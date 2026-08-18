Az eddigiekben bízva – Thury Gábor jegyzete

A lengyel Górnik Zabrze búcsúztatása után nyilvánvalóvá vált, hogy a Ferencváros labdarúgói sorozatban nyolcadik alkalommal is kvalifikáltak valamelyik nemzetközi kupasorozat csoportkörébe/ligaszakaszába. Az Európa-liga rájátszásában a török Trabzonspor ellen kiderül, a Fradi az El-ben vagy a Konferencialigában folytatja-e. A zöld-fehérek a jelenlegi kiírásban könnyűnek egyáltalán nem nevezhető ágon, a szerb Vojvodina, a holland Twente és a Górnik „testén” jutottak idáig. A nemzetközi porondon indulást a Magyar Kupa megnyerésével kivívó FTC a sikereknek köszönhetően az európai szövetség rangsorában az UEFA-koefficiens alapján a 39. helyen áll.

S ha már a számok…

A Ferencváros labdarúgóinak összértéke 40 millió euró, szemben a 155 milliót érő török együttessel. S noha nyilván az ellenfél értékét jelentősen megdobja, hogy a Liverpoolból kilenc idényt követően távozó 34 éves Mohamed Szalah a Trabzont választotta, ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy nem a pénz játszik… Az egyiptomi csatárt nevezték a keretbe, minden valószínűség szerint már a csütörtöki odavágón pályára lép. Kétezerhuszonkettőben az akkor magyar bajnok zöld-fehérek az Európa-liga csoportkörében már találkoztak a törökökkel, az Üllői úton a Fradi 3–2-re nyert, a visszavágón 1–0-ra kikapott. Egy, a sportágat elemző cég szerint jelenleg az Európa-liga-alapszakaszba jutásra a Trabzonnak 55, a Fradinak 45 százalék esélye van.

A magyar együttes ugyan a honi bajnokságban nem vitézkedik – a többi csapattal szemben egy mérkőzéssel kevesebbet játszva, a ZTE elleni idegenbeli 1–0-s győzelemmel rugaszkodott el a kieső helyről –, de a kupaselejtezőben állja a sarat. Talán ezért is nyilatkozta az ellenfél edzője, Fatih Tekke, hogy a Ferencváros jóval erősebb. Nyilván azért is mondta ezt, mert – elcsépelt szófordulattal élve – le akarja venni a terhet játékosai válláról. Nem mellesleg Mohamed Szalah mellett olyan futballistái vannak, mint a kameruni válogatott kapus, André Onana, a montenegrói Sztefan Szavics vagy éppen a Benficától idén a Trabzonba igazoló, a vb-n az argentinok ellen parádés gólt szerző zöld-foki-szigeteki Sidny Lopes Cabral.

Azt se hallgassuk el, a Ferencvárosból távozók listája veretesebb, Nagy Ádám mellett főleg kölcsönből visszatérők érkeztek, igaz, ha a 88-szoros válogatott játékba lendül, stabilitást adhat a középpályán. Az is tény, a zöld-fehérek az idényben kilenc meccsel a hátuk mögött lépnek pályára, a Trabzon csupán egy bajnokival hangolt.

S ami a legfontosabb: ha a kupakvalifikációban mutatott teljesítményét nyújtja a Fradi, meglehet az Európa-liga-alapszakasz.

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