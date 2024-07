Vécsei Bálint: Küzdünk a becsületünkért

Dac, fogadkozás – így indul útnak a Paksi FC szerda reggel busszal, a csapat este már a román Corvinul elleni Európa-liga-selejtező visszavágójának helyszínén, a Sibiu Municipal Stadionban edz. Nem csoda, hogy a zöld-fehérek be akarják bizonyítani Nagyszebenben, hogy a paksi összecsapás, a súlyos, 4–0-s vereség csak kisiklás volt, újra az igazi arcukat mutatnák meg.

„Természetesen a vereségre – főleg ekkorára – senki sem számított, nagy pofonba szaladtunk bele, remélem, még idejében kaptuk, és visszatérünk a helyes útra – mondta lapunknak Vécsei Bálint, a paksiak 12-szeres válogatott középpályása, aki az első találkozón a 69. percben csereként szállt be a kispadról. – Fásultan, tompán futballoztunk, több nagy hibát is elkövettünk, a vendégek teljesen megérdemelten nyertek. Azt sportolóként nem mondhatom, hogy tovább is jutottak, hiszen remény mindig van, igaz, minimális az esélye, hogy mi kerülünk a második körbe. De mindent megteszünk. A becsületünkért, a szurkolóinkért kell küzdenünk, nyerni akarunk. Nehéz feladat áll előttünk, ám bizakodva, motiváltan várjuk a visszavágót.”

A tolnaiaknak körülbelül 550 kilométert kell megtenniük, s a csütörtöki mérkőzés után egyből indulnak is vissza, péntek reggel érkeznek meg Paksra. Hogy Bognár György vezetőedző mekkora változtatásokat hajt végre a csapaton, kérdés, de a hírek szerint biztos, hogy nem ugyanazzal a három védővel (Lenzsér Bence, Kinyik Ákos, Szabó János) kezdi a meccset, mint a múlt héten. Úgy tudjuk, van esély rá, hogy a nyáron érkező Ötvös Bence tétmérkőzésen is bemutatkozzon új együttesében. A hátvédként és középpályásként is bevethető 26 éves labdarúgó Kisvárdáról jött, s a legutóbbi bajnoki idényben fontos láncszemnek bizonyult: huszonkilencszer játszott, hússzor kezdőként. Erős, gyors futballista, nagy hasznára lehet a Paksnak. Miután Szabó Bálint piros lapot kapott az első mérkőzésen, rá nem számíthat a szakmai stáb, viszont Hahn János talán pályára léphet Nagyszebenben. Mint ismert, a csatár korábban betegséggel küszködött, de a hírek szerint már sokkal jobban érzi magát. A segítség ráfér a gárdára, mert a múlt héten némi túlzással mindenki csődöt mondott – azonban tudjuk, a Paks van annyira egységes, hogy ilyen rövid idő alatt is rendezze a sorait, és a tőle megszokott agresszív és gólerős játékot láthassuk tőle.

Bárki is kap bizonyítási lehetőséget, Marius Lupu semlegesítését meg kell oldani: a 24 éves román szélső megállíthatatlannak bizonyult Pakson, mesterhármast ért el. Az orrtörése után maszkot viselő labdarúgó 8-as osztályzatot kapott lapunk tudósítóitól.

Fontos információ: aki a helyszínen szeretné megnézni a mérkőzést, a belépőt online (www.bilete.ro), vagy a nagyszebeni stadionban lehet megvásárolni. A jegy ára 40 lej, ami körülbelül 3150 forintnak felel meg. A vendégszektor a B3-as, a stadionban kétszáz belépő áll a paksiak rendelkezésére. A mérkőzés magyar idő szerint 20 órakor kezdődik.