Verstappen elodázhatja Antonelli bajnokavatását Austinban?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

Antonelli első meccslabdája

Noha Andrea Kimi Antonelli a legutóbbi tizenegy nagydíjon mindössze háromszor nyert, és három versenyhétvége óta nyeretlen, már az év tizennyolcadik állomásán lehetősége nyílik rá, hogy pontot tegyen a vb-harc végére, és a Formula–1 történetének legfiatalabb bajnoka legyen. A jelenlegi csúcstartó Sebastian Vettel, aki 23 évesen, 4 hónaposan és 11 naposan ért fel a csúcsra, miközben az olasz nemrég töltötte be a huszadik életévét, és mindössze a második idényét teljesíti a királykategóriában.

Az idén eddig összesen tizennégy dobogós helyezést, köztük nyolc győzelmet szerző pilóta jelenleg 102 ponttal vezet legközelebbi riválisa, George Russell előtt, miközben a harmadik helyen álló Lewis Hamilton lemaradása 111 pont. Jelen állás szerint az Amerikai Nagydíjjal együtt még hat forduló van hátra, vagyis egy versenyző maximálisan 150 pontot szerezhet. Ahhoz, hogy Antonelli már ezen a hétvégén világbajnok legyen, több feltételnek is teljesülnie kell, mindenekelőtt azonban elengedhetetlen, hogy vasárnap elsőként szelje át a célvonalat.

Ha Antonelli megszerzi szezonbeli kilencedik győzelmét is, Russell legfeljebb a kilencedik helyen végezhet, Hamilton pedig nem zárhat az ötödiknél előrébb ahhoz, hogy ne kelljen tovább számolgatni. Ebben az esetben ugyanis az olasz legalább 125 pontos előnyre tenne szert, és hiába szereznének riválisai maximális pontszámot a hátralévő öt nagydíjon, Russell-lel szemben pontazonosság esetén is ő kerekedne felül a több futamgyőzelmének köszönhetően, miközben Hamilton még öt egymást követő sikerrel is elmaradna egy ponttal a végelszámolásnál.

Max Verstappen hiába van kimagasló formában, és diadalmaskodott az elmúlt két futamon, a bajnoki helyzete így is rendkívül nehéz. Ezt jól mutatja, hogy ha Antonelli vasárnap győzni tud, a holland austini eredményétől függetlenül ledolgozhatatlan hátrányba kerülne az olasz ellenfelével szemben. A Red Bull-os újabb győzelme ugyanakkor mindenképpen elhalasztaná a bajnokavatást.

Antonelli minden idők legfiatalabb F1-es bajnoka lehet (Fotó: AFP)

Fotó: NurPhoto via AFP

A Red Bull folytatja a menetelését?

A Red Bull két egymást követő hétvégén aratott győzelmet Verstappen révén, ráadásul eltérő karakterisztikájú versenypályákon, amivel igazolta, hogy a Sepangban elért eredmény nem egyszeri fellángolás volt, hanem az egész éven át tartó kemény munka beérése. Noha a négyszeres bajnok az Amerikai Nagydíj előtt óvatosan fogalmazott az esélyeit illetően, hiszen a COTA az előző két helyszíntől eltérő kihívás elé állítja az autót, texasi mérlege így is bizakodásra adhat okot: a holland az elmúlt öt austini futamból négyet megnyert.

A fordulat hátterében elsősorban az Azeri Nagydíjra időzített jelentős fejlesztési csomag áll, amelynek köszönhetően az autó kiszámíthatóbbá és könnyebben vezethetővé vált. Mindez lehetővé teszi Verstappen számára, hogy jobban kiaknázza az autóban rejlő potenciált, a holland pedig az utóbbi versenyeken ismét olyan kimagasló formát mutat, amellyel az elmúlt években meghatározta a Formula–1-et. Kilenc dobogós helyezést szerzett az idén – ennél többel csak Antonelli büszkélkedhet –, és már a negyedik helyre zárkózott fel az egyéni összetettben.

A tavalyihoz hasonló visszakapaszkodásra ugyanakkor ezúttal nem igazán mutatkozik reális esély: Verstappen 119 pontos hátrányban érkezik Austinba, ahol akár már matematikailag is kiszállhat a vb-csatából, ha Antonelli legalább hat ponttal növeli az előnyét hozzá képest. Verstappen az újabb győzelemmel tehát nemcsak tovább erősíthetné a Red Bull pozícióját, hanem elhetelhetné a bajnokavatást is.

A Mercedes kitart a sepangi fejlesztések mellett

Noha a Mercedes toronymagasan vezet az egyéni és a konstruktőri bajnokságban is, előnye szemlátomást csökkent, és a Malajziában bevetett fejlesztési csomag egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az „ezüstnyilak” az előző két nagydíjon nem tudták felvenni a harcot az előretörő Red Bull-lal, és arra keresték a választ, egyáltalán jó irányba indultak-e el a fejlesztési munkával.

Ennek érdekében a csapat Szingapúrban eltérő autóverzióval küldte pályára a két pilótát, a rajtbüntetését letöltő Russell azt a gépet vezette, amellyel Azerbajdzsánban kiugró hétvégét teljesített, Antonelli a sepangi újításokat használta. A Mercedes így közvetlen, valós idejű összehasonlítást végezhetett. Az olasz eleinte küszködött a volán mögött, úgy érezte, a kocsi nehezen vezethető, ráadásul kiszámíthatatlanul is viselkedik. Bár a hétvége előrehaladtával javult a helyzet, és úgy tűnt, sikerült jobb működési tartományba hozni a gépet, az összképet valamelyest torzította Russell sprintversenyen történt autótörése, mivel azt követően nem volt százszázalékos a Mercedes.

A tapasztalatok alapján az újítás nem hozott azonnali, egyértelmű áttörést, a Mercedes ennek ellenére nem hátrál ki a fejlesztés mögül: az austini hétvégén mindkét versenyző az új specifikációval áll rajthoz, a cél pedig az, hogy a csapat a következő futamokon a lehető legtöbbet hozza ki a csomagból, hiszen a jelenlegi munkával már elsődlegesen a 2027-es idényt alapozza meg.

A másik fontos kérdést a továbbfejlesztett erőforrás bevetésének ütemezése jelenti. Noha a gárda úgy tervezte, hogy Austinban használja először az új hajtásláncot, Russell sepangi motorhibája teljesen átírta a forgatókönyvet, és az újabb büntetéssel számoló brit legutóbb arról beszélt, hogy az ADUO-fejlesztés bevetése Las Vegasra tolódhat, ahol nagyobb esély mutatkozik a felzárkózásra.

Ugyan a Mercedes az idei évben összességében egyértelműen az első erőt jelenti, és nagy valószínűséggel mindkét bajnokságot megnyeri, egyáltalán nem mindegy, hogyan fejezi be az évet. Ha a fejlesztésekkel továbbra sem sikerül áttörést elérnie, és a hajrában egyre kevésbé tud beleszólni a győzelmekért folyó küzdelembe, az a következő idény erőviszonyaira is hatással lehet. Különösen akkor, ha az ADUO keretében érkező erőforrás-fejlesztés sem hozza meg a remélt előrelépést, hiszen a mostani hullámvölgy egy nagyobb átrendeződés kezdetét is jelezheti, még ha ennek megítéléséhez egyelőre korai lenne messzemenő következtetéseket levonni.

Újabb ülés kelt el

A Haas hivatalosan is megerősítette, hogy Rafael Camara érkezik az idény végén távozó Esteban Ocon helyére. A Formula–2-es bajnokság jelenlegi éllovasa többéves szerződést kötött az amerikai csapattal, és várhatóan Oliver Bearman csapattársaként mutatkozhat be a királykategóriában.