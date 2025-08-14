Nemzeti Sportrádió

Kl-selejtező: ETO FC–AIK visszavágó

2025.08.14. 18:50
Ouro (középen) aktív a hazai visszavágón (Fotó: Kovács Péter)
A 2–1-es idegenbeli vereség után harcolhatja ki hazai pályán a továbbjutást az ETO FC a svéd AIK ellen a labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójában. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
ETO FC–AIK (svéd) 2–0 (1–0) – ÉLŐ
Győr, ETO Stadion, 6991 néző. Vezeti: Lawrence Visser (Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers) – belgák
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton (Tóth R., 81.), Ouro (Boldor, 86.) – Gavrics (Bánáti, 81.), Benbuali, Bumba. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Brecska (kapus), Abrahamsson, Bíró B., Décsy, Huszár, Piscsur, Tollár, Vingler, Zivkovic
AIK: Nordfeldt – Thychosen (Edh, 78.), Papagiannopoulos, Benkovic, B. Hansen (Fesshaie, 87.) – Ayari (Hove, 71.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Ali, 71.), Flataker (Guidetti, 71.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen
A kispadon: Joelsson (kapus), Geiger, Isherwood, Karlsson
Gólszerző: Gavrics (34.), Csongvai (59. – öngól)
Az első mérkőzésen: 1–2

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

