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Kl-selejtező: Fiorentina–Puskás Akadémia

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2024.08.22. 19:50
Kétgólos előnyben a Puskás Akadémia (Fotó: Getty Images)
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Kl-selejtező Kl-playoffkör Fiorentina Puskás Akadémia Konferencialiga
A labdarúgó Konferencialiga playoffkörének első mérkőzésén a Puskás Akadémia az olasz Fiorentina otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

KONFERENCIALIGA, PLAYOFFKÖR
1. MÉRKŐZÉS

FIORENTINA (olasz)–PUSKÁS AKADÉMIA 0–2
Firenze, Artemio Franchi Stadion. Vezeti: Willy Delajod (Erwan Finjean, Philippe Jeanne) – franciák. TV: Duna World
FIORENTINA: De Gea – Martínez Quarta, Pongracic, Ranieri – Kayode, Bianco, Mandragora, Parisi – Colpani, Beltrán, Sottil. Vezetőedző: Raffaele Palladino
PUSKÁS AKADÉMIA: Pécsi – Maceíras, W. Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Nissilä, Favorov, Plsek – Soisalo, Puljic, Nagy Zs. Vezetőedző: Hornyák Zsolt
Gólszerző: Nagy Zs. (9. – 11-esből), Soisalo (12.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

 

Kl-selejtező Kl-playoffkör Fiorentina Puskás Akadémia Konferencialiga
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