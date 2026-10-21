Borbély Balázs: Nem szeretem az összehasonlítást, hogy van az Európa-ligás és az NB I-es Ferencváros

Másodosztályú rivális érkezik az Üllői útra, de vajon, ha a Ferencváros futballistái nem tudták volna, hogy a Torreense a portugál második vonalban szerepel, a heti videóelemzések alapján rájöttek volna-e?!

„Nehéz megmondani… – felelte lapunk felvetésére Borbély Balázs, az FTC vezetőedzője. – Talán a játékuk intenzitása marad el az európai átlagtól, de más nem tudnék mondani, ami alapján kiszúrták volna, hogy nem élvonalbeli együttes érkezik hozzánk. Az európai színtéren egyébként nincsen könnyű mérkőzés. Úgy gondolom, a csütörtök esti jobban hasonlít majd egy NB I-es mérkőzéshez, mint az eddigi találkozóink a nemzetközi porondon. Nem gondolom, hogy olyan bátran futballoznának, mint tegyük fel a Viktoria Plzen tette. Alighanem mélyebbre húzódnak, védekezőbb stílusban lépnek pályára. De pontosan ilyen kilencven percet játszottunk legutóbb Kisvárdán, vagy korábban a Nyíregyháza ellen is. Van ötletem, hogyan legyünk hatékonyabbak a támadó harmadban. Bízom benne, hogy ezúttal nem csak a játék, az eredmény is jobb lesz, mint az említett két találkozón. Egyébként pedig nagyon nem szeretem ezt az összehasonlítást, hogy van az Európa-ligás és az NB I-es Ferencváros. Az eredmények a bajnokságban elmaradtak a várttól, de a teljesítményünk nem volt sokkal rosszabb, mint a nemzetközi kupában.”

A Plzen elleni győzelem után a vezetőedző úgy fogalmazott, saját maguknak csináltak drámát a végjátékból. Kíváncsiak voltunk rá, mit hiányolt akkor: egy vezért, aki rendet tesz a pályán, vagy a csapatnak közösen kell megoldania az ilyen szituációkat?

„Két gólos vezetésnél le kell zárni egy mérkőzést. Ezekben a helyzetekben fontos lenne, hogy ne legyen könnyelmű labdavesztés, és sokkal jobban menedzseljük le ezeket a mérkőzéseket. Erről beszéltünk a játékosokkal, bízom benne, hogy a jövőben ezek a hibák nem fordulnak elő.”

A magyar ezüstérmes két győzelemmel kezdett az Európa-ligában, a Celtic (3–1) és a Viktoria Plzen (2–1) legyőzése után ezúttal a portugál másodosztályú Torreense következik.

VÉLEMÉNY NAGY Ádám, a Ferencváros középpályása: „Pályafutásom során portugál klubcsapat ellen még nem léptem pályára, örülök, hogy ez is elérkezett. Papíron ugyan nem portugál élcsapatról van szó, de még véletlenül sem szabad könnyedén vennünk őket, nagy hibát követnénk el, ha így tennénk. Talán az első párharc, ahol papíron mi vagyunk az esélyesek. De ezért is szép a labdarúgás, mert ilyen csodás történetek is előfordulnak, a Torreense ezúttal másodosztályú együttesként van itt az Európa-ligában. Nem gondolom, hogy kizárólag gyors ellentámadásokra építenék a futballjukat taktikai szempontból, és technikailag pedig rendkívül felkészültek lesznek a játékosaik.” Fotó: Török Attila

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Csütörtök, 18.45: FERENCVÁROS–Torreense (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!