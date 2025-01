Tóth Alex: Élesebb, veszélyesebb, egyszerűbb játékra lett volna szükség

„Idézőjelben az volt a szerencsém, hogy éppen láttam az esetet, amikor Dibusz Dénes megsérült, húzta a lábát, így már készültem a bevetésre – mondta a Nemzeti Sportnak a 25 éves kapus. – Ezzel együtt mindig nehéz a kispadról, bemelegítés nélkül beállni a meccsen. Szeretném megköszönni a csapatársaknak, sokat segítettek, biztattak, amikor beálltam, ez pedig erőt adott, ami azért is volt fontos, mert semmilyen instrukciót sem kaptam a stábtagoktól, olyan gyorsan történt minden. Tudtam, mi a feladatom, az lebegett a szemem előtt, hogy a szünetig valahogy kihúzzam kapott gól nélkül, aztán majd rendezzük a sorokat. Két perc elteltével megdolgoztattak, a német játékos kiszorított helyzetben célba vette a rövid felsőt, de kitoltam a labdát – nem volt időm gondolkodni, tudtam, hogy jó pozíciót fogtam és csak a labdára összpontosítottam. A szünetben sikerült bemelegítenem, amire nagy szükség volt, mert miután megcsináltam az alapmozgásokat és az alappozíciókat felvettem, jobban éreztem a kaput, ám az első kapott gólnál ez sem segített, gyönyörű egyéni akció végén talált be Can Uzun. Szenzációsan találta el a labdát, amikor ellőtte, éreztem, hogy nagyon jó helyre megy. Megpróbáltam vetődni rá, de meg kell hagyni, szép megmozdulás volt."

Varga Ádámnak bemelegítésre se volt ideje (Fotó: Kovács Péter)

Rákérdeztünk, a kapuból figyelve milyennek látta csapata védekezését.

„Még csiszolni kell rajta. Robbie Keane-nel új rendszert alkalmazunk, ami sokszor attól függ, hogy a pályán hol helyezkedik a labda, gyakran változnak a felállási formák, és ezt még szoknia kell a csapatnak. Az összhanggal szerintem nincs baj, a csapat magja egy ideje együtt játszik, ám a mozgásoknak még automatizmussá kell válniuk, meg kell tanulni, kitől mit vár az edző. Ki kell emelnem, hogy erős csapat ellen léptünk pályára, roppant precízen passzoltak. Próbáltuk a labdakihozatalait megzavarni, ami többé-kevésbé sikerült, de nem volt elég a pontszerzéshez. Érződött, hogy a németeknél már zajlik a bajnokság, még nekünk nem kezdődött el az NB I. Úgy készülök, hogy a következő mérkőzésen én állok a kapuban, de bízom abban, hogy Dibusz Dénes sérülése nem súlyos és hamar felépül."

„Veszélyesebb, egyszerűbb játékra lett volna szükség" – Csapatának mindössze egy lövése volt, a kaput nem találta el, kívülről nem látszott, hogy nyílna esély a pontszerzésre az Eintracht Frankfurt vendégeként.

– Mondhatni, nagy a csalódottság, mert többet is kihozhattunk volna a meccsből, élesebb, veszélyesebb, egyszerűbb játékra lett volna szükség. Ezt a mérkőzést az ellenfél ismeretében máshogy közelítettük meg, idő kell ahhoz, hogy a játékunk letisztuljon. Robbie Keane nagyon felkészült, határozott szakember, jó ötletei vannak, amire mindenki fogékony, úgyhogy szerintem belerázódunk és elsajátítjuk az elképzeléseit. – Kétgólos hátrányban állt be csereként. A vereség ellenére nagy élmény volt játszani?

– Mindig az pályára lépni a Fradiban, pláne Európa-liga-mérkőzésen. Próbáltam kevés érintőszámmal futballozni, vállalkozni, mivel úgy voltam vele, muszáj hinni abban, hogy percek alatt fordulhat a kocka, menni kell előre a gólszerzés érdekében. Kimondottan labdabiztos csapat volt az ellenfél, kevés hibát követett el és érződött, hogy jobb erőben vannak a németek. Szerintem ha valamennyivel később rendezik a meccset, több esélyünk lett volna, de nem szabad kifogásokat keresni. – Az idényben még nem lépett pályára az NB I-ben, a nemzetközi porondon viszont ez volt a harmadik mérkőzése. Meglepte a lehetőség?

– Annyira nem, mivel sikeres téli időszakon vagyok túl, jól ment az edzőtáborban, ezért úgy készültem, hogy bevethető legyek bármikor. Szeretnék a Fradiban minél többet játszani az idényben, ami nem egyszerű feladat, hiszen nagy a konkurencia minden poszton, az enyémre nemrégiben érkezett Naby Keita, de úgy vélem, minden kizárólag azon múlik, milyen teljesítményt nyújtok. Miniinterjú: TÓTH Alex, a Ferencváros középpályása

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt (német)–Ferencvárosi TC 2–0 (0–0)

Majna-Frankfurt, Deutsche Bank Park. 55 500 néző. Vezette: Enea Jorgji (albán)

EINTRACHT: Trapp – R. Kristensen (Bahoya, 74.), Koch, Tuta (Collins, 80.), Theate – Knauff, Szkiri, H. Larsson, Uzun (Nkounkou, 85.) – Götze (Saibi, 74.), Ekitiké (Matanovic, 80.). Vezetőedző: Dino Toppmöller

FTC: Dibusz (Varga Á., 33.) – Makreckis, I. Cissé, Gartenmann, Raul Gustavo – Maiga, Abu Fani (Tóth A., 75.), Ben Romdan (Zachariassen, 75.) – A. Traoré (Saldanha, 63.), Varga B., Kady (Civic, a szünetben). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Uzun (49.), Ekitiké (59.)