Dibusz Dénes: Azért imádkoztam, hogy lábon tudjak maradni

Dibusz Dénest a 33. percben le kellett cserélni az Eintracht Frankfurt–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésen, a kapus mankón érkezve nyilatkozott az M4 Sportnak.

„Az első félidő 30. perce környékén volt egy kirúgás, ahol azt éreztem, hogy kiugrott a csípőm, és utána egy ilyen komoly elforrósodás vett kezdetét. Utána volt még egy hazapassz, aminél imádkoztam, hogy lábon tudjak maradni, és el tudjam rúgni a labdát a lehetőségekhez képest. Ezt követően már csak az volt a kérdés, hogy a játékvezető mikor hallja meg, hogy szólok neki.”

A kapus hozzátette, hogy azonnal jelzett a tartalékkapusnak.

„Az SP-vel (Varga Ádám) már kommunikáltam a pályáról, hogy készüljön, mert egyszerűen nem tudtam ráterhelni a bal lábamra onnantól kezdve. Igyekeztünk most hűteni, csináltunk teszteket, úgyhogy valószínűleg egy izommal történhetett sérülés, de majd a péntekki vizsgálatok folyamán fog pontosan kiderülni, hogy milyen mértékű a sérülés. Nagyon sajnáltam, hogy le kellett jönnöm. Addig azt gondolom, hogy rendben volt a mérkőzés. Természetesen volt a hazaiaknak egy-egy lehetőségük, de istenigazából nagy ziccert nem tudtak kialakítani, és az SP ahogy beállt, egyből be tudott mutatni védéseket. Nem rajta múlt, hogy most pont nélkül kell távoznunk innen.”

Dibusz elmondta, hogy még az interjú alatt is fájt a sérülése.

„Elég érzékeny, most eléggé fáj. Nem volt ilyen sérülésem, nincs ebben tapasztalatom, nem tudom, mennyi ennek a felépülési ideje. Úgy gondolom, mindig jól tudtam regenerálódni a sérülésekből, nem kellett sűrűn mérkőzéseket kihagynom az elmúlt években. Lényeg az, hogy jövő héten nyernünk kell.”

Rájár a rúd a magyar válogatott kapusokra: Dibusz mellett Gulácsi Péter is megsérült a héten, az RB Leipzig légiósának vállproblémák miatt kellett kihagynia a Sporting elleni Bajnokok Ligája-meccset.