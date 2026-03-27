Őrségváltás az élen: Piastri volt a leggyorsabb a második szuzukai edzésen

Noha a Mercedes tökéletesen kezdett a Japán Nagydíjnak otthont adó Szuzukában, hiszen George Russell és Andrea Kimi Antonelli révén elfoglalta az első két helyet, előnye nem volt számottevő az előző két versenyhétvégéhez képest, ráadásul a sorrend sem a megszokott módon alakult mögötte. A harmadikként érkező Lando Norris hátránya 132, míg a mögötte záró Oscar Piastrié 199 ezred volt. A fejlesztéseket hozó Ferrari eközben az ötödik-hatodik, míg az autóját nagyobb mértékben átszabó Red Bull a hetedik és a tizenharmadik pozíciót szerezte meg.



Ilyen előzmények után érdekes volt látni, hogy a Mercedes képes-e növelni az előnyét és hogy miként alakulnak az erőviszonyok mögötte. A második edzésen megkezdte a munkát az édesapaként először pályára hajtó Fernando Alonso is, akit Jak Crawford helyettesített a nyitányon. Míg a kétszeres világbajnok zökkenőmentesen fogott hozzá a körözéshez, több pilótatársánál gondok adódtak.



Arvid Lindblad és Gabriel Bortoleto installációs körök után tűntek el a garázsban, előbbi a váltóra panaszkodott, utóbbi esetében az erőforrás hibásodott meg. A címvédő Norris eközben bő húsz perc elteltével hagyta el először a garázst, miután csapata hidraulikus szivárgást vélt felfedezni az autóján, míg az első tréning végén Alexander Albonnal ütköző Sergio Pérez csak bő húsz perc után hajtott először pályára.



Nem indult zökkenőmentesen Albon gyakorlása sem: rövid időre megállt alatta a Williams a pályán, de szerencsére folytatni tudta, és hamarosan a mezőny első felében találta magát..



A sok probléma mellett az időlistán sem szokványos kép rajzolódott ki az első etapok után: Leclerc vezetett Piastri előtt, a Mercedes-pilóták pedig „csak” a harmadik-negyedik helyen érkeztek. Bár a négyes szorosan követte egymást, és csupán 155 ezred választotta el egymástól őket, az ötödik Hamilton hátránya a fél másodpercet is meghaladta, miközben a Red Bullok a nyolcadik-kilencedik pozíciót foglalták el már több mint egy szekundum lemaradással.



Félidőhöz közeledve aztán előkerült a lágy gumi is, ami tovább alakította a sorrendet: az élre Piastri állt 1:30.133-as körrel, aminél a folytatásban senki sem tudott már jobbat futni, így az ő elsőségével zárult a második edzés. Az ausztrál 92 ezreddel előzte meg Antonellit, akit további 113 ezredre követett Russell. Az utolsó pecekben javító és negyedikként érkező Norris lemaradása 5, míg az ötödik-hatodik helyen végző Ferrari hátránya már 7-8 tized volt.



A McLaren, a Mercedes és a Ferrari versenyzőihez Nico Hülkenberg került a legközelebb az Audival, majd Albon, Oliver Bearman, illetve a kocsival küszködő Verstappen tette teljessé a top 10-et. Utóbbi csaknem 1.4 másodperc lemaradást szedett össze, míg Isack Hadjar egészen a tizenötödik helyig esett hátra. A franciát a gyakorlás végén pályára hajtó Bortoleto követte, mögötte Franco Colapinto, valamint a Cadillac és az Aston Martin pilótái sorakoztak, míg Lindblad mért kör nélkül maradt.

Folytatás szombaton 3 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:30.133 átlag: 231.937 km/ó 28 kör 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:30.225 0.092 mp h. 26 3. George Russell brit Mercedes 1:30.338 0.205 28 4. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:30.649 0.516 16 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:30.846 0.713 27 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:30.980 0.847 25 7. Nico Hülkenberg német Audi 1:31.441 1.308 26 8. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:31.496 1.363 29 9. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:31.498 1.365 26 10. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:31.509 1.376 28 11. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:31.532 1.399 28 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:31.590 1.457 29 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:31.608 1.475 28 14. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:31.734 1.601 28 15. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:31.759 1.626 27 16. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:31.933 1.800 10 17. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:32.438 2.305 27 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:32.615 2.482 27 19. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:33.596 3.463 24 20. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:33.689 3.556 12 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:33.951 3.818 20 22. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford - 1 JAPÁN NAGYDÍJ, 2. SZABADEDZÉS