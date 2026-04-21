A Mercedes csalódott lenne, ha az FIA beavatkozna a bajnokságba a motorfejlesztés engedélyezésével

Ugyan határozat még nem született róla, az áprilisi egyeztetések részét képezték a motorral kapcsolatos szabályok is, mivel az FIA a 2014-es motoréra megismétlődésének elkerülése érdekében – amikor a Mercedes domináns fölénybe került –, bevezette az úgynevezett ADUO-rendszert, vagyis további fejlesztési és tervezési lehetőségeket biztosít a hátrányban lévő motorgyártóknak.

Az előzetes elképzelés az volt, hogy a belső égésű motor teljesítményét hat versenyenként górcső alá veszik, és azon motorgyártók, melyeknek hátránya 2 és 4 százalék között mozog egy teljesítményt célzó fejlesztésre kapnak lehetőséget, míg a 4 százalék feletti lemaradás esetén két ilyen lehetőség biztosított.

A jelenleg élen járó motorgyártó a Mercedes, amely jelen állás szerint egészen 2027-ig nem nyúlhat hozzá az erőforrásához. A fő kérdést tehát azt jelenti, hogy a rivális gyártók közül ki kap fejlesztési lehetőséget, illetve pontosan mikor, hiszen a két közel-keleti futamot egyelőre nem tudták megrendezni, és így borult az tervezett menetrend. A téma természetesen erősen foglalkoztatja az „ezüstnyilakat” is, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff figyelmeztette az FIA-t, tartsa tiszteletben az ADUO alapelvét, és legyen végig transzparens az ügyben.

„Bármilyen döntés is születik és bármely csapat kap lehetőséget, nagy hatással lehet a bajnokságra, ha nem teljes precizitással, nem egyértelműen vagy átláthatóan történik. Világos, hogy játszmázásnak nincs helye, és fontos, hogy az FIA megfelelő szellemben járjon el az ADUO ügyében” – mondta többek között a Motorsport.com-nak nyilatkozva.

„Természetesen valamennyi csapatnak megvan a saját teljesítményképe. Nekem úgy tűnik, egy motorgyártónak van problémája, és segítenünk kell neki. A többiek viszont nagyjából azonos tartományban mozognak. Nagyon meglepne, és rendkívül csalódott lennék, ha az ADUO-val kapcsolatos döntések bármilyen módon beavatkoznának a jelenlegi erősorrendbe.”

„Nem mondanám, hogy aggódunk. Mindannyian figyelemmel kísérjük, hogyan születnek a döntések. A saját elemzéseink alapján pontos adatokkal rendelkezünk arról, hol tartanak az ellenfeleink a motorteljesítmény terén hozzánk viszonyítva. Úgy gondolom, az FIA is ezeket az adatokat látja, és nagyon bízom benne, hogy továbbra is úgy tekint magára, mint aki a sport integritását védi. Nem engedhetjük meg, hogy egy csapat ADUO-t kapjon, és hirtelen átugorjon valakit. Az ADUO-rendszert mindig is felzárkóztatási mechanizmusnak szánták, nem átugrási mechanizmusnak.”

Az ADOU kapcsán kétségtelen, hogy a Ferrarira hárul a legnagyobb figyelem, hiszen ha fejlesztési lehetőséghez jutna, potenciálisan az élre is állhatna, amit a Mercedes mellett a partnercsapat, a McLaren sem nézne jó szemmel az élmezőnyből. A maranellói istálló a háttérben már keményen dolgozik a továbbfejlesztett erőforráson, bízva abban, hogy zöld utat kap. A csapatfőnök, Frédéric Vasseur sem titkolta Kínában , hogy az ADUO lehetőséget biztosíthat a számukra, hogy felzárkózzanak, a kérdés már csak az, megkapják-e.

