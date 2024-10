Kakas a sasfészekben  – Bodnár Zalán jegyzete

HAT ÉVE MÁR folyamatos európai csoportkörös szereplő a Ferencváros futballcsapata, de négy éve nem játszott olyan erős és nagynevű ellenféllel, mint amilyen most vár rá a Groupama Arénában, ahol csütörtökön a Tottenham Hotspur lép pályára. A Covid sújtotta 2020-as őszi Bajnokok Ligája-szereplés óta játszott már – a selejtezőkkel együtt – ötvenhárom európai tétmeccset a zöld-fehér együttes, össze­csapott például a Bayer Leverkusennel, a Betisszel, az Espanyollal, a Monacóval és a Fiorentinával is, egyik topligás ellenfél sem számított akkora halnak, mint a Tottenham, az angol „hat nagy” egyike, amely néhány napja az Old Trafford­ban pofozta le 3–0-ra a Manchester Unitedet. Igaz, hogy nincs már a londoni sztárcsapatnak Harry Kane-je, a Puskás-díjas Szon Hung Min pedig sérült, a kerete így is bivalyerős. A Transfermarkt becslése szerint tíz játékosa is többet ér negyvenmillió eurónál, James Maddison egyenes hetvenmilliót taksál.

És akkor még nem is beszéltünk a 35 milliót érő, de most szintén sérült brazil Richarlisonról, a csodagólok nagymesterétől. Igaz, hasonló fizimiskájú és kis túlzással talán hasonló képességű (legalábbis hasonlóan flikflakos gólokat szerezni képes) brazilja most a Ferencvárosnak is van, a szeptember elején a belgrádi Partizantól érkező Saldanha, akit ugyan „csak” nyolcmillió euró értékűnek tart a Transfermarkt (a Fradi hárommilliót fizetett érte, de különböző bónuszokkal ez az összeg még jócskán emelkedhet), amint megfelelő lesz az erőnléte, és kilencven perceket játszhat, jóval többet is érhet. Magyarországon eddigi 112 percnyi játékával és az ezalatt szerzett hat góljával mindenkit elvarázsolt, persze sokan harsogják azt is, majd most, a Tottenham ellen kell megmutatnia, mire is képes. De igazságtalan ezt az elvárást támasztani, hiszen feltehetően a meccs nagy részét a Fradi a saját térfelén tölti, aligha a magyar csapat támadói lesznek a figyelem középpontjában.

Egyébként biztosan történelmi találkozó lesz, a Spurs még sohasem játszott hivatalos meccset hazánkban magyar csapat ellen (csupán a pandémia idején mérkőzött meg az üres Puskás Arénában El-meccsen az osztrák Wolfsberggel). A „Sarkantyúsok” (Spurs) logójában egy kakas látható, a ferencvárosiak pedig ugye a „zöld sasok”, így a mérkőzés az ornitológusoknak is különös csemege lesz.

