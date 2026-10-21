A Torreensénél a továbbjutás, mint téma, szóba sem jöhet

NÉMI KÉSÉSSEL KEZDŐDÖTT a Torreense sajtótájékoztatója a Groupama Arénában, ráadásul a sajtó képviselői elé nem az UEFA-licenccel nem rendelkező vezetőedző, Luís Tralhao ült le, hanem a segédje, Carlos Simoes, akit az egyik támadó középpályás, Joao Marques kísért el. Lapunk kérdésére, miszerint valós lehetőségnek tartja-e, hogy a csapat újabb meglepetéssel szolgál a nemzetközi porondon, a játékos a következőket mondta: „Örülnék, ha holnap a mérkőzés után megerősíthetném, hogy igen. Előzetesen viszont csak annyit mondhatok, vagy ígérhetek, hogy mindent megteszünk azért, hogy a meccstervet betartva, tudásunk legjavát adva játszunk majd.”

A Nemzeti Sport Carlos Simoestől arról érdeklődött, hogy a másodosztályú csapat milyen célkitűzésekkel játszik az Európa-ligában.

„A legfőbb célunk már azzal teljesül, hogy a sorozatban játszhatunk. Meccsről meccsre haladunk, igyekszünk a legszebb arcunkat mutatni. A továbbjutás, mint téma, szóba sem jöhet. Az eredeti elképzeléseink szerint egy pontot akartunk szerezni, most háromnál tartunk – fogalmazott a másodedző, aki arról is beszélt, hogy a Torreense eddigi El-teljesítménye miatt talán már az ellenfelek is más szemmel tekintenek a csapatra. – Először is a különbség továbbra is óriási az európai kupamezőny és a Torreense között. Két meccs alapján azonban kijelenthetjük, hogy felvettük a kesztyűt, és az ellenfelek már nem feltétlen egy másodosztályú kiscsapatot látnak bennünk, hanem egy versenyképes alakulatot. Budapesten is meg akarjuk mutatni magunkat, és szeretnénk tovább írni a klubtörténet legszebb fejezeteit.”

Simoes elmondta, hogy felkészültek a Ferencvárosból, és a magyar klubot is a mezőny erősebbik feléhez sorolja. „Kiváló csapat, Magyarország legnagyobb és legerősebb alakulata, amely az elmúlt nyolc évben hétszer volt bajnok. Tudjuk, hogy szeret magasan letámadni, és azt is, hogy a hazai pálya óriási előnyt jelent neki, mert fantasztikus szurkolói támogatást kap. De felkészültünk a kihívásra” – mondta a másodedző.

Felvetődött, hogy Borbély Balázs, a Fradi szakvezetője arra számít, hogy a Torreense zárt védekezéssel átengedi a területet.

„Elképzelhető, hogy nem látta az összes meccsünket – válaszolta Simoes. – Legutóbb a Sunderland ellen sem zárkóztunk be a kapunk elé, ha tudtunk, labdát szereztünk, és bátran támadtunk. Mi arra készülünk, hogy a saját játékunkat valósítjuk meg a Ferencváros ellen is.”

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Csütörtök, 18.45: FERENCVÁROS–Torreense (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!