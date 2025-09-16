Nemzeti Sportrádió

Janurik Kinga: Most itt vagyok, és ez a legfontosabb!

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.09.16. 18:17
null
Janurik Kinga újra a válogatott keretben (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Janurik Kinga női kézilabda magyar női kézilabda-válogatott FTC-Rail Cargo Hungaria
Tavaly december, vagyis a magyar női kézilabda-válogatott Európa-bajnoki bronzmeccse óta nem volt tagja a keretnek Janurik Kinga. A Ferencváros kapusa a „miértek” helyett sokkal inkább a jelennel és a jövővel szeretne foglalkozni, főleg azzal, hogy ott legyen az év végi világbajnokságon.

 

„Nagyon jól érzem magam, örülök, hogy itt lehetek a lányokkal, nagyon hiányoztak! – kezdte Janurik Kinga a magyar női kézilabda-válogatott kapusa. – Itt vagyok, és ez a legfontosabb! Szeretnék itt lenni, és tényleg úgy számítanak rám, ahogy kell. Segíteni akarok a csapatnak, és nagyon várom ezt a felkészülést a vb-re.”

A szeptember 20-i, svédek elleni tatabányai felkészülési mérkőzésre még elérhetőek a jegyek. Az árakat itt lehet megtekinteni.

Kézilabda
1 órája

Golovin Vlagyimir: Jó, amikor gondot okoz összeállítani a keretet

„Mindig fejtörést okoz összeállítani az aktuális keretet, de ez nem baj, mert nagyon sok jó játékosunk van” – mondta a szakember, aki Klujber Katrint nevezte ki csapatkapitánynak.

A NŐI VÁLOGATOTT KERETE A SVÉDEK ELLENI MÉRKŐZÉSEKRE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid București, román)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
Irányítók: Kukely Anna (Mosonmagyaróvári), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)
Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC), Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS 
Szeptember 18.: MAGYARORSZÁG–Svédország, Felcsút, zárt kapuk mögött 
Szeptember 20., 16.00: MAGYARORSZÁG–Svédország, Tatabánya

 

Janurik Kinga női kézilabda magyar női kézilabda-válogatott FTC-Rail Cargo Hungaria
Legfrissebb hírek

Golovin Vlagyimir: Jó, amikor gondot okoz összeállítani a keretet

Kézilabda
1 órája

Ráérzett a Fradi gyenge pontjára a CSM Bucuresti

Kézilabda
10 órája

Szerződést hosszabbított holland balátlövőjével a Győri Audi ETO KC – hivatalos

Kézilabda
Tegnap, 9:21

Elképesztő kapusteljesítmény a Storhamar mérkőzésén a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.14. 17:53

Bukarestben is kikapott a Ferencváros a női kézi BL-ben

Kézilabda
2025.09.14. 17:37

Női kézilabda: összeesett Korsós Dorina csapattársa, a Rapid a román protokollt bírálja

Kézilabda
2025.09.14. 12:12

Ismét közel félszáz gólt szerzett a DAC női kézilabdacsapata

Kézilabda
2025.09.14. 09:21

Szemerey Zsófi: Többet szeretnék védeni, mint a múlt idényben, és meg akarom mutatni a képességeimet

Kézilabda
2025.09.12. 15:13
Ezek is érdekelhetik