Verstappen: Már sem dühöt, sem frusztrációt nem érzek

Az előző négy szigetországi futamot megnyerő Max Verstappen szombaton már a kvalifikáció második szakaszából sem tudott továbbjutni, majd újabb elkeseredett nyilatkozatot adott, miután korábban többször bírálta már az idén bevezetett szabályokat.

„Valami nagyon nem stimmel az autóval, teljesen vezethetetlen – mondta már az időmérő közben rádión csapatának, majd egy interjú során közölte: – Már nem is csalódott vagyok, hanem valami sokkal több. Nem tudom, létezik-e erre egyáltalán szó, de már sem dühöt, sem frusztrációt nem érzek. Emellett a magánéletemben is fontos döntéseket kell meghoznom.”

A 28 éves kiválóság hatodik lett az ausztráliai idénynyitón, majd motorhiba miatt nem ért célba Kínában. Azt már a szezon előtt jelezte, hogy ha nem leli örömét az F1-ben, akkor más lehetőségeket is végiggondol, erre utalhat, hogy a múlt héten részt vett egy négyórás viadalon a Nürburgringen, és az év során további megbízhatósági versenyeken akar elindulni.

Édesapja, a 107 F1-es futamon indult Jos Verstappen megerősítette, hogy fia nem élvezi az idei kocsik vezetését.

„Attól tartok, hogy végérvényesen elveszíti a motivációját” – tette hozzá.

Az idei modellekben az elektromos meghajtás sokkal nagyobb szerepet játszik az F1-es autókban, a pilótáknak rendszeresen kell tölteniük a versenyek alatt az akkumulátort, és gyakran kell elvenniük a lábukat a gázpedálról.

Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 8 órakor rajtol.