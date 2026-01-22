Negyvenhat százalék esélye van a Ferencvárosnak, hogy egyenes ágon nyolcaddöntőbe jusson
A portál szerint a Ferencvárosnak 47 százalék az esélye arra, hogy csütörtök este legyőzi a Panathinaikoszt, ezzel nagy lépést tenne a tizenhat közé kerülés felé – a döntetlennek 25, a görögök győzelmének 28 százalék az esélye a szimulációk szerint. Az FMD a 8. forduló párosításaihoz is készített előrejelzést: a Nottingham elleni idegenbeli találkozón 73 százalékot számolt az angolok győzelmére, 16 százalékot a döntetlenre, 11-et pedig a Fradiéra.
EGY BIZTOS: zöld-fehér csapat ünnepel a meccs végén. De komolyra fordítva a szót: a görög együttesen nagy a nyomás, egyrészt a tulajdonosok, másrészt a szurkolók részéről is jelentős az elvárás, és akkor nem beszéltem még a görög sajtóról, amely különlegesen viszonyul a labdarúgáshoz. Ez a Ferencváros javára válhat, hiszem, hogy hazai pályán él a kínálkozó lehetőségeivel az FTC. Természetesen nagy kérdés, hogy a csapat miként és kivel pótolja Varga Barnabás hiányzó góljait. Mindenesetre erős a keret, Robbie Keane vezetőedző megtalálja a megfelelő megoldást.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Csütörtök, 21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!