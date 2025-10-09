Megtalálta új munkahelyét az FTC-től hazatért Allan Heine

Allan Heine 2025 januárjában jelentette be, hogy családi okok miatt szeretne távozni és nem hosszabbítja meg szerződését az FTC-vel. Később arról lehetett hallani, hogy a dán kézilabdaedző egy sportiskolában dolgozik tovább, ám most a dán bajnok Aalborg arról számolt be, hogy Heine lett az akadémia vezetője.

„Régóta tudjuk, hogy ez egy olyan terület, ahol jobban is végezhetjük a dolgunkat, mint korábban, ugyanakkor nem egy befejezetlen dolgot akarunk elindítani, ezért most csak a projekt első részét mutatjuk be” – idézte a klub honlapja Martin Larsen csapatmenedzsert, aki az új, 2026 nyarán elkészülő akadémia létrehozásának folyamatát ismertette, kiemelve, hogy a céljuk a tehetséggondozás fellendítése.

„A kezdetek óta tudtuk, hogy egy hozzáértő személyre lesz szükség a projekt vezetéséhez, ezért elégedettek vagyunk azzal, hogy Allan Heine itt van velünk. Ő elsősorban az utánpótlásért lesz felelős, beleértve az akadémiát, valamint azt, hogy összefogja az edzőket és a játékosokat. A cél természetesen az hogy emeljük az utánpótlás színvonalát. Allan kiváló képességeivel segít az akadémiával kapcsolatos tervek befejezésében, hogy megfelelő módon induljunk jövő nyáron” – tette hozzá Larsen.

„A klubbal folytatott beszélgetések alatt egyre jobban megragadott az ötlet, hogy lendületet adjunk az Aalborg utánpótlásának, és még erősebbé tegyük, mint ma. Az az álmom, hogy a klub fiatalja fejlődjenek és megvalósítsák álmaikat, legyen szó az első csapatba kerülésről, egy külföldi klubról, vagy valami teljesen másról, ezt majd az idő mondja meg. Számomra az a cél, hogy valóra váltsam a fiatalok álmait” – mondta Allain Heine, aki az Aalborg Handballnál végzett feladatai mellett marad az Aabybro sportiskola kézilabdaedzője is.