„Úgy pakolnak fel minket a buszra, mint a fagyasztott csirkéket” – kifakadt a horvát kéziválogatott szövetségi kapitánya

Az 52 éves Sigurdsson kirohanásának semmilyen előjele nem volt, az izlandi edzőt az EHF sajtófőnöke, Thomas Schöneich a németek elleni ütközetre való felkészülésről kérdezte – írja beszámolójában a gohandball.com.

„Semmivel nem tudtam foglalkozni, mivel csak 14.30-kor érkeztünk meg [Malmőből], majd kötelező jelleggel ide kellett sietnünk. Nem itt van a szállásunk, 35 percet kellett autóznunk csak azért, hogy ehhez a cirkuszhoz asszisztáljunk, majd ugyannit autózhatunk vissza is. Talán 5-6 óra körül visszaérünk a hotelhez” – kezdte monológját Sigurdsson, hozzátéve, hogy nem tudott edzést vezényelni, de még egy csapatszintű megbeszélésre sem volt lehetősége.

„Mindez ismét bizonyítja, hogy az EHF nem törődik a csapatokkal és a játékosokkkal. Olyanok, mint egy gyorsétterem – a játékosok le vannak ejtve, a lényeg, hogy ők eladhassák a terméküket. – folytatta tirádáját az izlandi szakvezető. – Pontosítok, az EHF egy rendezvényszervező cégként funkcionál, leszerződik az előadókkal, hogy legyen egy jó műsor, tart egy szép sajtótájékoztatót, s nem törődik azzal, hogy mi ma reggel négy órát buszoztun ide Malmőből.”

Dagur Sigurdsson a szervezők szemére vetette, hogy mindent összevetve két nappal kevesebbet pihenhettek, mind egyes ellenfeleik, s ez rengeteget nyom a latban, ha valaki 12 nap alatt hét mérkőzést játszik.

„A hatodik és a hetedik meccsünk között kevesebb, mint 22 óra telt el. Másnap reggel úgy pakolnak fel minket a buszra, mint a fagyasztott csirkéket, hogy ideutazhassunk. A szállásunk nincs közel az edzőteremhez, de edzés helyett ide kell jönnöm a sajtótájékoztatóra, majd hatra vissza a hotelbe, utána jöhet csak a játékosok orvosi vizsgálata, illetve az elemzés és a csapatmegbeszélés” – füstölgött Sigurdsson, majd csípősen megjegyezte, hogy vélhetően jó táncosok fogják szórakozatni a nézőket a meccsek szünetében.

A botrány hátterében az áll, hogy a horvátok eredetileg a németek elleni elődöntőnek otthont adó Herningben lettek volna elszállásolva, viszont helyszűkére hivatkozva megváltoztatták, s a horvátokkal csupán a mieink elleni szerdai meccset követő éjszakán közölték, hogy Herning helyett a várostól 40 kilométerre fekvő Silkeborgban lesznek elszállásolva – írja a sportnet.hr. A horvát portál hozzáteszi, hogy mindez a horvát sajtó dolgát is megnehezíti, mivel a horvát újságírók Herningben foglaltak maguknak szállást, s autó hiányában nehezen tudnak majd ingázni Herning és Silkeborg között.

A horvát drukkerek még ennél is rosszabbul jártak, mivel – a Sportke Novosti beszámolója szerint – a Herningtől 130 kilométerre fekvő Aarhusban kaptak szállást. A szövetségi kapitány, Sigurdsson pedig azért fakadt ki a már említett sajtótájékoztatón, mert játékosainak pihenőnap helyett buszozniuk kellett – a már említett horvát lap által publikált képek tanúsága szerint egyes horvát játékosok jobb híján a busz folyosóján próbáltak pihenni.

Ehhez képest az elődöntős ellenfél németek eddig is Herningben játszottak, így nem kellett utazniuk a középdöntőt követően.

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) közleményben reagált a történtekre. A szövetség álláspontja szerint a kontinenstorna mentrendjét többek között a résztvevő nemzeti szövetségekkel egyeztetve alakítják ki, hozzátéve, hogy a végleges menetrendről több mint hat hónappal a torna kezdete előtt értesítik az érintetteket.

Az EHF ugyan elismerte, hogy az Malmőből érkező csapatok helyzete nem ideális, de rámutatott, hogy hasonló esetek korábban is előfordultak, így például a 2018-as, horvátországi Eb-n is. A horvátok helyzetével kapcsolatban a szövetség kiemelte, hogy a tavalyi világbajnokságon a horvátok Karlovacban (Zágrábtól több, mint 53 kilométerre – a szerk.) voltak elszállásolva, míg a mérkőzéseiket a fővárosban játszották.

A férfi kézilabda Európa-bajnokság elődöntőit pénteken, míg a bronzmeccset és a döntőt vasárnap rendezik Herningben.