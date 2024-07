„Lesül az arcomról a bőr” – Windecker József elnézést kért a Paks veresége után

„Az egész meccs egy katasztrófa volt – mondta Windecker József a találkozót követően. – Minden úgy alakult, ahogy nem szerettük volna. Férfiként kell viselnünk ezt a kudarcot is, ami tényleg nagy szégyen. Hazai pályán, egy magyar–román meccsen így képviseltük a hazát, nekem lesül az arcomról a bőr. De amikor megnyertük a kupát és másodikak lettünk a bajnokságban, akkor is ez a csapat volt, most is. Magunkba kell néznünk, és a becsületünkért fogunk játszani Romániában.”

A középpályás szavai szerint „úgy mentek fel a pályára, mint a tizennyolc évesek.”

Hozzátette, hogy a gyenge teljesítmény miatt elnézést kér a szurkolóktól: „Minden magyartól elnézést kérek, amennyire meg akartuk mutatni magunkat, annyira besültünk. Nagyon nehéz ez most…”

WINDECKER JÓZSEF NYILATKOZATA ITT VIDEÓN IS MEGTEKINTHETŐ.