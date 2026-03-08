Kaotikus, mesterkélt, élvezhetetlen és rendkívül veszélyes – a versenyzők kritikusak az új szabályrendszerrel

Túl mesterkélt, élvezhetetlen, káosz, szteroidozott Formula–E, e kifejezésekkel illették a Formula–1-es versenyzők az új szabályrendszer szerint megalkotott autókat, valamint az új típusú versenyzést. A sportág történetének legátfogóbb szabályváltoztatása nem mindenki tetszését nyerte el, így van ezzel a négyszeres világbajnok, Max Verstappen is, aki hiába tört előre a hatodik helyre a huszadikról, egyáltalán nem élvezte a melbourne-i futamot.

„Imádom a versenyzést, de vannak határok. Úgy gondolom, az FIA és az F1 is nyitott a véleményünkre, de csak remélni merem, hogy lépéseket is tesznek, mert nem vagyok egyedül a meglátásommal, sokan mások is ugyanazt mondják, mint amit én, versenyzők és szurkolók egyaránt. Mi csak a legjobbat szeretnénk a sportnak. Szó sincs arról, hogy csakis azért kritizálunk, hogy kritizálhassunk. Okkal vagyunk kritikusak. Azt akarjuk, hogy ez az F1 legyen, tudod, valódi Formula–1, szteroidokon. Ma viszont ismét nem ez volt a helyzet.”

A holland szerint nem a versenyzés minősége miatt kell aggódni. „A szabályok miatt kellene aggódni, erre kell összpontosítani. Kérdéseket tesznek fel, és én csak megosztom a véleményemet arról, mit szeretnék látni, mit tartok a legjobbnak a sportág szempontjából, mert törődöm vele, szeretem a versenyzést, és szeretném, ha jobb lenne, mint most. Nézzük meg, mit tehetünk. Remélem, hogy még az idén előállhatunk néhány különböző megoldással, hogy mindenki számára élvezetesebbé váljon.”

„Nem igazán élveztem a versenyt. Az előzések szórakoztatóak voltak, de közben nálam két másodperccel lassabb autókkal küzdöttem, szóval csak arról szólt minden, hogy átjöjjek a forgalmon. Ez lehet kissé furcsán hangzik, de így láttam. Nem igazán volt fair küzdelem, így csak igyekeztem a legsimábban átvágni magam, és megpróbáltam elkapni a ritmust, amint kikeveredtem a középmezőnyből. De túl nagy volt a gumikopás, ami hatással volt a futam hátralévő részére is.”