Szappanos Péter szerint a ciprusi visszavágón dőlhet el a Paks továbbjutása

Kiköszörülni a csorbát – az Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatott kerettag kapusa, Szappanos Péter mondta ezt kérdésünkre. Nyilván ez lenne a legfontosabb azok után, hogy a Magyar Kupa-győztes, OTP Bank Liga-ezüstérmes Paksi FC az Európa-liga selejtezőjében hazai pályán szenvedett 4–0-s vereséget a román Corvinul Hunedoarától. A nagyszebeni visszavágón a magyar együttes 2–0-ra nyert, de ez nem volt elég a továbblépéshez, így a Konferencialigában folytathatja Bognár György vezetőedző csapata.

Csütörtökön a Gyurcsó Ádámot is alkalmazó ciprusi AEK Larnaca lesz a vendég Pakson.

„Feledtetni a kisiklást, nem is lehet más a célunk – mondta lapunk kérdésére Szappanos Péter. – Abba a hitbe biztosan nem ringatjuk magunkat, hogy automatikusan továbbjutunk – gyorsan hozzáteszem, nem feltétlenül ez volt a baj a vajdahunyadi együttes ellen. Felkészültünk az ellenfélből, videóztunk eleget, de teljesen más csapat jött szembe, mint amilyenre számítottunk. Játékosai gyorsak voltak, kíméletlenül lecsaptak a hibáinkra. Lehet, az is bennünk volt, hogy második ligás együttes, valahogy biztosan túljutunk rajta, de az az első mérkőzés nagyon másként alakult. A visszavágón történtek azonban azt mutatták, lett volna esélyünk, még a katasztrofálisan elrontott első összecsapás ellenére is, de végül csak szépíteni sikerült.”

A válogatott kerettag Szappanos Péter nemcsak kézzel, hanem lábbal is indíthatja a paksi akciókat (Fotó: Koncz Márton)

A kapus hozzátette, rengeteg tanulsága volt annak a mérkőzésnek, ami persze meghatározta a hangulatot.

„Két napig rossz volt a légkör – mondta a 33 esztendős labdarúgó. – Mondhatjuk, nem az ilyen visszhangokhoz szoktunk hozzá: mi vagyunk a szimpatikus kiscsapat magyar futballistákkal, szerény költségvetéssel, semmi botrány, csendben, fegyelmezetten dolgozunk. Most pedig mint a magyar labdarúgás képviselői, beleszaladtunk egy ekkora verésbe, itthon, a szurkolók szemében mindig kiemelten fontos román ellenféllel szemben, ez mindenhol hír volt. Túl kellett tenni magunkat rajta, azt gondolom, a visszavágón mutatott teljesítmény már jelezte, sikerült is, de ez csak a győzelemhez volt elegendő, a továbbjutáshoz már nem.”

Mik voltak a vajdahunyadiak elleni párharc legfontosabb tanulságai?

„Bizonyos szempontból rutintalanok voltunk – érkezett a válasz. – Amikor éreztük, hogy nekünk nem megy a játék, az ellenfél viszont ragyogóan futballozik, a visszavágóra kellett volna figyelni. Mi azonban még akkor, az első meccsen menteni akartuk a menthetőt, mentünk előre, kissé talán ész nélkül is, ahelyett, hogy a veszteséget minimalizáltuk volna. Nem lett volna szép kettővel kikapni nyilván, de utólag arról beszéltünk, ha úgy fejezzük be a meccset, hogy ez elment, legyen a lehető legkisebb a különbség, ne kapjunk újabb gólokat, s ha marad a nulla kettő, egészen másképpen nézhetett volna ki a visszavágó. A fő tanulság talán ez: két mérkőzésen dől el a továbbjutás. És ez az AEK ellen is így lesz. Magasabban jegyzett ellenfél a ciprusi, mint a román, nyilvánvalóan nem lesz könnyű meccs, de azt gondolom, a fontos kérdésekre a második, kinti találkozón kaphatunk majd választ. Spanyol, argentin, brazil légiósok is erősítik a larnacai csapatot, arra készülünk, hogy a letámadás ellenére a labdabirtoklásra, labdakihozatalra építenek, nem ívelgetnek előre. Várjuk a meccseket, ki akarjuk köszörülni a csorbát.”

A Paksi FC-hez kapcsolódó hír, a klub szerződtette Zimonyi Dávidot, a 26 éves csatár az NB II-es Vasastól érkezett. Miközben Könyves Norbert a tolnai klubtól az angyalföldiekhez került.

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: Paksi FC–AEK Larnaca (ciprusi) – élőben az NSO-n!