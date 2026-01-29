Nemzeti Sportrádió

Játékossors: mérkőzés nélkül távozott a DVSC svéd kézilabdázója

2026.01.29. 19:24
Fotó: dvsckezilabda.hu
Címkék
női kézilabda Daniela de Jong DVSC-Schaeffler
A svéd válogatott Daniela de Jong – makacs sérülése miatt – mérkőzés nélkül távozott a Debrecen női kézilabdacsapatától.

A Bajnokok Ligája-szereplő klub honlapjának csütörtöki beszámolója felidézi, hogy a tavaly nyáron igazolt irányító rehabilitációs munkával kezdett, hiszen májusban megműtötték, amitől azt remélte, hogy felgyorsítja egy korábbi hátsérülésének gyógyulási folyamatát.

Ennek ellenére az állapota nem a remélt ütemben javult, sőt, közben egyéb komplikációk is felléptek, ezért a felek közös megegyezéssel szerződést bontottak egymással anélkül, hogy egyszer is pályára lépett volna a DVSC színeiben.

 

női kézilabda Daniela de Jong DVSC-Schaeffler
