Golovin Vlagyimir: Jó, amikor gondot okoz összeállítani a keretet

Gyakran találkozik mostanában a magyar és a svéd női kézilabda-válogatott, 2024-ben három emlékezetes tétmérkőzést vívtunk az északiakkal, most előbb csütörtökön zárt kapuk mögött, majd szombat délután Tatabányán már a nagyközönség előtt csapnak össze a felek.

Tavaly áprilisban 28–25-re nyert a magyar együttes Debrecenben, amellyel hatalmas lépést tett az olimpiai kvalifikáció felé. Az ötkarikás játékokon négy közé jutást ért volna a svédek megverése, a hosszabbításba torkolló negyeddöntő végjátékát Nina Koppangék bírták jobban. Három és fél hónappal később szintén Debrecenben, de immáron Európa-bajnokságon csatázott a két válogatott, Golovin Vlagyimir tanítványai nagyszerű teljesítménnyel 32–25-re verték meg a svédeket, ezzel biztos csoportelsőként várhatták a folytatást. Klujber Katrinék végül meg sem álltak a bécsi helyosztókig, ahonnan bronzéremmel térhettek haza.

VÉLEMÉNY Szmolek Apollónia, a magyar válogatott beállója: „Hatalmas megtiszteltetés, hogy a válogatott tagja lehetek. Élem az álmaimat, igyekszem mindenkitől mindent eltanulni, és kihozni magamból a maximumot. A világbajnoki részvétel is a céljaim közé tartozik. Kemény, hajtós meccsre számítok a svédek ellen, a szív, a csapategység és a keménység lesz a döntő tényező.”

Azóta a szövetségi kapitány már javában megkezdte az építkezést a következő ciklusra, 2025 végén világbajnokság vár a magyar együttesre. Tavasszal több újonc is lehetőséget kapott az ukránok és a brazilok elleni felkészülési mérkőzéseken, a sűrű őszt a svédek elleni két meccs nyitja meg, amelyről hiányozni fog két jobbszélső, az anyai örömök elé néző Győri-Lukács Viktória és a sérülése után rehabilitációját végző Faluvégi Dorottya.

„Elindult a bajnokság, beszéltünk a kollégákkal, nagyjából képben vagyok azzal, ki milyen állapotban van. Öt hónapon keresztül nem találkoztunk, kíváncsi vagyok arra, mit felejtettünk el és mit nem – mondta a felcsúti sajtónyilvános edzést megelőzően Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – Mindig fejtörést okoz összeállítani az aktuális keretet, de ez nem baj, mert nagyon sok jó játékosunk van. A jobb szélünkről ketten hiányoznak, megnézzük, hogy kikkel tudjuk ezt megoldani. Egy válogatott meccsnek mindig van tétje, olyasmi mérkőzésre számítok most is a svédek ellen, mint ahogy a legutóbbi három találkozónk alakult. Erős ellenfél, de szeretnénk folytatni az ellenük mutatott játékot. A fejlődés szempontjából nagyon fontos, hogy az elithez tartozó válogatottal mérkőzhetünk meg.”

A csapatkapitányi posztot Klujber Katrin fogja betölteni, a helyettese Tóvizi Petra lesz. Arra a kérdésre, hogy ez a döntés milyen periódusra született, Golovin az MTI-nek azt felelte: „bízom benne, hogy az olimpiai ciklusra ez ki fog tartani”.

Októberben az Euro-kupa keretein belül előbb a törököket fogadja, majd a csehekhez utazik. A november 26. és december 14. között esedékes hollandiai és németországi világbajnokság előtt még a szerbekkel, a norvégokkal és a spanyolokkal is megmérkőzik a Golovin-csapat.

A szeptember 20-i, svédek elleni tatabányai felkészülési mérkőzésre még elérhetőek a jegyek. Az árakat itt lehet megtekinteni.

A NŐI VÁLOGATOTT KERETE A SVÉDEK ELLENI MÉRKŐZÉSEKRE

Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (CS Rapid București, román)

Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)

Irányítók: Kukely Anna (Mosonmagyaróvári), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball, francia)

Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)

Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)

Balszélsők: Hársfalvi Julia (FTC), Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A női válogatott őszi programja

Szeptember 20., szombat, Tatabánya

16.00: Magyarország–Svédország, felkészülési mérkőzés

Október 16., csütörtök, Nagykanizsa

18.00: Magyarország–Törökország, EHF EURO Cup-mérkőzés

Október 19., vasárnap, Prága

19.00: Csehország–Magyarország, EHF EURO Cup-mérkőzés

November 20., csütörtök, Straume

20.30: Magyarország-Szerbia, felkészülési mérkőzés

November 22., szombat, Straume

16.45: Norvégia–Magyarország, felkészülési mérkőzés

November 23., vasárnap, Straume

14.00: Magyarország–Spanyolország, felkészülési mérkőzés

November 26.–december 14.

holland-német közös rendezésű világbajnokság