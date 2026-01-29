Robbie Keane: Legyünk reálisak, a Nottingham elit csapat, más szint

Nehéz kilencven percen van túl a Ferencváros és Robbie Keane. A magyar bajnok ír vezetőedzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elismerte, a Nottingham Forest más szintet képviselt ezen az estén, bár ezen nem lepődött meg, hiszen ahogy a meccs előtt is kiemelte, a Premier League együttesnek van olyan futballistája, akinek értéke egymaga több, mint az egész Ferencvárosé.

„A legnagyobb különbség hatszázötven millió euró volt a két csapat között – kezdte az értékelést lapunk kérdésére Robbie Keane. – Sajnos a négyből három gól kifejezetten könnyű gól volt, eladott labdákból rohantak le bennünket, a negyedik pedig egy tizenegyes volt. Csalódott vagyok az eredmény miatt, de lássuk be, legyünk reálisak, a Nottingham Forest egy Premier League-csapat, teljesen más lehetőségekkel, mint mi. Nagyon nehéz mérkőzés volt, ha Kristoffer Zachariassen fejese bemegy az elején, akkor is pokolian nehéz folytatás várt volna ránk. Az első tizenöt percben jól néztünk ki, de utána hibát hibára halmoztunk. Márpedig ezúttal elit csapat, elit játékosok voltak az ellenfeleink.”

A Ferencváros 15 ponttal zárta az Európa-liga alapszakaszát, és csupán hajszállal maradt le arról, hogy egyenes ágon ott legyen az El legjobb tizenhat együttese között – így azonban februárban a rájátszásban küzdhet tovább ezért. Az első hét mérkőzésen nem talált legyőzőre, most a nyolcadikon a Nottingham jobbnak bizonyult nála.

„Ezért a világ legjobb ligája a Premier League. Gyorsaságban, intenzitásban az összes bajnokság közül kiemelkedik. Ezt mi saját bőrünkön tapasztalhattuk ezen az estén. Az Európa-liga alapszakaszában a nyolcból hét találkozón jól játszottunk, most nem volt esélyünk a pontszerzésre, az újabb bravúrra. Az első gól után szétesett a játékunk, a félidőben mondtam is az öltözőben a játékosoknak, lám, ilyen egy Premier League-együttes otthonában játszani. Ezen a szinten ezeket a hibákat könyörtelenül megbüntetik.”

Az Európa-liga rájátszásának sorsolását pénteken tartják, a Ferencváros a skót Celtickel vagy a régi ismerős bolgár Ludogoreccel találkozik majd. A magyar bajnok az első mérkőzést idegenben játssza, az oda-vissza vágós párharc első meccsét február 19-én, a másodikat 26-án rendezik meg.

Robbie Keane játékos-pályafutása során megfordult a Celticnél, kíváncsiak voltunk, szívesebben találkozna-e a rájátszásban egykori skót csapatával, vagy inkább a Ludogorecet választaná.

„A Celticben játszottam, nyilván izgalmas kihívás lenne velük találkozni. A Ludogoreccel pedig már a Ferencváros vezetőedzőjeként is találkoztam, őket is ismerem. Jöjjön bármelyik, sikerrel szeretnénk venni az akadályt.”