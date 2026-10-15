Nemzeti Sportrádió

Kl: Tirana helyett Elbasanban lép pályára az FC Midtjylland

2026.10.15. 13:25
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Az Elbasan Aréna (Fotó: Getty Images)
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Konferencialiga Köbenhavn Albánia
A fővárosban zajló demonstrációk miatt Tirana helyett Elbasanban rendezik meg az albán Egnatia és a dán Midtjylland összecsapását a labdarúgó Konferencialiga csütörtöki nyitányán.

Az európai szövetség a hatóságokkal történt egyeztetést követően helyezte át a mérkőzés helyszínét a Tiranától negyvenperces autóútra lévő városba, ahol 18.45-kor kezdődik a találkozó.

A tüntetéseket szervező diákok szerint a megmozdulások oka az egyetemi körülményekkel, a felsőoktatás költségeivel, valamint a pénzügyi támogatások és a diploma megszerzése utáni munkalehetőségek hiányával kapcsolatos elégedetlenség.

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Egnatia (albán)–FC Midtjylland (dán)

 

Konferencialiga Köbenhavn Albánia
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