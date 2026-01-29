Nemzeti Sportrádió

Európa-liga: Nottingham Forest–Ferencvárosi TC

2026.01.29. 20:49
Fotó: Getty Images
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában a Ferencváros Angliában, a Nottingham Forrest otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC 4–0 (2–0) – élőben az NSO-n!
Nottingham, City Ground, 26 304 néző. Vezeti: Sebastien Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok
NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics (Murillo, 78.), N. Williams (Aina, 66.) – Sangaré (Gibbs-White, 66.), R. Yates – N. Domínguez (Bkawa, 84.), McAtee, Ndoye – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 66.). Menedzser: Sean Dyche
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi (Joseph, a szünetben), Júlio Romao, Kanikovszki (N. Keita, 73.), Cadu – Yusuf (Gruber, 73.), Zachariassen (Madarász Á., 84.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Ötvös (17. – öngól), Igor Jesus (21., 55.), McAtee (90. – 11-esből)

A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!

Kapcsolódó tartalom

Dupla Tízes: egyenesen Európa-liga-nyolcaddöntőbe jut a Ferencváros?

Három szempontból is az FTC volt adásunk fő témája: téli átigazolások, bajnoki csata az ETO FC-vel és a Nottingham Forest elleni, sok mindenről döntő, alapszakaszzáró El-meccs.

Robin Hood bátorságára is szüksége lesz a Ferencvárosnak a Forest ellen

KEZDÉS 21.00. Szalai Gábor, a zöld-fehérek védője csakis az újabb bravúr elérésére összpontosít.

Robbie Keane a Nottingham elleni meccsről: „Olykor rizikót is kell vállalnom”

Az FTC edzője a nyolcadik meccset is szeretné veretlenül zárni. Kristoffer Zachariassen a Premier League meccsein nőtt fel.

Nincs jó formában, de hazai pályán veszélyes a Nottingham

Az angoloknak még van matematikai esélyük bekerülni az első nyolcba, így nehéz mérkőzésre számíthat csütörtökön a Ferencváros.

 

