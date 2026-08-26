Simán jut BL-főtáblára az AEK? Varga Barnabás már két (!) gólt is szerzett – eredménykövető
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK – ÉLŐ
BAJNOKI ÁG
AEK Athén (görög)–Levszki Szófia (bolgár) 4–0 (Jovics, 7., Varga B. 12., 29., R. Marín 55. – 11-esből)
Viking (norvég)–Dinamo Zagreb (horvát) 3–1 (Tripic, 18. – 11-esből, Austbo 48., Moi 51., ill. Hoxha, 10.)
Celje (szlovén)–Slovan (szlovák) 1–1 (Seslar 34. – 11-esből, ill. Sporar, 18.)
NEM BAJNOKI ÁG
Lyon (francia)–Fenerbahce (török) 1–2 (M. Fofana 61., ill. Muriqi 24., A. Brown 28.)
VARGA BARNABÁS ELSŐ GÓLJA ITT!
VARGA BARNABÁS MÁSODIK GÓLJA ITT!
PLAYOFF
ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
AUGUSZTUS 18., KEDD
BAJNOKI ÁG
Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög) 0–0
Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég) 2–2
Slovan (szlovák)–Celje (szlovén) 1–1
NEM BAJNOKI ÁG
Fenerbahce (török)–Lyon (francia) 1–1