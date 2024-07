Gyurcsó Ádám a paksi mérkőzésről: Örülök, hogy hazamehetek!

Éjjeli utazás – mivel az AEK Larnaca nem különgéppel, hanem menetrend szerinti repülőgéppel érkezik Magyarországra, már kedden útnak indul Ciprusról. A Gyurcsó Ádámot is alkalmazó gárda kedden késő este indul útnak, a terv szerint szerda hajnalban landol a Liszt Ferenc repülőtéren, és egyből Faddra buszozik. A 33 éves, hússzoros válogatott szélsőt egyre többen kérdezik a klubjánál, mire számíthatnak a csütörtöki összecsapáson.

„Nagy titkokat manapság már nem lehet elárulni – mondta lapunknak a szélső. – A Paks visszavágóját a román együttes ellen együtt néztük, éppen közös csapatvacsoránk volt, és bár mindenki tudta, hogyan alakult az első mérkőzés, és emiatt csoda kellene a továbbjutáshoz, kíváncsian figyeltük a második találkozót. Nagy okosságokat aligha lehet ilyenkor mondani: ez nemzetközi kupamérkőzés, amely soha, sehol, senki ellen sem könnyű, ezt a paksiak is tapasztalhatták az előző körben… A szakmai stáb elemezte az ellenfelet, ilyenkor a mérkőzést megelőző napokban több videózás szerepel a programban.”

A magyar futballista 2011-ben, még a Videoton Kecskemétre kölcsönadott játékosaként pályára lépett Pakson, később a Vidi, majd a Puskás Akadémia támadójaként összesen négy gólt szerzett a tolnai együttes ellen. A szélső elmondta, márciusban töltötte be a 33. életévét, de Cipruson ezzel nem foglalkoznak, a teljesítmény számít, nem az életkor.

Hogyan alakulhat a párharc, mire számítanak Cipruson?

„Lehetek diplomatikus? Mi csakis magunkra figyelünk – felelte Gyurcsó Ádám. – Minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy meg akarjuk nyerni, függetlenül attól, hogy tudjuk, lesz majd visszavágó is. A saját futballunkat akarjuk játszani, igaz, e tekintetben vannak kérdőjelek. Nagyon sokan elmentek, rengeteg új játékos érkezett, az edzői stáb is cserélődött, a spanyol Juan Ferrando vette át az irányítást. Szóval, idő kell, hogy kialakuljon a játékunk, de a legjobb eredményt akarjuk elérni már Pakson is. Eddig edzőmérkőzéseken gyakoroltunk, azokon az eredmény nem volt igazán jó, de ez nem befolyásol nagyon: emlékszem, megesett, hogy minden tesztmérkőzést megnyertünk és beragadtunk a rajtnál, és fordítva: a felkészülés döcögött, a tétmeccseken már jobban ment.”

Mennyire különleges lelkileg a válogatott labdarúgónak szülőhazájában, honfitársai ellen játszani?

„A futballélet ilyen, a saját feladatomra figyelek, hogy ha játéklehetőséget kapok, minél jobb teljesítménnyel segítsem a csapatom – mondta. – Nekem már eleve nagy öröm hazamenni, tavaly a Konferencialiga selejtezőjében egy fehérorosz csapat, a Zsogyino ellen játszottunk, amely semleges pályán rendezhette meg csak a meccset: Mezőkövesden. Én voltam a legboldogabb, néhány órán át otthon lehettem, nekem már az is jó érzés volt. Ez még különlegesebb: Szabó Jánossal rengeteg nagy csatát megvívtunk már, Böde Dániellel is sokszor találkoztam, Haraszti Zsolt ellenfelem és csapattársam is volt már, alig van olyan játékos a paksi keretben, akivel még sohasem találkoztam.”

Ide kapcsolódó hír, hogy az M4 Sport kérésére a tervezettnél egy órával később, 20 órakor kezdődik a meccs.