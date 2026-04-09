Férfi kézi BL: ezt csak a Veszprém ronthatja el

2026.04.09. 10:13
Hugo Descat a PSG elleni párharc első mérkőzésén is kulcsszereplő volt (Fotó: Szabó Miklós)
ONE Veszprém One Veszprém HC férfi kézilabda BL PSG kézilabda Paris Saint-Germain férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Tekintélyes, nyolcgólos előnnyel utazik a Veszprém férfi kézilabdacsapata Párizsba, ahol ha csak megközelítőleg úgy tud játszani, mint egy hete hazai pályán, akkor meglesz a továbbjutás a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe.  

Remekül kezdte a rájátszást a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a One Veszprém HC. Xavier Pascual alakulata akkor játszott a legjobban, amikor a leginkább kellett, 32–24-re lemosta a PSG-t a Veszprém Arénában, és ez a nyolc gól már tekintélyes előny a csütörtöki, párizsi visszavágóra.

Az első meccsen összeállt a védelem, melynek közepén Ligetvári Patrik, Dragan Pesmalbek, Ahmed Hesam és Thiagus Petrus is hatalmas munkát végzett. Sikerült 24 gólon tartaniuk az ellenfelet, megfogták a PSG két legnagyobb lövőjét, Elohim Prandit és az exveszprémi Jahja Omart, amivel a francia támadások méregfogát is kihúzták. Ez az elszántság elég lehet Párizsban is.

Mondják, hogy a francia csapat nem olyan erős, mint akár csak néhány éve volt, amit alá lehet támasztani azzal, hogy a csoportkörben több meccset veszített el, mint amennyit megnyert, ám egyrészt a Veszprémmel sem fordult még elő, hogy a BL-csoport ötödik helyén végzett volna, másrészt a PSG mégiscsak a PSG, a legerősebb francia csapat, és egy felette aratott győzelem mindig nagy fegyvertény.
Nyilván az sem tesz jót a franciák önbizalmának, hogy legutóbb 2023-ban tudtak nyerni a Veszprém ellen, ráadásul az előző évadban a már Pascual irányította gárda hazai pályán 41–28-ra, Párizsban pedig 37–33-ra győzte le őket, meglepően simán.

A formaidőzítés lehet a továbbjutás kulcsa, bár jelenleg úgy áll a helyzet, hogy az erősebb ütőkártyák talán a Veszprém kezében vannak. A párbajban két olyan csapat csap össze újra egymással, amely próbál ismét magára találni. Úgy néz ki, eddig inkább a Veszprémnek sikerült, és csütörtökön kiderül, továbbjutás esetén ez elég lehet-e a következő körben a Füchse Berlin ellen is. 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
18.45: Wisla Plock (lengyel)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
Az első mérkőzésen: 29–33
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Az első mérkőzésen: 24–32

 

