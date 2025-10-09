Chema Rodríguez: Volt mit és kit nézni az elmúlt hetekben

„Bő egy hónapja elrajtolt a 2025–2026-os idény, így volt mit és kit nézni az elmúlt hetekben” – kezdte az Itt a kapitány beszél nevű blogjának 16. részét Chema Rodríguez, aki az új évad elején nemcsak a magyar bajnokságot figyelte, hanem a Bajnokok Ligája és a klubvilágbajnokság meccseit, illetve a légiósok mérkőzéseit is, hiszen a keret kétharmada külföldön játszik.

„A bajnokságban a Veszprém és a Tatabánya rajtoltak a legjobban, utóbbi csapat jól igazolt erre a szezonra, meg tudta lepni a Szegedet is, kérdés, mire megy majd a többi fontos meccsen, egyelőre azonban magabiztosnak tűnik a csapat. A Szeged három vesztett pontnál tart, így a bajnoki döntőbe jutásért már alig hibázhat a hátralévő, amúgy nagyon sok fordulóban. Nagy lesz a küzdelem a minél jobb helyezésekért, hiszen a Ferencvárosról és a Győrről még nem is szóltam, mögöttük pedig nagyon szoros meccsekre számítok a többi csapat között, és az újoncok sem olybá tűnnek, hogy csak egy szezonra szeretnének belekóstolni az NB I-be” – fogalmazta meg véleményét Chema Rodríguez az új idény kezdetéről, megemlítve a Veszprém kiváló teljesítményét a klubvilágbajnokságon, ahol a bakonyiak – többek között a BL-címvédő Magdeburg legyőzésével – a döntőig meneteltek.

„A Bundesligában Sipos Adrián több meccset kihagyott sérülés miatt, remélem, nem lesz problémája, Imre Bence, Bartucz László és Palasics Kristóf küzdenek, de kemény a bajnokság. Hanusz Egon jó teljesítményt nyújt a Cesson Rennes-ben, aminek örülök, akárcsak Fazekas Gergő plocki játékának. Ilic Zorannak a lengyel csapatnál a csapat egyik legnagyobb sztárjával, Melvyn Richardsonnal kell osztoznia a poszton, ráadásul még most tanulja az együttes védekezését is támadását, idő kell neki. Máthé Dominikről külön is szeretnék szólni, hiszen több sérülés van mögötte, reméljük, végleg, és elindulhat fölfelé. Azon leszünk, hogy visszailleszkedjen a válogatottba is, kérdés, mennyire bírja a teste a sorozatterhelést, erre nagyon oda kell figyelni az ő érdekében” – jegyezte meg a szövetségi kapitány, aki a májusi Eb-selejtezők után, öt hónap kihagyást követően alig várja, hogy ismét találkozzon a csapattal, amelynek nem lesz tagja a válogatott szereplést lemondó Lékai Máté.

„Hiányozni fog, ez nem kérdés, nagyon sokáig volt a csapattal, de most itt a lehetőség az irányítóknak, hogy megmutassák magukat, és velük induljon a válogatott új korszaka. November elején Bécsben lépünk pályára az osztrákok ellen, a szövetség centenáriuma alkalmából, a középpontban pedig most már egyértelműen a játékunk felfrissítése, fejlesztése lesz, hiszen egyre közelebb kerülünk a januári Európa-bajnoksághoz” – zárta szavait a kapitány.