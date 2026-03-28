A Mercedes állva hagyta a mezőnyt a szuzukai időmérő előtt
Noha Oscar Piastri révén a McLaren szállította a Japán Nagydíj nyitó napjának leggyorsabb körét, és a favoritnak tartott Mercedes figyelmét is magukra vonta, a címvédő csapat igyekezett lehűteni a kedélyeket, és jelezte, szombatra nemcsak az „ezüstnyilakat”, hanem a Ferrarit is maga elé várja. Noha az kétségtelen volt, hogy Andrea Kimi Antonelli és George Russell elmondása alapján sem volt optimális a Mercedes kezdése, más csapatok és versenyzők is szenvedtek azzal, hogy kihozzák magukból a maximumot.
A Ferrarinál különösen Lewis Hamilton küszködött, nem érezte magabiztosan magát a volán mögött, a McLarennél Lando Norris, az Audinál Gabriel Bortoleto, a Racing Bullsnál Arvid Lindblad, míg a Cadillacnél Sergio Pérez vesztett pályaidőt, és került lépéshátrányba, míg a Red Bull hirtelen a középmezőnyben találta magát a hozott fejlesztések ellenére is. Ilyen előzmények után érdekes volt látni, hogyan alakulnak a különbségek az élcsapatok között az időmérő előtt, és hogy a „vörös bikáknak” sikerül-e visszazárkóznia.
Meglehetősen döcögősen kezdődött az utolsó gyakorlás, a versenyzők komótosan vették birtokukba az ikonikus pályát, amit jól mutatott, hogy tizenöt perc elteltével csak a mezőny fele rendelkezett mért körrel. Bár ekkor Hamilton nevével kezdődött az időlista, ahogyan egyre több versenyzőtárs kezdte meg a munkát, úgy esett egyre hátrébb. Először a csapattársa, Leclerc előzte meg, aki ezt követően éles csatát vívott a Mercedes kettősével az elsőségért, majd a pénteki nap leggyorsabb pilótája, Piastri is jobb időt ért el nála, s egy ideig még az egyik Audi is gyorsabb volt nála.
Míg a Red Bull eleinte továbbra is inkább a középmezőnyhöz tartozott a köridők tekintetében, a regnáló bajnok, Norris megint a garázsban vesztegelt. Az első két tréningen már értékes időt vesztő brit a harmadikat is késve kezdte meg, a jelentkező akkumulátor hiba miatt csak bő húsz perccel a vége előtt foghatott munkához. Bár a címvédő azonnal megérkezett az első ötösre, egyértelmű, hogy nem ilyen felvezetésben reménykedett az időmérő előtt, hiszen nem igazán volt lehetősége sok kört futni a nagy kihívást jelentő és magabiztosságot igénylő szuzukai nyomvonalon.
Ami az időeredményeket illeti, Leclerc hiába tartotta a lépést a gyakorlás egy szakaszában a Mercedesszel, az „ezüstnyilak” a végén tempót növeltek, és közel 9 tizeddel előzték meg a harmadik helyre visszaszoruló monacóit. Az élen a remek formában lévő Antonelli zárt, az olasz két és fél tizeddel bizonyult jobbnak az egyéni összetettet vezető Russellnél, miközben a negyedik Piastri hátránya már az egy másodpercet is meghaladta. Ötödikként Hamilton érkezett, majd Norris, Nico Hülkenberg, Verstappen, Bortoleto és Pierre Gasly zárta az első tízest, amelyet összességében 1.7 szekundum választott el.
Isack Hadjar a tizenegyedik pozícióba lépett előre a másik Red Bull-lal, őt a két Racing Bulls-pilóta követte, majd a Haas sorakozott a top 15-ben. A sor végén a Cadillac és az Aston Martin kettőse kullogott. Pályaelhagyás és megcsúszás a harmadik edzésre is jutott: Pérez a kavicságyon szántott át, míg Oliver Bearman megforgással vonta magára a figyelmet, miközben többek köridejét is törölték.
Folytatás 7 órakor az időmérővel.
|JAPÁN NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:29.362
|átlag: 233.938 km/ó
|18 kör
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:29.616
|0.254 mp h.
|18
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:30.229
|0.867
|20
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:30.364
|1.002
|19
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:30.383
|1.021
|23
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:30.600
|1.238
|13
|7.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:30.658
|1.296
|21
|8.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:30.910
|1.548
|22
|9.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:31.000
|1.638
|21
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:31.082
|1.720
|20
|11.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:31.094
|1.732
|21
|12.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:31.097
|1.735
|21
|13.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:31.288
|1.926
|17
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:31.326
|1.964
|22
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:31.558
|2.196
|18
|16.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:31.733
|2.371
|20
|17.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:31.759
|2.397
|25
|18.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:31.829
|2.467
|26
|19.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:32.503
|3.141
|20
|20.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:32.540
|3.178
|18
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:33.485
|4.123
|19
|22.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:33.529
|4.167
|14
|40. JAPÁN NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:31.666
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:30.133
|MÁRCIUS 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:29.362
|Időmérő
|7.00–8.00
|MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
|A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja
|7.00
