„Marmus nélkül is megy, a Frankfurt fél lábbal a nyolcaddöntőben” – német sajtószemle

Mint ismert, a Ferencváros kétgólos vereséget szenvedett a Frankfurt vendégeként. A mérkőzés napján a Manchester City bejelentette, hogy szerződtette a frankfurtiak legnagyobb sztárját, Omar Marmust, a német sajtó szerint az Eintracht bizonyította, az egyiptomi nélkül is képesek nyerni.

BILD

„Az Eintracht Marmus nélkül is képes rá” – kezdi tudósítását a sportbild.de. A portál megjegyzi, hogy az egyiptomi hivatalos távozása utáni első mérkőzést könnyedén nyerte a Frankfurt, ezzel feljött a tabella második helyére. „A magyar klub elleni gyenge első félidő után két álomgól biztosította be a Frankfurt győzelmét.” A Bild Can Uzunt és Hugo Ekitikét is méltatta.

FRANKFURTER ALLGEMEINE

A frankfurti portál kiemeli, hogy a legjobb játékosa nélkül hétvégén a bajokságban, hétközben pedig az El-ben is győzelmet aratott a Frankfurt. Megjegyzik, hogy ugyan a Frankfurt 55 ezer néző előtt könnyed győzelmet ünnepelhetett, a riválisok sem hullajtottak pontokat, így még matematikailag nem biztos az egyenes ágú továbbjutás. A FAZ hozzáteszi, hogy a Ferencváros az egész mérkőzésen nem volt veszélyes a kapura, míg a hazaiaknak az első félidőben a pontatlanság hiányzott, a második félidőben Uzun bombagólja törte meg a gátat.

SPIEGEL

„A Frankfurt Marmus nélkül is tud nyerni” – a Bildhez hasonló felütéssel kezdett a Spiegel is. A honlap tudósításában megjeygzi, hogy félő volt, hogy az egyiptomi távozása és az esetleges utód körüli felhajtás elvonja a játékosok fókuszát, de erről szó sem volt a magyar bajnok elleni mérkőzésen. A Spiegel kiemelte, hogy Marmus mellett a csapat edzője, az eltiltott Toppmöller is hiányzott, de Jan Fiesser segédedző is remekül látta el feladatát. A német oldal beszámol Dibusz Dénes sérüléséről, valamint arról, hogy a Ferencváros nem sokat mutatott támadásban.

SPORT

A sport.de tudósítását azzal kezdi, hogy a Frankfurt ismét közelebb került a nyolcaddöntőhöz. A hesseniek megérdemelt győzelme mellett, kiemelik, hogy a Roma elleni utolsó fordulós találkozón dől el minden. A Sport hozzátette, hogy a Frankfurt mind a négy idei mérkőzését megnyerte, továbbá hiába távozott Omar Marmus, Can Uzun és Hugo Ekitiké ezúttal is bizonyították, hogy vannak még tehetséges fiatal játékosok a csapatban. A portál az első félidőben Dibusz védéseit és sérüléseit emelte ki, valamint „türelemjátéknak” írta le a mérkőzés első félidejét.

KICKER

„Uzun bombagóljával a Frankfurt fél lábbal a nyolcaddöntőben!” – írja a Kicker. A portál szerint a Frankfurt elvégezte a házi feladatát és jó helyzetbe hozta magát az utolsó fordulóra. A Kicker kiemeli, hogy a Ferencvárosnak ez volt az első tétmérkőzése az évben, valamint hogy Robbie Keane nem rég vette át a csapat irányítását. A Kicker a Ferencváros játékát biztonságinak hívta, mely az ellentámadásra koncentrál, a védekezés része pedig jól is működött az első félidőben. A német oldal szerint az első félidőben a Frankfurt hiába játszott óriási fölényben, a befejezéseknél rendre hiba csúszott a gépezetbe, a második félidőben ezt Uzun törte meg. A Kicker is beszámol Dibusz sérüléséről, és kapuscseréről