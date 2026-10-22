Mariano Gómez: Ha gyengeséget mutatsz, elvesztél!

– Több futballkultúrát ismer: Argentínában nevelkedett, éveket töltött Spanyolországban, játszott Svájcban is. Csütörtök este portugál együttes, a Torreense következik az Európa-ligában – milyen stílusú ellenfélre számít?

– Leginkább a spanyol futballhoz hasonlítanám a portugált, a labdarúgók technikásak, erősek, biztos vagyok benne, hogy intenzív meccs lesz – válaszolta lapunknak Mariano Gómez, a Ferencváros 27 éves középhátvédje, aki januárban az FC Zürichtől érkezett az Üllői útra. – A Torreense jó csapat, Portugál Kupa-győztesként jutott ki a nemzetközi porondra, a Sportingot győzte le, játékosai sokat futnak, megfelelően kell reagálnunk labdaszerzésük esetén. Egy-egy rossz helyezkedés vagy elveszített párharc sokba kerülhet. Noha ellenfelünk a portugál másodosztályban szerepel, nem szabad lebecsülni, mert színvonalas liga sok tehetséges és technikailag képzett labdarúgóval. A nemzetközi porond tökéletes terep a Torreense számára, hogy megmutassa, mire képes.

– Az El-alapszakaszban a Celticet és a Viktoria Plzent is legyőzte a Fradi, miközben a bajnokságban már jó néhány pontot elveszített. Az európai kupamérkőzéseket jobban élvezik?

– Szeretek futballozni, de védőként elég ritkán lehet élvezni a meccseket… Amikor pályán vagyok, a feladatomra összpontosítok, másra nincs lehetőség. Meg kell felelnünk a követelményeknek, nekem mindenekelőtt az eredmény számít.

– Argentínában természetesnek tartják, hogy a középhátvéd időnként megfélemlíti a csatárt. Keménységért ön sem megy a szomszédba. Előfordult már, hogy elvesztette a fejét?

– Nálunk a védőknek keménynek kell lenniük, nem félhetnek a párharcoktól – így nőttem fel, ezt tanultam gyerekkoromtól kezdve. A jó középhátvéd egyik legfontosabb feladata, hogy az ellenfél érezze rajta a határozottságot. Ha gyengeséget mutatsz, elvesztél! A csatár azonnal megérzi, ha bizonytalan vagy, és megpróbálja kihasználni. A keménység mindamellett nem az önuralom elvesztését jelenti.

– Az Atlético Madridnál megismerhette azt a futballközeget, amelyet Diego Simeone mentalitása határoz meg. Van valamilyen hasonlóság az ottani követelmények, illetve a Ferencvárost a nyár óta irányító Borbély Balázs elképzelései között?

– Diego Simeonét nehéz bárkihez is hasonlítani, különleges edző, egyébként pedig minden szakember más-más felfogás szerint dolgozik, ezért nem is szeretnék párhuzamot vonni. Most a Ferencvárosban vagyok, és Borbély Balázs terveit igyekszünk megvalósítani.

– Diego Simeonéval személyesen is dolgozott. Milyen volt az edzéseken?

– Pontosan olyan, mint a mérkőzéseken: tele energiával és szenvedéllyel. Nála nem lehet lazítani, minden pillanatban teljes koncentrációt követel. Érdekes személyiség, jó figura, rengeteget lehet tanulni abból, ahogyan a futballhoz viszonyul.

– Az előző El-fordulóban a Viktoria ­Plzen ellen kétgólos előnyben voltak, mégis izgalmassá tették a hajrát, Borbély Balázs kifejezetten bosszús volt emiatt. Védőként hogyan éli meg, amikor az addig kézben tartott mérkőzés az utolsó percekben majdnem kicsúszik a kezükből?

– Senki sem szereti az ilyen hajrát, de azért csak megnyertük azt a meccset. A bajnokságban ugyanakkor jó néhány pontot elveszítettünk már, a hétvégén Kisvárdán játszottunk döntetlent, amit nagyon sajnálunk, mert győzni akartunk, és meg is volt rá a lehetőségünk. De szeretném hangsúlyozni, a csapaton belül semmiféle széthúzás nincs, éppen ellenkezőleg! Egységesek vagyunk, mindenki ugyanazért a célért dolgozik.

– Amikor évekkel ezelőtt a spanyol harmadosztályban futballozott, gondolta volna, hogy az Európa-ligában eredményesen szereplő csapat alapembere lesz?

– A futballban nőttem fel, gyerekkoromtól kezdve ez határozta meg az életemet. Ambiciózus voltam, célokat tűztem magam elé, minél magasabb szintre akartam eljutni, nagy klubokról, rangos mérkőzésekről álmodtam. Persze nem tudhatjuk előre, hogyan alakul a pályafutásunk. Spanyolországban az alacsonyabb osztályokban is sokat tanultam, tapasztalatot szereztem, most pedig itt vagyok a Ferencvárosban, s az Európa-ligában szerepelve megmutathatom magam a nemzetközi porondon. Ez sokat jelent nekem.

– Vágyik vissza Spanyolországba?

– Kár is tagadni, jó lenne a spanyol élvonalban játszani, de őszintén szólva most nem foglalkozom ezzel. A Ferencváros futballistája vagyok, itt vannak feladataim és céljaim, ezekre összpontosítok. Ki tudja, hogyan alakul a sorsom, meglehet, egyszer talán visszatérek Spanyolországba. Talán már ott is megállnám a helyemet.

– A selejtezőből a főtáblára kerülve két győzelemmel kezdték az Európa-liga alapszakaszát. Mennyi van a jelenlegi Ferencvárosban?

– Mindenki láthatta már, hogy erős ellenfeleket is le tudunk győzni, ezek a sikerek pedig önbizalmat adnak. Hat pontot szereztünk két meccsen, az a célunk, hogy csütörtök estére kilenc legyen.