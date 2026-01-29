Zachariassen fél év múlva megkaphatja a magyar állampolgárságot

A 32 éves norvég 2021 nyarán érkezett a Rosenborgtól az Üllői útra, és azóta minden sorozatot figyelembe véve 199 tétmeccsen lépett pályára a zöld-fehéreknél. Talán éppen azért került ki a sajtótájékoztatón a pulpitusra Robbie Keane vezetőedző mellé, mert ha az ír szakember is úgy dönt, akkor csütörtök este kereken a 200. mérkőzését játszhatja a Ferencvárosban. Persze lehet, hogy az is szerepet játszott abban, hogy szóhoz jutott a sajtótájékoztatón, hogy alig fél év múlva már magyar állampolgár lehet.

Minderre úgy derült fény, hogy amikor Zachariassen éppen azt ecsetelte, mennyire meg kell küzdenie mindenkinek a helyéért a csapaton belül, Robbie Keane közbeszúrta, hogy fél év múlva a középpályás megszerezheti a papírokat, amire Zachariasssen egy félmosoly kíséretében annyit válaszolt: „Remélem.”

A JELENET A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRÓL

Mindez már csak azért is érdekes lehet a Ferencváros szemszögéből, mert a télen Varga Barnabás és Tóth Alex is eligazoltak a klubtól, így az ő távozásuk után jött Franko Kovacevic – aki nagymamája révén rendelkezik magyar felmenőkkel, s a hírek szerint ő is hamarosan magyar állampolgár lehet –, valamint az állampolgársággal már bíró Corbu Marius érkezése után Zachariassen révén újabb játékos felelne meg az MLSZ „magyarszabályának” – még ha csak fél év múlva is.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

CSÜTÖRTÖK

21.00: Nottingham Forest (angol)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió, Kossuth Rádió) – élőben az NSO-n!