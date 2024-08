Pascal Jansen: Az utolsó harcba megyünk, győznünk kell!

– A hazaiak életük mérkőzésére készülnek, ahogy ők fogalmaztak, csütörtök estére vért isznak. Hogyan lehet ezt ellensúlyozni?!

– Mi is ugyanolyan elszántak vagyunk! Az utolsó harcba megyünk, győznünk kell! Most dől el, ki jut fel az Európa-liga főtáblájára. Hallottam, hogy az ellenfél vezetőedzője a klub történetének legfontosabb mérkőzéseként jellemezte a mostanit, de higgyék el, számunkra legalább olyan fontos ez az összecsapás.

– Az első összecsapást követően úgy fogalmazott, tempóban kell jobbnak lenniük. Továbbra is ezt gondolja?

– A hazai találkozón is mi birtokoltuk többet a labdát, több mint hatvan százalékban nálunk volt, mégsem voltunk elég veszélyesek. Négy nagy lehetőséget dolgoztunk ki az első meccsen, mégsem találtunk be a kapuba. A visszavágón egyértelműen több helyzetet, lehetőséget kell kialakítanunk. Az egyetlen célunk, hogy ott legyen a Ferencváros neve az Európa-liga főtáblájának kisorsolásakor.

– Mire számít? A Banja Luka odahaza is foggal-körömmel védekezik majd, vagy ezúttal bátrabb lesz?

– Ez jó kérdés. Minden mérkőzésnek más a forgatókönyve. A mi filozófiánk nem változott, szeretnénk, ha nálunk lenne a labda, és támadnánk. Persze meg kell találni az egyensúlyt a támadás és a védekezés között. Fel vagyunk rá készülve, hogy menet közben is tudjunk változtatni, látjuk, milyen szellemben lép fel a Banja Luka.

– Elöl Varga Barnabás visszatérésével bővült a variációs lehetősége. Milyen formában látja a csatárt?

– Nagyon fontos játékosunk. Túl van a sérülésén, hosszú időt kellett kihagynia, és nem vitás, vártuk, hogy visszatérjen. Két mérkőzésen túl van, biztos vagyok benne, hogy napról napra ismét jobb és jobb lesz. Különmunkát is végzett, hogy visszanyerje régi, gólerős játékát.

– A tizenegyeseket gyakorolták? Vagy babonából inkább nem?

– Ez nem babona kérdése… Erre is fel kell készülnünk. Ha arra kerül a sor, ebben a játékelemben is jobbak szeretnénk lenni.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

Csütörtök, 21.00: Borac Banja Luka (bosnyák)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az első meccsen: 0–0