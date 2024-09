A belga Philippe Rommens Fradi-bravúrban bízik

SZEPTEMBER 25., SZERDA

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

21.00: Anderlecht (belga)–Ferencvárosi TC – élőben az NSO-n!

Brüsszel, Lotto Park. Vezeti: Julian Weinberger (Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch) – mindhárom osztrák. Tv: M4 Sport

Négy metróvonal, huszonkét villamos-, hetvenkét buszvonal, tizenegy éjszakai buszjárat, és nem kevesebb mint hetvenöt múzeum. Ahhoz képest, hogy Brüsszelben kétszázezernél kevesebben laknak, semmiből sincs hiány. Szerencsére a leszállópályákból is volt elegendő, így a Ferencváros kedd kora délután mindenféle fennakadás nélkül landolt a belga fővárosban, hogy az éjszakát Brüsszelben töltse, az esti tréningre onnan buszozzon át az RSC Anderlecht stadionjába.

A város pillanatok alatt megmutatta igazi arcát: végeláthatatlan autósor, elegáns öltönyökben és kiskosztümökben sétáló irodai dolgozók, kíváncsiskodó turisták.

S ha már a turisták... Itt található a világ egyik legszebb főterének tartott Grand-Place, ahol minden páros év augusztusának harmadik hetében óriási virágszőnyeget készítenek a belga begóniatermelők, és a látvány mágnesként vonzza a látogatókat a világ minden tájáról. A többtucatnyi múzeumot órák hosszat lehetne sorolni – a Csokoládémúzeum különösen hívogató –, de a Manneken Pisnél minden ide látogató készít egy közös képet, és akkor még ott van az Európai Parlament épülete is…

MATHEUS SALDANHA ÉRKEZÉSE JÓ HATÁSSAL VOLT AZ FTC-RE

A bajnokságban százszázalékos – öt mérkőzésből ötöt megnyerő – Ferencváros önbizalommal telve érkezett Belgiumba, a brazil csatár, Matheus Saldanha kerethez csatlakozása felpezsdítette az öltözőt, a technikás támadóval kiegészülve jóval nagyobb reményekkel vághat neki az új rendszerű Európa-liga-alapszakasznak a csapat. A küldöttség a landolást és a szállodáig tartó buszozást követően elfoglalta ideiglenes főhadiszállását Brüsszel egyik szállodájában, hogy este a mérkőzés helyszínén végezze el az utolsó simításokat. Az Anderlecht arénájának hivatalos neve Lotto Park, és méretei miatt aligha érte meglepetésként a futballistákat a látványa, kis túlzással székre pontosan ugyanannyi férőhely van benne, mint a Groupama Arénában – hivatalosan 21 900 drukker fér be. Érdekesség, hogy több mint száz évvel ezelőtt, 1917-ben épült, ez volt az ország első futballstadionja, melynek neve az akkori fő mecénásról elnevezve Stade Emile Versé volt, és mindössze egy fából készült állóhelyes lelátórésze volt.

A szerda esti összecsapáson aligha lesz telt ház... A 34-szeres belga rekordbajnok nagy hullámvölgybe került, 2017 óta képtelen bajnoki címet nyerni, a mostani idényben is botladozik, a napokban a dán Brian Riemer vezetőedzőtől is elbúcsúztak a vezetők, szerda este az U18-as csapat szakmai munkájáért felelős David Hubert irányít ideiglenesen.

A SZÜLŐK ÉS A BARÁTOK IS OTT LESZNEK A LELÁTÓN

Philippe Rommens számára különleges kilencven percnek ígérkezik az Anderlecht elleni. Noha a Ferencváros középpályása nem messze Brüsszeltől, Wommelgem városában született és ott is nőtt fel, a belga országhatáron belül élete első profi mérkőzésére készül. Kilencévesen a holland PSV akadémiájára került, a két évvel idősebb bátyjával, a kanadai Vancouverben légióskodó Oliverrel naponta ingáztak Eindhoven és szülővárosuk között. A távolság nem volt vészes, egy óra alatt odaértek az edzőközpontba, este pedig vissza… A Fradi játékosa több mint tíz évet töltött el az eindhoveni utánpótlásközpontban, és profi karrierjét is Hollandiában kezdte, a magyarországi időszakot megelőzően a Go Ahead Eaglesben futballozott.

„Sosem játszottam még profi meccset Belgiumban – mosolygott Philippe Rommens. – Fiatalon Hollandiába kerültem, és azóta sem keveredtem haza. Az akadémia játékosaként többször játszottam az Anderlecht korosztályos csapatai ellen, de felnőttkarrieremben sosem. Ez lesz az első profi meccsem Belgiumban.”

A játékos szülei a mai napig Wommelgemben élnek, ha nincs nagy forgalom, az autópályán negyven perc alatt Brüsszelbe érnek. Amint kiderült, az Európa-liga főtábláján a Ferencváros Belgiumban is pályára lép, édesanyja és édesapja azonnal jelezte, ott a helyük a lelátón.

„Mellettük több mint tucatnyi barátom is azonnal hívott, hogy ott szeretne látni. Ha fél szektort nem is töltenek meg, több mint húszan érkeznek a szülővárosomból. Legtöbbjüknek természetesen már zöld-fehér Ferencváros-meze is van, abban jönnek a meccsre.”

Fotó: Török Attila Juhász Roland az összecsapás előtt az M4 Sportnak nyilatkozott, amelynek szakértőjeként lesz ott az Anderlecht–Ferencváros El-találkozón. A 95-szörös magyar válogatott védő szép emlékeket őriz a belga klubról, hiszen hosszú és sikeres időszakot töltött a brüsszeli csapatnál 2005 és 2013 között – négyszer nyert bajnoki címet és egyszer Belga Kupát az Anderlechttel, valamint háromszor szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében. „Huszonkét évesen kerültem oda, csaknem harmincéves koromig játszottam – kezdte Juhász Roland. – Ott mutatkoztam be a Bajnokok Ligájában, bajnoki címeket, kupagyőzelmet ünnepelhettem. Mondhatom, hogy az volt pályafutásom legszebb időszaka, csúcspontja, mert onnan viszont már nem volt feljebb, ez az egyetlen hiányérzetem a pályafutásommal kapcsolatban. Jelenleg sok a bizonytalanság a csapat körül, a tulajdonost nem fogadták jól a szurkolók, átmenetileg egy fiatal edző irányít, ami szintén a Fradi malmára hajthatja a vizet. A Ferencvárosnál lehet, hogy elégedetlenek a szurkolók a mutatott játékkal, de az eredmények azért jönnek. Még talán az edző is keresi a legjobb csapatát, de a két együttest összehasonlítva így is azt érzem, az FTC jelenleg előrébb jár, és minden adva van, hogy jól kezdje az Európa-liga küzdelmeit.” Juhász Roland: A Fradi most esélyesebb az Anderlechtnél

ROMELU LUKAKU RAGYOGÓ VILLANÁSAI A MÚLTBA VESZNEK

A Ferencváros középpályása gyerekfejjel kívülről fújta az első számú belga klub kezdőcsapatát, az Anderlecht akkoriban egyeduralkodónak számított a bajnokságban. A legnagyobb ígéretnek az azóta szép nemzetközi karriert befutó – a többek között a Chelsea, a Manchester United, az Internazionale és a Napoli együttesében is megforduló – Romelu Lukaku számított, de a később a Manchester Cityben befutó Vincent Kompany is abban az időszakban bontogatta szárnyait. Rommens gyerekfejjel arról álmodott, egyszer ő is eljut arra a szintre, hogy nemzetközi mérkőzéseket játszhasson. Ha Romelu Lukakuhoz vagy éppen Vincent Kompanyhoz hasonló sztárokkal ezúttal nem kell megküzdeniük a Fradi játékosainak, az ezer sebből vérző Anderlecht sem ígérkezik könnyű ellenfélnek.

„Nem féltem a csapatot. Erős a keretünk, tele vagyunk jó futballistákkal. Fontos lenne Belgiumban jó eredménnyel kezdeni a főtáblás szereplésünket.”

– A klub teljes neve Royal Sporting Club Anderlecht, 1908-ban alapították Brüsszelben, és az 1935–1936-os idénytől folyamatosan a belga élvonal tagja.

– A legtöbbszörös (34) belga bajnok, a trófeát először 1947-ben, legutóbb 2017-ben nyerte el. Nemzetközi szinten egyszer (1983) diadalmaskodott az UEFA-kupában, kétszer a KEK-et és európai Szuperkupát nyerte meg (1976, 1978). Ezenkívül háromszor maradt alul nemzetközi kupa döntőjében.

– Belgiumban a „nagy hármas” egyike, legnagyobb vetélytársai az FC Bruges és a Standard Liege. A három klub együtt 57-et nyert meg a belga élvonal 113 eddigi kiírásából.

– A csapat a hazai mérkőzésein hagyományosan lila, idegenben fehér színű mezben lép pályára. A klub címerében a „Mens sana in corpore sano” (Ép testben ép lélek) mottó olvasható.

– Stadionja 22 500 férőhelyes. Korábban a klubmecénás Émile Versé, majd az Anderlecht elnöke, Constant Vanden Stock nevét viselte, 2019 óta szponzorációs együttműködés miatt Lotto Parkként ismert. 1972-ben itt rendezték meg a Magyarország–Szovjetunió (0–1) Eb-elődöntőt.

– A 20. század legjobb belga futballistájának megválasztott Paul Van Himst 1959 és 1975 között játszott a csapatban, a kiváló csatár ezalatt 565 térmérkőzésen 308, ebből 456 bajnokin 234 gólt szerzett. Mit érdemes tudni az Anderlechtről?

