Negyvenhat százalék esélye van a Ferencvárosnak, hogy egyenes ágon nyolcaddöntőbe jusson

B. L.B. L.
2026.01.22. 07:44
null
A két csapat vezetőedzője kicsit korábban: Rafa Benítez a Liverpoolban irányította Robbie Keane-t (Fotó: Getty Images)
A Football Meets Data (FMD) adatalapú szimulációs számításai szerint az egyenes kiesés szakaszt hat fordulót követően már biztosan megérő Ferencvárosnak 46 százalék esélye van arra, hogy az első nyolc között végezve automatikusan az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jusson – erre a Rangers ellen 2–1-re megnyert összecsapás előtt még csak 29 százalékot kalkulált a szoftver.

 

A portál szerint a Ferencvárosnak 47 százalék az esélye arra, hogy csütörtök este legyőzi a Panathinaikoszt, ezzel nagy lépést tenne a tizenhat közé kerülés felé – a döntetlennek 25, a görögök győzelmének 28 százalék az esélye a szimulációk szerint. Az FMD a 8. forduló párosításaihoz is készített előrejelzést: a Nottingham elleni idegenbeli találkozón 73 százalékot számolt az angolok győzelmére, 16 százalékot a döntetlenre, 11-et pedig a Fradiéra.    

EGY BIZTOS: zöld-fehér csapat ünnepel a meccs végén. De komolyra fordítva a szót: a görög együttesen nagy a nyomás, egyrészt a tulajdonosok, másrészt a szurkolók részéről is jelentős az elvárás, és akkor nem beszéltem még a görög sajtóról, amely különlegesen viszonyul a labdarúgáshoz. Ez a Ferencváros javára válhat, hiszem, hogy hazai pályán él a kínálkozó lehetőségeivel az FTC. Természetesen nagy kérdés, hogy a csapat miként és kivel pótolja Varga Barnabás hiányzó góljait. Mindenesetre erős a keret, Robbie Keane vezetőedző megtalálja a megfelelő megoldást.

Bölöni László
NS-SZAKÉRTŐ: BÖLÖNI LÁSZLÓ, a Panathinaikosz korábbi vezetőedzője (2020–2021) 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Csütörtök, 21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

Robbie Keane: Nagyjából velünk azonos erősségű a Panathinaikosz

Gróf Dávidnak van közelmúltbeli tapasztalata a görög csapatról.

Rafa Benítez: Látjuk, hogy jó csapat a Ferencváros, ezért nehéz meccsre számítunk

„Valóban két remek játékost veszített el a Fradi, de a játékán ez nem változtat, és mi is a saját tervünk szerint igyekszünk futballozni.”

 

 

