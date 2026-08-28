Huszonnégy óra csoda – Borbola Bence jegyzete

Más kluboknál egy évtized alatt nem történik annyi minden, mint amennyi huszonnégy óra leforgása alatt a Ferencvárosnál… Elképesztő mérkőzésen küldték haza a Trabzonsport négy góllal, a védők Mohamed Szalahot úgy radírozták le a pályáról, mintha maga a mesehős, Radírpók kapott volna rá külön megbízást. A csütörtök esti ünneplés alig ült el, máris kezdődhetett elölről, a pénteki sorsoláson olyan riválisokat kapott a csapat, mint a Juventus, az AC Milan vagy éppen a Celtic. Lehet ízlelgetni a neveket, klubokat, a játékosok ezúttal kivételesen nem közösen nézték a sorsolást, pihenőnapját töltve ki így, ki úgy lazított. Kristoffer Zachariassen például a Városligetben két kislányával a játszótér felé sétálva lapunktól tudta meg, micsoda ellenfelek várnak rájuk a január végéig tartó időszakban.

A huszonnégy óra történéseit az Üllői úton a Belügyminisztérium pénteki feljelentése árnyékolta be. A Fradiváros kapcsán számonkért 25 milliárd forint alighanem még akkor is hideg zuhanyként érte a vezetőket, ha Damoklész kardja hetek óta ott lebegett a fejük fölött. A Sportállamtitkárság szerint a klub előtt három lehetőség áll: harminc napon belül egy összegben visszafizeti a támogatás összegét, tizenkét hónapos részletfizetést kér az összegre, vagy utóellenőrzés elrendelését indítványozza. Bármelyik is lesz, nem csak a topcsapatok elleni meccsek miatt néz nehéz időszak elé a klub.

No, de próbáljunk most a szakmára figyelni: amit most elért a Ferencváros, az akkor is nagy tett lenne, ha az elmúlt hetekben a nadrágszíj-hadműveletben egyetlen kulcsjátékosától sem kellett volna megválnia. Mohamed Abu Fani, Ibrahim Cissé vagy éppen Cebrail Makreckis már messze jár, Borbély Balázs a nemzetközi színtéren mégis olyan jó együttessé formálta a keretet, hogy még véletlenül sem arról kell beszélni, mekkora szerencse kellett a Trabzonspor búcsúztatásához.

Szó sincs róla!

Az ősszel feledhetetlennek ígérkező esték jönnek. Érkezik a Juventus, a klub neve a Fradi történetében különösen jól cseng, 1965-ben Fenyvesi Máté fejesével Torinóban győzte le az FTC az olaszokat a VVK döntőjében – lehet, a meccs napján majd az Albert Flórián-emlékszobor is még jobban kihúzza magát. Az AC Milan elleni idegenbeli mérkőzés másféle futballálom, a San Sirót az ember akkor is ismeri, ha sosem járt ott. Látta régi BEK-döntők felvételein, a két milánói rivális, az Internazionale és az AC Milan (csúcs)rangadóin, s ott lesz még Glasgow is – az ilyen estékért érdemes júliusban elkezdeni a selejtezőket.

A Fradi nyara a Vojvodinától a Twentén és a Górnik Zabrzén át Trabzonig vezetett. A jutalom pedig nem pihenő, hanem a Juventus, az AC Milan, a Celtic elleni kemény csata. Mintha valaki az Üllői úton elfelejtette volna kikapcsolni a nehézségi fokozatot.

Panaszkodni mégsem érdemes.