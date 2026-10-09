Nemzeti Sportrádió

Koronglövő Eb: a mezőny második felében a magyar traposok

2026.10.09. 19:43
Fotó: Getty Images
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Tömör-Tones Petra Hegyi Norbert Mészáros István koronglövő Eb
Női trapban Tömör-Tones Petra, férfi trapban Hegyi Norbert és Mészáros István is a mezőny második felében zárt a görögországi Malakaszában zajló koronglövő Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Tömör-Tones 110 koronggal zárta a háromnapos, 125 lövéses alapversenyt, ezzel a 29. helyen végzett a 48 fős mezőnyben. A nyolcas döntőhöz legalább 118 korongra volt szükség. Az aranyérmet a spanyol Fátima Gálvez szerezte meg, aki a fináléban 26 találatot ért el.

A férfiaknál Hegyi Norbert a 65. lett 114 koronggal, míg Mészáros István a 91. 109-cel a 101 lövő között. A nyolcas döntőhöz legalább 122 korongra volt szükség. Az alapversenyben a horvát Josip Glasnovic hibátlan, 125 korongos teljesítménnyel világcsúcsot állított fel. Az aranyérmet a török Tolga Tuncer N nyerte meg, aki a döntőben az első helyért szétlövésben győzött 29+3 találattal. Az ezüstérmet a szlovákiai Varga Erik szerezte meg 29+2 találattal.

 

Tömör-Tones Petra Hegyi Norbert Mészáros István koronglövő Eb
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