egy szakaszában a Mercedesszel, az „ezüstnyilak” a végén tempót növeltek, és közel 9 tizeddel előzték meg a harmadik helyre visszaszoruló monacóit. Az élen a remek formában lévő Antonelli zárt, az olasz két és fél tizeddel bizonyult jobbnak az egyéni összetettet vezető Russellnél, miközben a negyedik Piastri hátránya már az egy másodpercet is meghaladta. Ötödikként Hamilton érkezett, majd Norris, Nico Hülkenberg, Verstappen, Bortoleto és Pierre Gasly zárta az első tízest, amelyet összességében 1.7 szekundum választott el.

Isack Hadjar a tizenegyedik pozícióba lépett előre a másik Red Bull-lal, őt a két Racing Bulls-pilóta követte, majd a Haas sorakozott a top 15-ben. A sor végén a Cadillac és az Aston Martin kettőse kullogott. Pályaelhagyás és megcsúszás a harmadik edzésre is jutott: Pérez a kavicságyon szántott át, míg Oliver Bearman megforgással vonta magára a figyelmet, miközben többek köridejét is törölték. 

Folytatás 7 órakor az időmérővel. 
 

JAPÁN NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.

Kimi AntonelliolaszMercedes1:29.362átlag: 233.938 km/ó18 kör
2.George RussellbritMercedes1:29.6160.254 mp h.18
3.Charles LeclercmonacóiFerrari1:30.2290.86720
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:30.3641.00219
5.Lewis HamiltonbritFerrari1:30.3831.02123
6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:30.6001.23813
7.Nico HülkenbergnémetAudi1:30.6581.29621
8.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:30.9101.54822
9.Gabriel BortoletobrazilAudi1:31.0001.63821
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:31.0821.72020
11.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:31.0941.73221
12.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:31.0971.73521
13.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:31.2881.92617
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:31.3261.96422
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:31.5582.19618
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:31.7332.37120
17.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:31.7592.39725
18.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:31.8292.46726
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:32.5033.14120
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:32.5403.17818
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:33.4854.12319
22.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:33.5294.16714
40. JAPÁN NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:31.666
2. szabadedzés1. Piastri 1:30.133
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:29.362
Időmérő7.00–8.00
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja7.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00

 

 

