Kl-selejtező: Fiorentina–Puskás Akadémia

Európa-konferencialiga
2024.08.20. 16:56
Jonathan Levi: Libabőrös leszek, ha a Fiorentina elleni párharcra gondolok
„Ez hatalmas lehetőség nekem és mindenkinek, aki a Puskásnál játszik vagy dolgozik.”
KONFERENCIALIGA, PLAYOFFKÖR
1. MÉRKŐZÉS
FIORENTINA (olasz)–PUSKÁS AKADÉMIA 0–2
Firenze, Artemio Franchi Stadion. Vezeti: Willy Delajod (Erwan Finjean, Philippe Jeanne) – franciák. TV: Duna World
FIORENTINA: De Gea – Martínez Quarta, Pongracic, Ranieri – Kayode, Bianco, Mandragora, Parisi – Colpani, Beltrán, Sottil. Vezetőedző: Raffaele Palladino
PUSKÁS AKADÉMIA: Pécsi – Maceíras, W. Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Nissilä, Favorov, Plsek – Soisalo, Puljic, Nagy Zs. Vezetőedző: Hornyák Zsolt
Gólszerző: Nagy Zs. (9. – 11-esből), Soisalo (12.)