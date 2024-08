Szolnoki Roland: Olyan meccsekről álmodunk, mint a Fiorentina elleni

Nem mindennapi feladat előtt áll a Puskás Akadémia: csütörtök este nyolc órától a Konferencialiga rájátszásában a Fiorentina otthonában lép pályára, amely a sorozat előző két kiírásában döntőt játszott. A felcsúti együttes négy évvel ezelőtt, 2020. augusztus 27-én a svéd Hammarby (0–3) ellen mutatkozott be a nemzetközi porondon, azóta játszott finn (Inter Turku), lett (RFS), portugál (Guimaraes) és örmény (Ararat-Armenia) csapattal is, ám kétség nem férhet hozzá, ilyen szintet képviselő ellenféllel még nem találkozott.

„Amikor elkezdünk futballozni, arról álmodunk, lesz lehetőségünk olyan meccseken pályára lépni, amelyeken nagy a tét és világhírű csapat az ellenfél – mondta lapunknak Szolnoki Roland, a Puskás Akadémia FC csapatkapitánya. – A Fiorentina topbajnokságban szerepel, az idén és tavaly is nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje a Konferencialigát, ám májusban az Olym­piakosz hosszabbítás végén szerzett góllal, egy éve pedig a West Ham United a kilencvenedik percben elért találattal jobbnak bizonyult nála. Nem kérdés, márkás csapat a firenzei, a kerete tele van nemzetközileg jól ismert labdarúgóval. Egy ilyen találkozónak még akkor is minden percét élvezni kell, ha nem mi számítunk a párharc esélyesének. Tény, egyénileg mindenkinek a legjobb formáját kell hoznia, és persze a taktikát is tökéletesen be kell tartani. Ha belegondolok, van már néhány emlékezetes összecsapásom: például a bemutatkozásom az NB I-ben és a válogatottban, hatalmas élmény volt a Videotonnal nagy közönség előtt a Slovan ellen futballozni, s említhetem az Európa-ligában a Spor­ting és a Basel elleni csoportmeccseket is. Ha valamivel szerencsésebbek vagyunk, könnyebb ellenfelet kaptunk volna, még közelebb lehetnénk a főtáblához, ugyanakkor az Akadémia életében kivételes alkalom, hogy a Fiorentinával játszhatunk.”

Az idényre nagy lendülettel készülő Fiorentina újabb jelentős erősítést jelentett be a Puskás Akadémia elleni Kl-párharc előtt: vételi opcióval megszerezte kölcsönben Albert Gudmundssont a Genoától. Az izlandi válogatott csatárért, aki az előző évadban 37 tétmérkőzésen 16 gólig és öt gólpasszig jutott a genovaiak színeiben, nyolcmillió eurót fizetett a Fiorentina, és további 17 milliót (plusz 3.5 milliót teljesítmény szerint) kell utalnia, ha jövőre meg akarja venni a játékjogát. A vételár mellett az is jól mutatja a 27 éves játékos képességeit, hogy a firenzeiek kiélezett csatában, az Internazionale elől szerezték meg, s a keddi hivatalos bemutatóján kifejezetten nagyra törő tervekről beszélt.

„Ambiciózusan érkeztem, mert a csúcsra akarok feljutni, szeretnék a lehető leghamarabb az edző rendelkezésére állni – szögezte le a lilák új szerzeménye. – Büszke vagyok rá, hogy profi labdarúgóként már száz gólt szereztem, de az igazi célom az, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsam a pályán a csapat mezében.”

Gudmundsson szerint vele sokra viheti a Fiorentina.

„Itt minden adva van, hogy a csapat ismét Olaszország legjobbjai közé emelkedjen. Az elmúlt időszakban két európai kupadöntőt is játszott a gárda, sajnos egyszer sem lett meg a győzelem, de bízom benne, velem ezt a szükséges utolsó lépést is sikerül megtenni. Nehéz idény áll előttünk, de nagy eredményeket érhetünk el.”

GY. B. Albert Gudmundsson segíthet a firenzeieknek az utolsó lépések megtételében

Hogy a Puskás Akadémia a Fiorentinával csaphasson össze, egy hete őrült meccsen kellett búcsúztatnia az Ararat-Armeniát. A Pancho Arénában Nagy Zsolt góljával már a 8. percben sikerült megszerezni a vezetést, az örmény csapat azonban az első játékrész hajrájában fordított. A felcsútiak 22-szeres válogatott szélsője szinte rögtön a fordulást követően egyenlített, és bár emberhátrányba került a rivális (Szolnoki Roland lekönyökléséért Amos Nondit kiállította a játékvezető), a 85. percben megszerezte a vezetést, a hosszabbítás azonban elmaradt, miután a 94. percben Artem Favorov pazar szabadrúgásgólt szerzett.

„Nagy gólokat és sok izgalmat hozott az Ararat elleni mérkőzés, jó csapatot búcsúztattunk – folytatta Szolnoki Roland. – A kiállítás előtt próbáltam labdát szerezni, az ellenfelem passzolhatott volna, de nem tette. Amikor először hátracsapott a kezével, még nem talált el, másodszorra viszont igen. A kiállításnak döntő jelentősége volt, és bár alighanem akkor is sikerült volna továbbjutnunk, ha hosszabbításra kényszerülünk, örülünk, hogy így alakult. Biztos vagyok benne, a firenzei szurkolók ki vannak éhezve a futballra, de nekünk magunkra kell figyelnünk. A hibát az NB I-ben is büntetik, hát még a nemzetközi porondon, amikor topcsapat az ellenfél. Mindenkinek száz százalékot kell beletennie a mérkőzésbe, bízom benne, hogy kétszer is megkeserítjük a Fiorentina játékosainak életét.”

A Konferencialiga eddigi három kiírásában kétszer is döntőt játszott a Puskás Akadémia ellenfele, a Fiorentina. 2023. június 7., Prága

A Vincenzo Italiano vezette csapat először jutott be az új európai torna döntőjébe, amelyben azonban csak futott az eredmény után a West Ham ellen. A végig jobban játszó angolok kétszer vezettek, a firenzeieknek csak egyszer sikerült egyenlíteniük (1–2). 2024. május 29., Athén

Vincenzo Italiano ismét a döntőig vezette a lilákat a harmadik számú európai klubtornán – azután, hogy a csoportkörben a Ferencvárossal is találkoztak (2–2 Firenzében, 1–1 Budapesten) –, de hiába számított a csapat még úgy is esélyesnek, hogy az Olympiakosz hazai pályán játszhatta a meccset, hosszabbításban kikapott (0–1). GY. B. Kétszer is trófeaközelben

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: Fiorentina (olasz)–Puskás Akadémia (Tv: Duna World/M4 Sport+) – élőben az NSO-n!