Koronglövő Eb: a mezőny második felében a magyar traposok

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Tömör-Tones 110 koronggal zárta a háromnapos, 125 lövéses alapversenyt, ezzel a 29. helyen végzett a 48 fős mezőnyben. A nyolcas döntőhöz legalább 118 korongra volt szükség. Az aranyérmet a spanyol Fátima Gálvez szerezte meg, aki a fináléban 26 találatot ért el.



A férfiaknál Hegyi Norbert a 65. lett 114 koronggal, míg Mészáros István a 91. 109-cel a 101 lövő között. A nyolcas döntőhöz legalább 122 korongra volt szükség. Az alapversenyben a horvát Josip Glasnovic hibátlan, 125 korongos teljesítménnyel világcsúcsot állított fel. Az aranyérmet a török Tolga Tuncer N nyerte meg, aki a döntőben az első helyért szétlövésben győzött 29+3 találattal. Az ezüstérmet a szlovákiai Varga Erik szerezte meg 29+2 találattal.