Kaotikus, mesterkélt, élvezhetetlen és rendkívül veszélyes – a versenyzők kritikusak az új szabályrendszerrel
Túl mesterkélt, élvezhetetlen, káosz, szteroidozott Formula–E, e kifejezésekkel illették a Formula–1-es versenyzők az új szabályrendszer szerint megalkotott autókat, valamint az új típusú versenyzést. A sportág történetének legátfogóbb szabályváltoztatása nem mindenki tetszését nyerte el, így van ezzel a négyszeres világbajnok, Max Verstappen is, aki hiába tört előre a hatodik helyre a huszadikról, egyáltalán nem élvezte a melbourne-i futamot.
„Imádom a versenyzést, de vannak határok. Úgy gondolom, az FIA és az F1 is nyitott a véleményünkre, de csak remélni merem, hogy lépéseket is tesznek, mert nem vagyok egyedül a meglátásommal, sokan mások is ugyanazt mondják, mint amit én, versenyzők és szurkolók egyaránt. Mi csak a legjobbat szeretnénk a sportnak. Szó sincs arról, hogy csakis azért kritizálunk, hogy kritizálhassunk. Okkal vagyunk kritikusak. Azt akarjuk, hogy ez az F1 legyen, tudod, valódi Formula–1, szteroidokon. Ma viszont ismét nem ez volt a helyzet.”
A holland szerint nem a versenyzés minősége miatt kell aggódni. „A szabályok miatt kellene aggódni, erre kell összpontosítani. Kérdéseket tesznek fel, és én csak megosztom a véleményemet arról, mit szeretnék látni, mit tartok a legjobbnak a sportág szempontjából, mert törődöm vele, szeretem a versenyzést, és szeretném, ha jobb lenne, mint most. Nézzük meg, mit tehetünk. Remélem, hogy még az idén előállhatunk néhány különböző megoldással, hogy mindenki számára élvezetesebbé váljon.”
„Nem igazán élveztem a versenyt. Az előzések szórakoztatóak voltak, de közben nálam két másodperccel lassabb autókkal küzdöttem, szóval csak arról szólt minden, hogy átjöjjek a forgalmon. Ez lehet kissé furcsán hangzik, de így láttam. Nem igazán volt fair küzdelem, így csak igyekeztem a legsimábban átvágni magam, és megpróbáltam elkapni a ritmust, amint kikeveredtem a középmezőnyből. De túl nagy volt a gumikopás, ami hatással volt a futam hátralévő részére is.”
A regnáló világbajnok, Lando Norris a szombati időmérő után egyenesen kijelentette, a valaha volt legjobb F1-es autóktól eljutottak valószínűleg a legrosszabbakhoz. Véleménye a vasárnapi futam után sem javult, szerinte eléggé mesterkélt küzdelmet okoz az energia menedzselése, sok a jojó-effektus, és elkerülhetetlen egy nagyobb baleset. „Elég kaotikus volt. Kész káosz. Egy ponton nagy baleset fog történni. Mi vezetünk, és mi vagyunk azok, akik csak várják, hogy valami történik, hogy valami borzasztóan rosszul alakul.”
„Nem kellemes ilyen helyzetben lenni, de most már nem igazán tehetünk semmit. Kár érte, nagyon mesterkélt, minden attól függ, az erőforrás éppen hogyan dönt, és mit csinál időnként teljesen véletlenszerűen. Van, hogy öt autó megy el melletted egyszerre, és te nem tehetsz semmit ellene. Nem lehet változtatni a helyzeten, ezért nincs is értelme beszélni róla, de ez nem nekem való.”
„Attól függően, hogy mit csinálunk, 30, 40 vagy 50 km/ó-s különbség is kialakulhat. Ha valaki ilyen sebességgel ütközik valaki mással, akkor át fog repülni a kerítésen, és nagy kárt tesz magában és talán másokban is. Elég borzasztó még csak gondolni is erre.”
Ami a veszélyt illeti, már a rajt majdnem drámába fulladt: Franco Colapinto szinte csodával határos módon kerülte el a nagyon lassan elinduló Liam Lawsont, valamint a falat. „A rajtnál majdnem hatalmasat ütköztem Liammel, aki beragadt, és őszintén szólva, nagy szerencse volt, hogy egyáltalán túléltem az első kört. Nagyon-nagyon szerencsés voltam. Ilyesmi dolgok megeshetnek az új autókkal, de nagyon veszélyes és bizonytalan volt a helyzet, szóval örülök, hogy túljutottam rajta. Kicsit eltaláltam a falat a jobb hátsó kerékkel, de ennyi történt.”
Noha a tökéletes hétvégét teljesítő George Russell is hüledezett a rajtnál történteken, a többséggel ellentétben igyekezett védelmébe venni az új szabályrendszert. „Tökéletes volt? Nem, de a mostani csak az első verseny volt egy hosszú szabálykorszakból, és valószínűleg ez volt a lehető legrosszabb pálya ehhez. Szóval adnunk kell még némi időt. Bár nem volt a legélvezetesebb vezetni, de valójában elég jó drámát szolgáltatott a TV-ben.”
