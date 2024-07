Gyurcsó Ádám: Számunkra nem lehet elvárás a csoportkörbe jutás, de a győzelem a célunk

Az előző idény ciprusi ezüstérmesénél futballozó Gyurcsó Ádám elmondta, csak azért, mert itthon van, nem részesül különleges bánásmódban.

„Tavaly a fehérorosz Zogyino ellen pályára léptem Magyarországon, Mezőkövesden gólt is szereztem, szóval nyilván emiatt is szép emlékekkel jöttem haza. S bár itthon vagyok, ettől függetlenül nem kaptam kimenőt, de ez nem is baj, a csapat mellett a helyem” – nyilatkozta a 20-szoros válogatott játékos, aki szerint nekik csak saját magunkkal kell foglalkozniuk, főleg annak fényében, hogy náluk új edző van, új elképzelés, sok új játékos, tehát hiba lenne másra koncentrálni. A felkészülésük nem sikerült jól az eredmények tekintetében, de bízik benne, hogy nem ragadnak be az idény elején.