Távozott a férfi kézi NB I-ben sereghajtó Eger vezetőedzője

„Érezhetően elfáradt a kapcsolat a csapat és az edző között, ami tarthatatlan állapotot idézett elő”– mondta csütörtökön a klub közösségi oldalán Szabó Péter ügyvezető, aki a PLER-Budapest otthonában elszenvedett súlyos vereség (18–37) másnapján egyeztetett a trénerrel.

„Sajnálom, hogy így ért véget ez az időszak. Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz az élvonalban, de a tapasztalatszerzés és a bravúrok reményében belevágtunk. A csapatból én ennyit tudtam kihozni, de összességében büszke vagyok az elmúlt másfél évre, a feljutásra kiváltképpen” – nyilatkozta a tavaly nyáron kinevezett Padla József.

A szakvezető ezüstérmet szerzett az NB I/B-ben a teljesen újjáalakuló együttessel, amely ennek köszönhetően ismét az élvonalban szerepel, nyolc mérkőzést követően azonban pont nélkül a tabella utolsó helyén áll.

„Az utódlás kérdésében zajlanak az egyeztetések” – zárul a hevesiek közleménye.