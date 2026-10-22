Madarász és Radnóti is a Ferencváros kezdőcsapatában a Portugál Kupa-győztes ellen
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–TORREENSE (portugál) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Groupama Aréna, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Jérome Brisard (Alexis Auger, Aurélien Berthomieu) – franciák
FTC: Radnóti – Nagy O., M. Gómez, Zohoré, O'Dowda – Madarász Á., Nagy Á. – Arzani, Zachariassen, Birmancsevics – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Dibusz, Varga Á. (kapusok), Bagi, Cadu, Corbu, Joseph, Levi, Lisztes, Maiga, Osváth, Raemaekers, Rommens
TORREENSE: Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Volnei, J. Vázquez – Alfaro, Oudrhiri – Pozo, J. Marques, Zoabi – Drammeh. Vezetőedző: Luís Tralhao
A kispadon: Adriel, Bjerre (kapusok), Abubakari, J. Aguirre, Bruno, Jatta, D. Jean, Juan María, Morgado, Quintero, Simoes, Stopira