Őrségváltás az élen: Piastri volt a leggyorsabb a második szuzukai edzésen

2026.03.27. 08:07
Oscar Piastri az Ausztrál Nagydíj után Szuzukában is a második szabadedzés leggyorsabbja volt (Fotó: AFP)
szabadedzés F1 McLaren Mercedes Japán Nagydíj Oscar Piastri
Oscar Piastri (McLaren) zárt az élen a Formula–1-es Japán Nagydíj második szabadedzésén. Az ausztrált Andrea Kimi Antonelli, George Russell sorrendben a két Mercedes követte, míg az első ötös sorát a késve kezdő Lando Norris (McLaren) és Charles Leclerc (Ferrari) zárta.

Noha a Mercedes tökéletesen kezdett a Japán Nagydíjnak otthont adó Szuzukában, hiszen George Russell és Andrea Kimi Antonelli révén elfoglalta az első két helyet, előnye nem volt számottevő az előző két versenyhétvégéhez képest, ráadásul a sorrend sem a megszokott módon alakult mögötte. A harmadikként érkező Lando Norris hátránya 132, míg a mögötte záró Oscar Piastrié 199 ezred volt. A fejlesztéseket hozó Ferrari eközben az ötödik-hatodik, míg az autóját nagyobb mértékben átszabó Red Bull a hetedik és a tizenharmadik pozíciót szerezte meg.

Ilyen előzmények után érdekes volt látni, hogy a Mercedes képes-e növelni az előnyét és hogy miként alakulnak az erőviszonyok mögötte. A második edzésen megkezdte a munkát az édesapaként először pályára hajtó Fernando Alonso is, akit Jak Crawford helyettesített a nyitányon. Míg a kétszeres világbajnok zökkenőmentesen fogott hozzá a körözéshez, több pilótatársánál gondok adódtak.

Arvid Lindblad és Gabriel Bortoleto installációs körök után tűntek el a garázsban, előbbi a váltóra panaszkodott, utóbbi esetében az erőforrás hibásodott meg. A címvédő Norris eközben bő húsz perc elteltével hagyta el először a garázst, miután csapata hidraulikus szivárgást vélt felfedezni az autóján, míg az első tréning végén Alexander Albonnal ütköző Sergio Pérez csak bő húsz perc után hajtott először pályára.

Nem indult zökkenőmentesen Albon gyakorlása sem: rövid időre megállt alatta a Williams a pályán, de szerencsére folytatni tudta, és hamarosan a mezőny első felében találta magát..

A sok probléma mellett az időlistán sem szokványos kép rajzolódott ki az első etapok után: Leclerc vezetett Piastri előtt, a Mercedes-pilóták pedig „csak” a harmadik-negyedik helyen érkeztek. Bár a négyes szorosan követte egymást, és csupán 155 ezred választotta el egymástól őket, az ötödik Hamilton hátránya a fél másodpercet is meghaladta, miközben a Red Bullok a nyolcadik-kilencedik pozíciót foglalták el már több mint egy szekundum lemaradással.

Félidőhöz közeledve aztán előkerült a lágy gumi is, ami tovább alakította a sorrendet: az élre Piastri állt 1:30.133-as körrel, aminél a folytatásban senki sem tudott már jobbat futni, így az ő elsőségével zárult a második edzés. Az ausztrál 92 ezreddel előzte meg Antonellit, akit további 113 ezredre követett Russell. Az utolsó pecekben javító és negyedikként érkező  Norris lemaradása 5, míg az ötödik-hatodik helyen végző Ferrari hátránya már 7-8 tized volt. 

A McLaren, a Mercedes és a Ferrari versenyzőihez  Nico Hülkenberg került a legközelebb az Audival, majd Albon, Oliver Bearman, illetve a kocsival küszködő Verstappen tette teljessé a top 10-et. Utóbbi csaknem 1.4 másodperc lemaradást szedett össze, míg Isack Hadjar egészen a tizenötödik helyig esett hátra. A franciát a gyakorlás végén pályára hajtó Bortoleto követte, mögötte Franco Colapinto, valamint a Cadillac és az Aston Martin pilótái sorakoztak, míg Lindblad mért kör nélkül maradt. 

Folytatás szombaton 3 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel. 

1.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:30.133átlag: 231.937 km/ó28 kör
2.Kimi AntonelliolaszMercedes1:30.2250.092 mp h.26
3.George RussellbritMercedes1:30.3380.20528
4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:30.6490.51616
5.Charles LeclercmonacóiFerrari1:30.8460.71327
6.Lewis HamiltonbritFerrari1:30.9800.84725
7.Nico HülkenbergnémetAudi1:31.4411.30826
8.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:31.4961.36329
9.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:31.4981.36526
10.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:31.5091.37628
11.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:31.5321.39928
12.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:31.5901.45729
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:31.6081.47528
14.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:31.7341.60128
15.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:31.7591.62627
16.Gabriel BortoletobrazilAudi1:31.9331.80010
17.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:32.4382.30527
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:32.6152.48227
19.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:33.5963.46324
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:33.6893.55612
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:33.9513.81820
22.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford- 1
JAPÁN NAGYDÍJ, 2. SZABADEDZÉS
40. JAPÁN NAGYDÍJ
MÁRCIUS 27., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:31.666
2. szabadedzés1. Piastri 1:30.133
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
3. szabadedzés3.30–4.30
Időmérő7.00–8.00
MÁRCIUS 29., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 307.471 km) rajtja7.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Miami Nagydíj, Miamimájus 3., 22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00

 

 

