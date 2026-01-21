Rafa Benítez: Látjuk, hogy jó csapat a Ferencváros, ezért nehéz meccsre számítunk

Gombostűt sem lehetett leejteni a Groupama Aréna sajtótermében, hatalmas tömeg fogadta a csapat támadóját, a korábban a Manchester Unitednél is megforduló Facundo Pellistrit, és persze elsősorban Rafael Benítezt, a 21. század egyik legsikeresebb futballedzőjét. Először az uruguayi játékostól kérdezhettek az újságírók, aki feltűnően sablonosan válaszolt, bármilyen témában érdeklődtek nála, szinte mindenre ugyanúgy felelt: „igyekszünk a legjobb formánkat mutatni csütörtökön, és megpróbálunk nyerni”, „a következő mérkőzés más lesz, lehetőleg a legjobb tudásunkat nyújtjuk”, „nehéz időszakot élünk meg, de dolgozunk rajta, és sokat beszélünk arról, hogy megmutassuk a szurkolóknak, mit tudunk valójában”.

A Valenciával, a Liverpoollal, az Interrel, a Chelsea-vel és a Napolival minden lehetséges trófeát begyűjtő Rafael Benítez már bőbeszédűbb volt, sőt, a mondandója végeztével edzésre rohanó Pellistri megszólalása is tetszett neki.

„Jól dolgozik a csapat, és arra koncentrálunk, hogy jól futballozzunk – kezdte Rafael Benítez. – Tetszett, amit Facundo mondott, mert egyesével nézzük a mérkőzéseket, nem mindegy, hogy az Európa-ligára vagy hazai találkozóra készülünk. Nehéz időszakot élünk meg, ám kemény munkával megpróbáljuk a legszebb arcunkat mutatni csütörtök este. Látjuk, hogy jó csapat a Ferencváros, szereti megtartani a labdát, de közben letámad, nyomja az ellenfelet, ezért nehéz meccsre számítunk. Ellenfelünk már négyszer nyert a sorozatban, azonban magabiztosak vagyunk, mert képesek vagyunk jó eredményt elérni. Az elmúlt három hónapban sok változás történt nálunk, ezt mindig figyelembe kell venni. Más a keret, az újaknak be kell illeszkedniük, össze kell szokni, nekünk is meg kell ismerni mindenkit. Mindeközben nem könnyű heti két meccset megvívni három sorozatban. A játék szempontjából a legfontosabb az egyensúly: mindig magasan letámadunk, megtartjuk a labdát, de az ellenfélen is múlik a taktika. Ha ő lassú, kontrákat vezethetünk a megnyíló területekbe, viszont ideális esetben marad a labdatartás meg a letámadás.”

Lapunk arról érdeklődött a görög csapat szakvezetőjénél, mennyire nehéz úgy felkészülni a Ferencváros játékából, hogy játékszervező középpályása, Tóth Alex, valamint a fel- és beívelésekből hatékonyan fejelő, első számú gólszerző, Varga Barnabás távozott.

„Nem teszi különösen nehézzé a felkészülést, mert szerintem a játéka ugyanaz marad. Valóban két remek játékost veszített el, de a játékán ez nem változtat, és mi is a saját tervünk szerint igyekszünk futballozni.”

Természetesen kapott kérdést a Robbie Keane-nel közös múltjával kapcsolatban is.

„Jól teljesít, ez látszik a csapata eredményein is – felelte Rafael Benítez. – Nemrég egy UEFA-rendezvényen találkoztunk, természetesen a futballról beszéltünk. Szerintem boldogsággal töltheti el az edzői pályája, sok sikert kívánok neki.”