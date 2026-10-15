Kl: Tirana helyett Elbasanban lép pályára az FC Midtjylland

A fővárosban zajló demonstrációk miatt Tirana helyett Elbasanban rendezik meg az albán Egnatia és a dán Midtjylland összecsapását a labdarúgó Konferencialiga csütörtöki nyitányán.
Az európai szövetség a hatóságokkal történt egyeztetést követően helyezte át a mérkőzés helyszínét a Tiranától negyvenperces autóútra lévő városba, ahol 18.45-kor kezdődik a találkozó.
A tüntetéseket szervező diákok szerint a megmozdulások oka az egyetemi körülményekkel, a felsőoktatás költségeivel, valamint a pénzügyi támogatások és a diploma megszerzése utáni munkalehetőségek hiányával kapcsolatos elégedetlenség.
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Egnatia (albán)–FC Midtjylland (dán)
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