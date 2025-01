Can Uzun lett az Eintracht történetének második legfiatalabb kupagólszerzője

„Örülök a teljesítményemnek, de a csapaténak legalább ennyire – mondta az RTL stábjának Can Uzun. – Feldob, hogy segíthettem az Eintrachtnak, azt hiszem, a Ferencváros ellen megmutatkozott a játékstílusom. Csak meg akartam mutatni, mire vagyok képes, és úgy érzem, a gólommal sikerült, ám emellett is voltak jó megmozdulásaim."

„Tiszteletre méltó teljesítményt nyújtottunk kilencven perc alatt, teljesen mi irányítottuk a mérkőzést. Az első félidőben nem voltunk elég meggyőzőek, nem jutottunk be kellő számban az ellenfél tizenhatosának területére. Ezt a problémát a szünetben orvosoltuk, megőriztük a nyugalmunkat és türelmesen futballoztunk. A fiúk azt tették, amit vártunk tőlük: többet futottak mélységbe, gyakrabban törtek be a büntetőterületre – ennek Can Uzun álomgólja lett a következménye. Úgy érzem, hétről hétre jobbak vagyunk védekezésben, a fiúk rendkívül odaadóak, még azok a játékosok is, akik csereként álltak be. Megérdemelt győzelmet arattunk, ami számomra különös jelentőségű, de az Eintrachttal minden siker szép. Egy minden szempontból sikeres estén vagyunk túl” – értékelt Jan Fiesser, az Eintracht Frankfurt másodedzője a klubhonlapnak.