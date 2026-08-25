Az ETO-nál kölcsönjátékosok pótolják a távozókat, igazolt a Honvéd és a Paks – piaci körkép

AZ ELMÚLT EGY HÉTBEN TÖRTÉNT

Az elmúlt egy hétben csökkent az átigazolások száma, de a korábbi hetek távozási hulláma után több új játékos is érkezett az NB I-be. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az ETO a múlt kedden a Konyasporhoz szerződött Tóth Rajmund távozása után már másnap bejelentette, hogy kölcsönvette Izraelből a nigériai védekező középpályást, Peter Agbát, majd érkezett ugyancsak kölcsönbe az ukrán LNZ Cserkaszitól a Costa Rica-i válogatott Jewison Bennette (Győrben tehát kölcsönjátékosok pótolhatják a nyáron távozott kulcsemebereket, hiszen korábban Viktor Djukanovics is kölcsönbe érkezett). A Honvédhoz Luxemburgból érkezett a marokkói középpályás, Reda ed-Darradzs, az MTK kölcsönadta a nyár elején Kecskemétről szerződtetett Belényesi Csabát Paksra, míg Újpestről a horvát Goricához igazolt a francia Tom Lacoux. A DVSC-től távozott Victor Camarasa Hongkongban talált csapatot magának.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Plamen Andreev (bolgár, Feyenoord – Hollandia, legutóbb kölcsönben Lech Poznan – Lengyelország), Sohan Baldoni (francia, US Concarneau – Franciaország), Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium), Rotem Keller (izraeli-magyar, Maccabi Netanja – Izrael), Macsó Máté (Diósgyőri VTK), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként), Póser Dániel (Békéscsaba 1912 Előre), Sergi Samper (spanyol, Motor Lublin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Szendrei Ákos (Paksi FC), Tuska Bálint (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Hermann Dávid, Perpék Szabolcs, Sain Balázs (legutóbb kölcsönben Karcag), Szakál Dénes, Vincze Tamás

Kiszemeltek: –

Távozók: Batai Tamás (Haladás, legutóbb kölcsönben Debreceni EAC), Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Álex Bermejo (spanyol, UE Sant Andreu – Spanyolország), Victor Camarasa (spanyol, Kitchee – Hongkong, szabadon igazolhatóként), Demjén Patrik (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (karcagi kölcsön után Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Fran Manzanara (spanyol, AD Alcorcón – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Stephen Odey (nigériai, szabadon igazolható), Pálfi Donát (szabadon igazolható), Dognimani Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia), Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Amos Youga (közép-afrikai-francia, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia, onnan MTK Budapest)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár),

Kölcsönbe érkezők: Peter Agba (nigériai, Maccabi Haifa – Izrael), Jewison Bennette (Costa Rica-i, LNZ Cserkaszi – Ukrajna), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Raki Auani (tunéziai, Riga FC – Lettország), Yaakobishvili Antal (Girona – Spanyolország)

Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagi Ádám, Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: –

Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium)

Kölcsönbe távozók: Bagi Ádám (Soroksár – kooperációs kölcsön), Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Al-Hazem – Szaúd-Arábia), Gavriel Kanikovszki (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Hapoel Petah Tikva – Izrael)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL

Érkezők: Adi Alic (bosnyák, FK Szileksz Kratovo – Észak-Macedónia), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Reda ed-Darradzs (marokkói, Atert Bissen – Luxemburg), Asier García (Asier García Granda, spanyol, Racing Santander – Spanyolország), Pablo García (Pablo García Ruiz, spanyol, Arenas Club de Getxo – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Osman Hadzikic (bosnyák-osztrák, Slaven Belupo – Horvátország), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérő: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Csilus Tamás (1908 SZAC Budapest), Földi Dominik (szabadon igazolható), Gáspár Dávid (Újpest FC), Ihrig-Farkas Sebestyén (Szabadkikötő, szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Kocsis Gergely (ESMTK), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (szabadon igazolható), Ujváry Ferenc (Újpest FC), Varga Kevin (szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozó: Balázs Teó (Videoton FC Fehérvár), Kovács Erik (Videoton FC Fehérvár), Liziczay Zsombor (Monor SE)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szamosi Ádám (Olaszország)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Anatoliy Nuriyev (azeri-ukrán, Zira FC – Azerbajdzsán, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Kölcsönből visszatérők: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Pintér Filip (Vasas FC, onnan FC Ajka, kölcsönbe), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)

Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, szabadon igazolható), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, FC Nagykanizsa), Hrabina Alex (szabadon igazolható), Aleksandar Jovicic (bosnyák, szabadon igazolható), Medgyes Sinan (Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Ridwan Popoola (nigériai, Al-Vaszl SC – Egyesült Arab Emírségek), Stefan Raúl (spanyol-magyar, FC Nagykanizsa)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Horváth Dániel (Kozármisleny), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Stipe Radic (horvát, Viborg FF – Dánia), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC), Vajda Roland (Puskás Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Zsóri Dániel (Kozármisleny)

Kiszemeltek: –

Távozók: Átrok Zalán (Zulte Waregem – Belgium), Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás (befejezte a pályafutását), Németh Krisztián (befejezte a pályafutását), Kenesei Noel (Kolorcity Kazincbarcika, legutóbb kölcsönben: OH Leuven – Belgium), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönbe távozók: Belényesi Csaba (Paksi FC), Bene Domonkos (Kozármisleny), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Laveczky Kristóf (Kozármisleny), Szűcs Patrik (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Komáromi FC – Szlovákia), Vajda Roland (Kozármisleny), Horváth Artúr (FK Csíkszereda – Románia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Marin Jurina (bosnyák-horvát, kikerült az első keretből), Jakub Plsek (cseh)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Hős Zsombor (Vasas FC), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria)

Kölcsönbe érkező: Jean Florent Batoum (kameruni, Cracovia – Lengyelország), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC)

Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: –

Távozók: Szlobodan Babics (montenegrói-szerb, Szutjeszka Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Beke Péter (Kecskeméti TE, kölcsön után végleg), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Czimer-Nyitrai Ádám (DEAC), Kersák Roland (szabadon igazolható), Pavlosz Korrea (ciprusi-panamai, Maccabi Petah-Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Keresztes Krisztián (Greuther Fürth – Németország, legutóbb kölcsönben: Dundee United – Skócia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dorian Babunszki (északmacedón), Bright Edomwonyi (nigériai), Bojan Szankovics (szerb-horvát)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Kuzma Hunor (Békéscsaba 1912 Előre), Rácz Gergő (Kispest-Honvéd)

Kölcsönbe érkezők: Belényesi Csaba (MTK)

Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Szalai József (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Hinora Kristóf (MTK Budapest), Pesti Zoltán (Csákvár), Simon Barnabás (FC Ajka), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Tamás Olivér (Haladás)

Kölcsönbe távozók: Galambos János (Szentlőrinc, kooperációs kölcsön), Éger Zsombor (Tiszakécskei LC), Köllő Kende (Videoton FC Fehérvár, ismét kölcsön), Máté Csaba (Szentlőrinc, kooperációs kölcsön), Rideg Bálint (Szentlőrinc)

Kölcsönből visszatér klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ádám Martin (az NB III-as csapathoz került)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Brugger Dániel (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ásványi Domonkos (Csákvár), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (MTK Budapest, kölcsön után végleg), Quentin Maceiras (svájci-spanyol, Servette FC – Svájc), Markgráf Ákos (Újpest FC, onnan FC Köbenhavn – Dánia), Németh Bence (Tiszakécske), Ominger Gergő (BVSC-Zugló – kölcsön után végleg), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (csákvári kölcsön után ETO FC)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: –

Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (FK Csíkszereda – Románia), Pál Barna (Csákvár – kooperációs kölcsön), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Ramat Gan – Izrael)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói-német, Preussen Münster – Németország), Prince Manu Balladom (ghánai, Benab FC – Ghána), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Gáspár Dávid (Kispest-Honvéd FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolhatóként), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Ujváry Ferenc (Kispest-Honvéd FC)

Kölcsönbe érkező: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Kölcsönből visszatérők: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Svékus Olivér (Tiszafüredi VSE), Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Goncalves, portugál, Mantova – Olaszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE FC)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Gergényi Bence (szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Tom Lacoux (francia, HNK Gorica – Horvátország), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE)

Kölcsönbe távozott: Babós Levente (BVSC-Zugló FC, ismét kölcsön), Geiger Bálint (Videoton-kölcsön után NK Karlovac – Horvátország), Juhász Bence (kazincbarcikai kölcsön után AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Arijan Ademi (északmacedón-horvát, Gorica, Rudes – Horvátország), Baranyai Nimród, Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Goncalves, portugál)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debreceni VSC, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Mezei Szabolcs (Topolyai SC – Szerbia), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)

Kölcsönbe érkező: –

Kölcsönből visszatérők: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bánfalvi Gergő (Békéscsaba 1912 Előre, szabadon igazolhatóként), Bukta Csaba (budafoki kölcsön után, szabadon igazolható), Faragó Bálint (Dorogi Bányász FC), Horváth Szabolcs (Békéscsaba 1912 Előre, szabadon igazolhatóként), Hajós Lőrinc (Nyíregyháza Spartacus II), Hős Zsombor (Nyíregyháza Spartacus), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

Kölcsönbe távozott: Artner Dávid (FC Ajka), Kapornai Bertalan (FC Nagykanizsa), Mamusits Patrik (Mezőkövesd), Ódor Máté (FK Csíkszereda – Románia), Pintér Filip (kisvárdai kölcsön után FC Ajka)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Danilo Krevszun (ukrán, Borussia Dortmund II – Németország, szabadon igazolhatóként), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Tiago Penalba (Tiago Nazareno Peñalba, argentin, San Martín de Tucumán – Argentína), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC), Moisés Richards (Moisés Eliécer Richards Cedeno, panamai, San Miguelito – Panama)

Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (Arthur Henrique Marques Machado, brazil, Fluminense U20 – Brazília)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Madaki Jude (nigériai), Nagy Ákos, Rózsa Máté, Takács Mátyás, Vert Bence

Kiszemeltek: –

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Skribek Alen (Neftchi Baku – Azerbajdzsán), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szendrei Norbert (Újpest)

Az NB I-es téli átigazolási körkép itt olvasható.