A Mercedes elsőként hajtott pályára; a McLaren és a Red Bull leleplezte a 2026-os autóját – képek

2026.01.26. 10:34
A Mercedes elsőként kezdte meg a munkát Spanyolországban (Fotó: X/MercedesAMGF1)
F1 McLaren Red Bull Formula–1 Mercedes
Elkezdődött a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző bejáratás a Circuit de Catalunyán, elsőként a Mercedes hajtott pályára, miközben a Red Bull, valamint az első naptól távol maradó McLaren képeket osztott meg az új versenygépéről.

Kilenc órakor zöldre váltott a bokszutca végi lámpa a Circuit de Catalunyán, amivel kezdetét vette a 2026-os F1-es idényt megelőző tesztszezon A hivatalosan bejáratásnak nevezett felkészülési lehetőség zárt kapuk mögött, a nyilvánosságtól elzárva zajlik, de néhány információ így is napvilágot lát a pályán történő eseményekkel kapcsolatban. Elsőként a tavalyi konstruktőri bajnokság ezüstérmese, a Mercedes hajtott pályára az új szabálykorszak hajnalán, de megkezdte a munkát az Audi, az Alpine, a Racing Bulls, a Haas, a Cadillac, valamint a Red Bull is. 

Utóbbi alakulat még a pályára hajtás előtt online megosztotta az első képeket a 2026-os versenygépéről, az RB22-esről. A „vörös bikák” korábban a Racing Bullsszal tartott közös évnyitó eseményem már megmutatták, milyen fényezést használnak az új érában, amikor a Forddal együttműködve gyártott saját erőforrással, valamint Max Verstappennel és Isack Hadjarral szállnak harcba. 

Nem az előző évet harmadikként záró osztrákok voltak az egyetlenek, akik az első tesztnapot választották leleplezésre: a konstruktőri és ez egyéni címvédő McLaren fekete és ezüst tesztfestésbe öltöztetve tárta a nagyérdemű elé az új autóját, az MCL40-est. A 2026-os fényezésről a február 9-re hirdetett bemutatón hull le a lepel. A wokingiak változatlan pilótafelállással készülnek az új érára: a bajnoki címet elhódító Lando Norris és a 2025-ös évet a harmadik helyen záró Oscar Piastri vezeti a két gépet.

A McLaren és a Ferrari már korábban ismertette, hogy legkorábban kedden kezdi meg a munkát Spanyolországban, míg a Williams bejelentette, hogy kénytelen kihagyni a teljes bejáratást. A grove-iak hivatalosan annyit közöltek, hogy csúszások vannak az új autó programjában, de a sajtóban már több, aggasztó információ is napvilágot látott.

 A Soy Motor értesülései szerint az új gép 20-30 kilogrammal haladja meg az előírt minimális súlyhatárt, és összesen három alkalommal bukott meg a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) töréstesztjén. A grove-iak mellett nehézségekbe ütközött az Aston Martin is, amelyik a Honda gyári csapataként készül az új szabálykorszakra. Arról, hogy a silverstone-i istálló mikor kezdi meg a felkészülést, egyelőre nincs hivatalos információ. 

F1
18 órája

Hétfőn kezdődik az F1-es tesztidény – minden, amit tudni érdemes a bejáratásról

Eltérő taktikával készül a Red Bull, a Ferrari és a Mercedes. A Williams egyáltalán nem hajt pályára.

 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.

 

 

