Kl: Tirana helyett Elbasanban lép pályára az FC Midtjylland

Az európai szövetség a hatóságokkal történt egyeztetést követően helyezte át a mérkőzés helyszínét a Tiranától negyvenperces autóútra lévő városba, ahol 18.45-kor kezdődik a találkozó.



A tüntetéseket szervező diákok szerint a megmozdulások oka az egyetemi körülményekkel, a felsőoktatás költségeivel, valamint a pénzügyi támogatások és a diploma megszerzése utáni munkalehetőségek hiányával kapcsolatos elégedetlenség.



KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: Egnatia (albán)–FC Midtjylland (dán)