Janurik Kinga: Most itt vagyok, és ez a legfontosabb!

„Nagyon jól érzem magam, örülök, hogy itt lehetek a lányokkal, nagyon hiányoztak! – kezdte Janurik Kinga a magyar női kézilabda-válogatott kapusa. – Itt vagyok, és ez a legfontosabb! Szeretnék itt lenni, és tényleg úgy számítanak rám, ahogy kell. Segíteni akarok a csapatnak, és nagyon várom ezt a felkészülést a vb-re.”
A szeptember 20-i, svédek elleni tatabányai felkészülési mérkőzésre még elérhetőek a jegyek. Az árakat itt lehet megtekinteni.
A NŐI VÁLOGATOTT KERETE A SVÉDEK ELLENI MÉRKŐZÉSEKRE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid București, román)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
Irányítók: Kukely Anna (Mosonmagyaróvári), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)
Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC), Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Szeptember 18.: MAGYARORSZÁG–Svédország, Felcsút, zárt kapuk mögött
Szeptember 20., 16.00: MAGYARORSZÁG–Svédország, Tatabánya